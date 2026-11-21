มาดูเอเก้ ซัดตีเสมอให้อาร์เซน่อล เสมอนิวคาสเซิ่ล 2-2
โนนี่ มาดูเอเก้ ซัดประตูตีเสมอให้อาร์เซน่อล เสมอ นิวคาสเซิ่ล 2-2 ในพรีเมียร์ลีก คืน 21 พ.ย. 2569 หยุดสถิติชนะรวด 5 นัดของทัพปืนใหญ่
โนนี่ มาดูเอเก้ กลายเป็นผู้เล่นตัวจริงที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ อาร์เซน่อล หลังยิงประตูตีเสมอช่วยให้ทัพ "ปืนใหญ่" เสมอ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ไปอย่างฉุกละหุก 2-2 ในศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 11 เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ที่สนาม เซนต์ เจมส์ พาร์ก
บทสรุปการแข่งขันและสถิติใหม่
ผลการแข่งขันนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแบ่งแต้มที่น่าเสียดายสำหรับอาร์เซน่อล แต่ยังเป็นการยุติสถิติการชนะรวดในลีกนับ 5 นัดติดต่อกันของทัพจ่าฝูง พร้อมทั้งเป็นการเสมอกันครั้งแรกของฤดูกาลสำหรับสโมสรปืนใหญ่ ทำให้การแข่งขันในลีกยังคงเข้มข้นและดุเดือดยิ่งขึ้นสำหรับทีมอันดับต้นๆ ของตารางAlso readข้อตกลงการค้าส่งผลดีต่อการส่งออกและแรงงาน
ก่อนเกมนี้ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ซึ่งรั้งอันดับ 12 มีผลงานไม่สดใสมากนัก โดยชนะในลีกเพียงเกมเดียวจาก 5 นัดหลังสุด และเกมล่าสุดยังบุกไปเสมอ ฟูแล่ม 1-1 ส่วน อาร์เซน่อล แชมป์เก่าและจ่าฝูงขณะนั้น กำลังมาด้วยความมั่นใจจากการชนะในลีก 5 นัดติดต่อกัน และต้องการเก็บสามคะแนนเต็มเพื่อรั้งตำแหน่งสูงสุดต่อไป
เกมกระชับและความผิดพลาดชี้ขาดครึ่งแรก
ครึ่งแรกเริ่มขึ้นโดยเกมเป็นไปอย่าง緊迫 นาทีที่ 43 เกิดเหตุการณ์ชี้ขาดเมื่อ ลูอิส ฮอลล์ ผู้เล่นของนิวคาสเซิ่ล พยายามบังบอลแต่ทำไม่สำเร็จ โนนี่ มาดูเอเก้ จึงฉกบอลเข้าไปซัดในกรอบเขตโทษ แต่จังหวะนั้นบอลไปติดตัว ลูคัส ฮอร์นิเช็ค ผู้รักษาประตูอย่างน่าเสียดาย ไม่เข้าประตูไป
สองนาทีต่อมา คือช่วงนาทีที่ 45 มาดูเอเก้ ได้โอกาสแก้ตัวอีกครั้งด้วยการโฉบตัดหน้ามาซัดกลางประตู แต่ ลูอิส ฮอลล์ ก็ตามมาแก้ตัวและบล็อกออกไปได้อย่างหวุดหวิด จบครึ่งแรก อาร์เซน่อล นำอยู่ 0-1 จากจังหวะที่บุกกดดันได้ดีกว่า แม้ว่าโอกาสทองจะหลุดไปหลายครั้งก็ตาม
นิวคาสเซิ่ล พลิกนำและอาร์เซน่อลเสียผู้รักษาประตู
ช่วงครึ่งหลัง นิวคาสเซิ่ล เปลี่ยนตัว 3 คนรวด โดยส่ง เจค็อบ แรมซี่ย์, วาเลนติโน่ ลิฟราเมนโต้ และ แอนโธนี่ เอลังก้า ลงสนาม เพื่อเร่งเครื่องบุกตีเสมอก่อนที่นาทีที่ 62 จะเกิดเหตุการณ์พลิกผัน เมื่อ ลูอิส ฮอลล์ เปิดบอลจากลูกตั้งเตะมาเสาไกลให้ แดน เบิร์น ยืนโขก เน้นๆ บอลไปโดน โจ วิลล็อค ก่อนที่ มาลิก เจา จะตามซ้ำระยะเผาขนเข้าไปไม่เหลือ ทำให้นิวคาสเซิ่ลแซงขึ้นนำ 2-1
ด้าน มิเกล อาร์เตต้า ผู้จัดการทีมอาร์เซน่อล ต้องเผชิญข่าวร้ายเมื่อ ดาบิด ราย่า ผู้รักษาประตูตัวจริงเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัว โดยส่ง เกป้า อาร์รีซาบาลาก้า ลงมาเฝ้าเสาแทน พร้อมกันนี้ยังส่งตัวรุกใหม่ ไมล์ส ลูอิส-สเกลลี่ และ คริสตอส โซลิส ลงไปเล่นแทน บรูโน่ กีมาไรส์ และ เอเบเรชี่ เอเซ่ เพื่อเร่งเครื่องหาประตูตีเสมอ
ดาวซัลโวและอนาคตของจ่าฝูงลีก
ความพยายามของอาร์เซน่อลก็บังเกิดผลก่อนนาทีที่ 78 เมื่อ มาร์ติน โอเดอการ์ด เปิดจังหวะสวนกลับเร็วให้ มาดูเอเก้ ลากตัดเข้ามาบริเวณจุดโทษก่อนซัดด้วยเท้าซ้าย ลูคัส ฮอร์นิเช็ค พยายามปัดแต่ไม่พ้น บอลเสียบตาข่ายเข้าไปอย่างสวยงาม ช่วยให้อาร์เซน่อลตีเสมอ 2-2 และจบเกมด้วยการแบ่งแต้มกันไป
หลังจบเกม นิวคาสเซิ่ล มีเพิ่มเป็น 13 คะแนน รั้งอันดับ 12 ของตาราง ขณะที่ อาร์เซน่อล เก็บเพิ่มเป็น 28 คะแนน ยังยึดจ่าฝูงต่อไป ทิ้งห่าง ไบรท์ตัน และ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ อยู่ 6 แต้ม ส่วนนัดต่อไป ทัพนกนางนวลมีคิวบุกเยือน ฮัลล์ ในวันอาทิตย์นี้
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