มาดามแป้ง ได้รับรางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปี เอเอฟซี ระดับ钻石 เป็นปีที่ 3
นวลพรรณ ล่ำซำ และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ คว้ารางวัล AFC Member Association of the Year ระดับ Diamond ปีที่ 3 จากเอเอฟซี ทำประวัติศาสตร์เป็นประเทศแรกที่ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน
นวลพรรณ ล่ำซำ นายก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นบุคคลสำคัญที่ได้รับ รางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปี ระดับ Diamond จาก สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย ( เอเอฟซี) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันในประวัติศาสตร์ โดยรางวัลนี้ถือเป็นระดับสูงสุดสำหรับสมาคมสมาชิกที่มีอันดับแรงกิ้ง 13 ถึง 24 ของทวีปเอเชีย
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ฟุตบอลเอเชียที่ประเทศไทยทำได้
ประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกของเอเชียที่ได้รับรางวัลระดับ Diamond ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปีซ้อน ในงานมอบรางวัล AFC Annual Awards 2026 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 โดยประเทศไทยทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากทั่วทวีปเพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จดังกล่าวAlso read'บอย พีซเมกเกอร์' วิงวอนหยุดวิจารณ์ สาเหตุ 'พีท พีระ' จบชีวิต
ก่อนหน้าความสำเร็จในปีนี้ นวลพรรณ ล่ำซำ และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้สร้างผลงานอันยอดเยี่ยมจนคว้ารางวัล AFC Member Association of the Year (Diamond) มาแล้ว 2 ปีแรก เริ่มจากปี 2024 ที่จัดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ และต่อเนื่องในปี 2025 ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ทำให้การได้รับรางวัลในปีนี้เป็นการตอกย้ำถึงความมั่นคงและความก้าวหน้าที่ยั่งยืนของวงการฟุตบอลไทยบนเวทีสากล
กระบวนการคัดเลือกและผู้เสนอชื่อชิงรางวัลระดับสูง
การพิจารณาตัดสินรางวัลประจำปีนี้ดำเนินการโดยสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) อย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ต้องเผชิญกับการแข่งขันกับสมาคมฟุตบอลอีก 2 ประเทศที่ผ่านการเสนอชื่อเข้าชิง ได้แก่ สหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม และสมาคมฟุตบอลจีน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการแข่งขันที่ดุเดือดในระดับภูมิภาค
ระบบการแบ่งระดับรางวัลของเอเอฟซีถูกออกแบบมาเพื่อวัดผลความสำเร็จตามมาตรฐานสากล โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับหลัก ได้แก่ ระดับ Platinum สำหรับกลุ่มสมาคมสมาชิกที่มีอันดับแรงกิ้ง 1 ถึง 12 ของเอเชีย, ระดับ Diamond สำหรับอันดับ 13 ถึง 24, ระดับ Gold สำหรับอันดับ 25 ถึง 36 และระดับ Ruby สำหรับอันดับ 37 ถึง 47 เพื่อกระตุ้นการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
เกณฑ์การตัดสินและผลกระทบต่อนักฟุตบอลไทย
ปัจจัยหลักในการตัดสินรางวัลนี้ไม่ได้ดูเพียงผลการแข่งขันในสนาม แต่ยังพิจารณาถึงผลงานและความโดดเด่นทั้งในและนอกสนามของสมาคมสมาชิกแต่ละประเทศ อย่างเช่น ความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน หรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านฟุตบอลอย่างยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการระดับโลก
การได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของนักฟุตบอลไทยและเยาวชนที่ต้องการแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะ รวมถึงเป็นการยืนยันมาตรฐานการจัดการกีฬาที่ถูกต้องตามหลักสากล ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจและการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ระดับนานาชาติที่มากขึ้นสำหรับวงการฟุตบอลในไทยในอนาคตอันใกล้
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