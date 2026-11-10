มาดามแพม ร้องทุกข์ บก.ป. ฟ้อง 'บุ๋ม ปนัดดา' คดีทุจริตมูลนิธิ
มาดามแพม ร้องทุกข์ต่อ บก.ป. ฟ้อง 'บุ๋ม ปนัดดา' อดีตประธานมูลนิธิ กรณีใช้เงินบริจาค 60,000 บาทซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของปลอมและซ่อนของจริง
นายวิญญ์ลภัส ศรีสกุลเมฆี หรือที่รู้จักกันในชื่อ มาดามแพม เจ้าของเพจแต่งหน้าชื่อดัง Madampam Makeup by Winlaphat ได้เดินทางเข้ายื่นฟ้องร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ ศูนย์รับแจ้งความ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เพื่อขอให้ดำเนินคดีกับ นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตประธานและก่อตั้ง มูลนิธิองค์กรดี โดย มาดามแพม ได้มอบพยานหลักฐานสำคัญประกอบด้วยสลิปการโอน เงินบริจาค จำนวนสองครั้ง ครั้งละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท ซึ่งมีการโอนเงินในช่วงระหว่างปี 2567 ถึงปี 2568 ให้แก่พนักงานสอบสวนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรม
ที่มาแห่งความเสียหายและการโอนเงิน
มาดามแพม เปิดเผยสาเหตุของการออกมาเคลื่อนไหวในครั้งว่ารู้สึกเสียใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ต้องการให้เรื่องราวนี้นิ่งเงียบหายไป เนื่องจากมีแฟนคลับและผู้ที่ติดตามเพจจำนวนมากได้ร่วมกันบริจาคเงินให้กับมูลนิธิดังกล่าว โดยยืนยันว่าตนเองไม่เคยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าข้าง นางสาวปนัดดา มาก่อน จนกระทั่งมาพบเห็นสภาพสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไปแล้วถูกปล่อยทิ้งจนเสียหายและเน่าเปื่อย ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เป็นอย่างยิ่งAlso readประเมินขัดแย้งไทย-กัมพูชากระทบ 'ส่งออก' สูญกว่า 60,000 ล้าน
นางสาวกัลยณ์สินี ภิรมย์โรจนวณิช ทนายความส่วนตัวของ มาดามแพม ได้ติดตามและเข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมด้วย นายวิญญ์ลภัส เพื่อให้การสนับสนุนทางกฎหมายในคดีดังกล่าว ซึ่งกระบวนการนี้เป็นการชี้ให้เห็นถึงความต้องการความยุติธรรมจากการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของผู้บริหารองค์กรสาธารณกุศล
พฤติการณ์ทุจริตและกระเป๋าปลอม 32 ใบ
ในส่วนของพฤติการณ์ที่นำมาสู่การร้องทุกข์ มาดามแพม ระบุว่าเงินจำนวน 60,000 บาทที่บริจาครวมถึงการช่วยประกาศระดมทุนก่อนหน้านี้ เกิดจากความตั้งใจจริงที่ต้องการให้นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก มิใช่เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยตนเองทำงานหนักกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาท และทุกวันนี้ยังใช้กระเป๋าแบรนด์เนมใบเดิมมานานกว่า 10 ปี แต่กลับพบว่าประธานมูลนิธิได้นำเงินไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมเพื่อเสพสุขส่วนตัว
ด้านผลการตรวจสอบทรัพย์สินของ นางสาวปนัดดา พบว่าพนักงานสอบสวนได้เชิญตัวแทนจากบริษัทแบรนด์เนมชั้นนำจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ Louis Vuitton และ Hermès เข้ามาร่วมตรวจสอบสิ่งของที่ยึดได้ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า กระเป๋าหรูจำนวน 32 ใบที่ยึดมานั้นเป็นของปลอมทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถนำของปลอมไปเป็นพยานหลักฐานหลักในการฟ้องร้องคดีทรัพย์สินได้โดยตรง
เส้นทางการสืบสวนและของกลางที่ซ่อนอยู่
แม้ว่าจะไม่พบกระเป๋าของแท้ในมือของ นางสาวปนัดดา แต่รายงานข่าวระบุว่า กระเป๋าแบรนด์เนมของจริงที่บริจาคไปนั้น มีข้อมูลว่าถูกนำไปฝากซ่อนไว้กับคนสนิทก่อนที่ศาลจะอนุญาตให้ศาลออกหมายจับซึ่งเกิดขึ้นไม่ยาวนานนัก ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเบาะแสไปยังบุคคลที่รับฝากของได้สำเร็จ
ชุดสืบสวนทราบพิกัดและตัวตนของบุคคลที่รับฝากของทั้งหมดแล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างการลงพื้นที่เพื่อติดตามยึดของกลางดังกล่าวกลับคืนมาให้เป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานในคดี โดยเป้าหมายหลักคือการจัดระเบียบและนำทรัพย์สินของผู้เสียหายหรือผู้บริจาคกลับสู่ระบบยุติธรรมให้ได้
ผลกระทบและความคืบหน้าคดีในขั้นตอนต่อไป
การดำเนินการในคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนในการตรวจสอบมูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหากำไร ซึ่งผู้บริจาคจำนวนมากอาจได้รับผลกระทบทางการเงินหากองค์กรดังกล่าวมีการจัดการที่ไม่โปร่งใส การออกหมายจับและการสืบสวนของ บก.ป. จึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการป้องปรามและสร้างความมั่นใจให้สังคม
ขณะนี้กระบวนการยุติธรรมได้เริ่มเคลื่อนตัวจากขั้นการรับเรื่องสู่ขั้นการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดและยึดของกลาง ซึ่งผลการติดตามจับกุมคนรับฝากของปลอมและของจริงในเร็วๆ นี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและนำตัว นางสาวปนัดดา เข้าสู่กระบวนการศาลต่อไป
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