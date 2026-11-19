มาดามแป้ง รับรางวัล AFC สมาคมยอดเยี่ยม Diamond ปีที่ 3 ติดต่อกัน
นวลพรรณ ล่ำซำ นำไทยคว้ารางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำปีของเอเอฟซี ระดับ Diamond เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน สำเร็จด้วยมาตรฐานสูงที่สุดของเอเชีย
นวลพรรณ ล่ำซำ นายก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ฯ ทำผลงานโดดเด่นระดับเอเชียอย่างต่อเนื่องด้วยการสวมชุดไทยจักรีเข้าร่วมงานมอบ รางวัล AFC Annual Awards 2026 ที่จัดขึ้น ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 โดยประเทศไทยทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับผู้แทนจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย ( เอเอฟซี) เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมาคมยอดเยี่ยมระดับ Diamond เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันอย่างสง่างาม
ความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นประวัติศาสตร์สำคัญเพราะประเทศไทยกลายเป็นชาติแรกในทวีปเอเชียที่ได้รับรางวัลในระดับ Diamond สามสมัยซ้อน ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการบริหารจัดการกีฬาที่สูงยิ่งขึ้น โดยรางวัลนี้ถือเป็นหนึ่งในสี่ระดับของรางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีจากเอเอฟซี โดยแบ่งตามอันดับแรงกิ้งของประเทศสมาชิกในภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยรั้งอยู่ในกลุ่มสมาชิกที่มีอันดับแรงกิ้ง 13-24 ของเอเชียAlso read'สาธิต' ปัดชิงปาดหน้า 'ไพบูลย์' คว้า ปธ.กมธ. ยันที่ประชุมโหวตให้ ไม่รับไม่ได้
เส้นทางสู่ความสำเร็จ 3 ปีซ้อน รางวัล AFC ระดับสูง
การได้รับรางวัล AFC Member Association of the Year ระดับ Diamond ในปีนี้ เป็นผลงานต่อเนื่องหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ คว้ารางวัลเดียวกันนี้มาแล้ว 2 ปีก่อนหน้านี้ เริ่มจากปี 2024 ที่ประเทศเกาหลีใต้ และปี 2025 ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ยั่งยืนของนวลพรรณ ล่ำซำ และทีมงานภายใต้การนำของนายกสมาคมฯ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ
เกณฑ์การตัดสินรางวัลดังกล่าวไม่ได้มองเพียงผลงานบนสนามแข่งขันเท่านั้น แต่พิจารณาจากความโดดเด่นและผลงานทั้งในและนอกสนามของสมาคมสมาชิกแต่ละประเทศรวมถึงความสามารถในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสำคัญ ซึ่งประเทศไทยสามารถจัดเวที AFC Annual Awards 2026 ได้สำเร็จ ถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนการได้รับรางวัลในปีนี้เหนือกว่าคู่แข่งขันรายอื่นอย่างมีนัยสำคัญ
เอาชนะคู่แข่งระดับชาติยักษ์ใหญ่แห่งวงการลูกหนังเอเชีย
ในการพิจารณารางวัลในปีนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดจากสองชาติยักษ์ใหญ่ในวงการฟุตบอลเอเชีย คือ สหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม และสมาคมฟุตบอลจีน ซึ่งทั้งสององค์กรถือเป็นตัวแทนที่มีศักยภาพสูงในการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสมาคมยอดเยี่ยมแห่งปี อย่างไรก็ตาม กรรมการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเอเอฟซีได้เล็งเห็นถึงผลงานเชิงรุกและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศไทย จึงมอบรางวัลนี้ให้กับประเทศไทยเป็นครั้งที่สามติดต่อกัน
การเอาชนะชาติใหญ่อย่างจีนและเวียดนามได้ในครั้งนี้ ยิ่งตอกย้ำสถานะความเป็นผู้นำด้านการบริหารงานกีฬาของประเทศไทยในเอเชีย โดยเฉพาะภายใต้การนำของ นวลพรรณ ล่ำซำ ที่มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเช่นเฟซบุ๊กเพจ Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความภาคภูมิใจนี้ในเวลาใกล้เคียงกับการจัดกิจกรรมจริง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการแข่งขันไทยลีก 1 ในฤดูกาลใหม่
ความสำเร็จในการบริหารงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สะท้อนผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของวงการฟุตบอลไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่ศึกฟุตบอลโตโยต้า ไทยลีก 1 ฤดูฤดูกาล 2026-27 จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 กันยายน 2026 ซึ่งเกมเปิดสนามจะเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันระหว่างทีม ปะตุนา ต่อ ทีม บีจี ที่สร้างความตื่นเต้นและสนใจให้กับแฟนบอลทั่วประเทศ
การได้รับรางวัลดังกล่าวยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สนับสนุนและนักลงทุนในวงการกีฬาไทย โดยเฉพาะการจัดงานระดับนานาชาติอย่าง AFC Annual Awards 2026 ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในการเป็น Hub ของฟุตบอลเอเชีย ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬาในอนาคตอันใกล้
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