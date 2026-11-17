มาครงกดดันฮุนมาเนตสอบคดีลิมคิมยา ชี้ไทยยิงก่อนไม่ถูกต้อง
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส เรียกนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชามาสอบถามกรณีการเสียชีวิตของลิม คิมยา ชี้คำกล่าวหาไทยเริ่มใช้อาวุธก่อนเป็นข่าวลวง
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ทำการเรียกร้องอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลกัมพูชาผ่านนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ให้รื้อฟื้นกระบวนการสอบสวนคดีฆาตกรรมนายลิม คิมยา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านของกัมพูชาอย่างเร่งด่วน โดยคดีดังกล่าวมีการระบุว่านายลิมถูกยิงเสียชีวิตในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เมื่อช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ซึ่งถือเป็นการแทรกแซงประเด็นความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจนท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ยังคงมีความละเอียดอ่อนระหว่างสองชาติ
มาครงกดดันฮุนมาเนตตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในระหว่างการแถลงข่าวร่วมกัน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีจำนวนหลายฉบับ ประธานาธิบดีมาครงได้ระบุอย่างตรงไปตรงมาว่าฝรั่งเศสต้องการให้ทางการกัมพูชาเปิดการสืบสวนหาความจริงในคดีนี้ให้ลุ่มลึกและโปร่งใสที่สุด เพื่อที่จะสามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเหยื่อคือพลเมืองที่มีสัญชาตินับถือสองประเทศคือกัมพูชาและฝรั่งเศส ซึ่งสิทธิและความปลอดภัยของพลเมืองฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในวาระสำคัญทางการทูตที่ต้องดำเนินการAlso read“รัศมีแข” บริจาคให้มูลนิธิเดอะวอยซ์ ของ “เก๋ ชลลดา” ที่เดียว เน้นให้โรงพยาบาล
ฮุนมาเนตอ้างไทยใช้กำลังก่อนผิดกฎหมาย
ด้านนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้กล่าวปราศรัยต่อหน้าตัวแทนจากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ในนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Francophonie summit) ครั้งที่ 20 เพื่อขอการสนับสนุนจากนานาชาติในกรณีข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยได้กล่าวหาอย่างเป็นทางการว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายเริ่มต้นใช้อาวุธและก่อความขัดแย้งขึ้นก่อนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสูญเสียเป็นจำนวนมากและนำไปสู่ความตึงเครียดทางทหารบริเวณชายแดน
ฝรั่งเศสหนุนเจรจาสันติภาพสองประเทศ
ประธานาธิบดีมาครงได้ชี้แจงจุดยืนของรัฐบาลฝรั่งเศสอย่างชัดเจนว่า คำกล่าวหาที่ระบุว่าไทยเริ่มใช้อาวุธก่อนนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและเป็นการเผยแพร่ข่าวลวงที่ต้องการบิดเบือนสถานการณ์ระหว่างประเทศ พร้อมระบุว่าฝรั่งเศสสนับสนุนให้กัมพูชาและไทยกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอย่างจริงจัง ทั้งในระดับทวิภาคีและการเจรจาในเวทีพหุภาคี เพื่อร่วมกันคลี่คลายข้อพิพาทบริเวณชายแดนอย่างสันติสุข ยึดถือกรอบกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศเป็นแนวทางหลักในการเจรจา
ข้อตกลงร่วมมือไทยกัมพูชายังมีอยู่จริง
แม้มีความเห็นต่างทางการเมืองและความมั่นคง แต่ทั้งสองประเทศยังคงมีการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างการเดินทางเยือนกรุงพนมเปญของผู้นำฝรั่งเศส โดยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) และสัญญาทางธุรกิจรวมถึงความร่วมมือภาครัฐจำนวนกว่า 29 ฉบับ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การป้องกันประเทศและด้านเทคโนโลยี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ทางการทูตและทางเศรษฐกิจยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ฝรั่งเศสยืนเคียงข้างกัมพูชาเสมอมา
ประธานาธิบดีมาครงได้ให้คำมั่นสัญญาต่อสาธารณชนและผู้นำกัมพูชาว่าจะยืนเคียงข้างประเทศกัมพูชาตลอดไป ไม่ว่ากัมพูชาจะอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือเศรษฐกิจเช่นไร ก็ยังคงเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งในยามสุขและยามวิกฤตเช่นเดียวกับในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งคำมั่นสัญญานี้ถือเป็นหลักการพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ฝรั่งเศสมีต่อชาติสมาชิกองค์กรที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอย่างมั่นคง
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