มาครงพบฮุนมาเนต ปัดเสียงประท้วงภายในฝรั่งเศส เจรจาผู้นำโอไอเอฟที่พนมเปญ
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เยือนกัมพูชาเข้าร่วมประชุม OIF พบนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตและกษัตริย์สีหมุนี พยายามสร้างฉันทามติเลือกเลขาธิการDespiteความขัดแย้งในแอฟริกา
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส และนางบริจิตต์ มาครง สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ของฝรั่งเศส ได้เดินทางมาถึงกรุงพนมเปญของกัมพูชาอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ( OIF) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 ตุลาคม 2567 โดยก่อนหน้านั้นเมื่อวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม นายมาครงและนางมาครงได้เดินทางถึงสนามบินกรุงพนมเปญและได้รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการด้วยการแสดงระบำอپสราอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของกัมพูชา
การเยือนกัมพูชาครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในนโยบายเศรษฐกิจและการทูตของฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการแสวงหาตลาดใหม่สำหรับธุรกิจฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายมาครงได้ออกแถลงการณ์ผ่านแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (X) โดยระบุชัดเจนว่าต้องการขยายขอบเขตความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความร่วมมือกับกัมพูชาเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับภาคธุรกิจฝรั่งเศสร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคAlso readเกรซ กาญจน์เกล้า เปิดใจเรื่องดราม่าบริจาค มองเหรียญมีหลายด้าน ไม่ได้หมดศรัทธาการทำบุญ
การประชุมสุดยอด OIF และประเด็นเลขาธิการคนใหม่
การประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (OIF) ครั้งนี้จะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2567 ณ กรุงพนมเปญ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นรัฐและรัฐบาลจำนวน 90 ประเทศ แบ่งเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ 53 ประเทศ สมาชิกสมทบ 5 ประเทศ และผู้สังเกตการณ์ 32 ประเทศ ซึ่งฝรั่งเศสจะส่งต่อตำแหน่งประธานการประชุมให้แก่นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชาหลังจากที่นายมาครงดำรงตำแหน่งประธานในปี 2567
ประเด็นสำคัญที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดคือการเลือกตั้งเลขาธิการองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (OIF) สำหรับวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปีข้างหน้า ซึ่งการเลือกผู้นำคนใหม่จะส่งผลต่อทิศทางและอำนาจต่อรองของกลุ่มประเทศ francophone ทั่วโลก โดยปัจจุบันตำแหน่งเลขาธิการเป็นของนางหลุยส์ มูชิกิวัโบจากรวันดา
ความขัดแย้งในแอฟริกาและบทบาทของรวันดากับคองโก
บรรยากาศในการประชุมครั้งนี้อาจมีความตึงเครียดสูงเนื่องจากความขัดแย้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการคัดเลือกผู้นำใหม่ ในตอนแรกมีผู้สมัครจาก 2 ประเทศที่มีความขัดแย้งกัน ได้แก่ นางหลุยส์ มูชิกิวัโบ จากรวันดา ที่ต้องการดำรงตำแหน่งต่อเป็นวาระที่ 3 และนางจูเลียนา ลูมูบา จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายปาทริส ลูมูบา วีรบุรุษเอกราชผู้ถูกสังหาร
อย่างไรก็ตาม ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม รัฐบาลคองโกได้ประกาศถอนชื่อนางจูเลียนา ลูมูบาออกจากการเป็นผู้สมัครอย่างเป็นทางการ และหันไปสนับสนุนนายดาเชียน ชิโอโลส อดีตนายกรัฐมนตรีโรมาเนียแทน โดยระบุว่าต้องการให้เกิดฉันทามติและความสามัคคีในหมู่ประเทศสมาชิก เพื่อลดความแตกแยกที่อาจเกิดขึ้นจากการคัดเลือกบุคคลจากภูมิภาคที่มีความขัดแย้งโดยตรง
ทั้งนี้ รัฐบาลคองโกและสหประชาชาติได้กล่าวหารวันดาว่าให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธ M23 ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม武装大约有100กลุ่มที่แย่งชิงอิทธิพลในบริเวณชายแดนตะวันออกของคองโกที่อุดมด้วยทรัพยากรแร่ธาตุ ขณะที่รัฐบาลรวันดาได้ยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างแข็งกร้าว และคองโกได้ขู่จะถอนตัวจากการเป็นสมาชิก OIF หากนางมูชิกิวัโบได้รับเลือกตั้งอีกครั้ง
กิจกรรมคู่ขนานและการพบปะผู้นำระดับสูงในกัมพูชา
นอกเหนือจากการประชุมระดับนานาชาติแล้ว นายมาครงและพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา จะร่วมในพิธีฉลองความสำเร็จของการบูรณะปราสาทแม่บุญตะวันตกในจังหวัดเสียมราฐ ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกโดยได้รับการสนับสนุนการบูรณะจากฝรั่งเศส แสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยาวนานระหว่างสองประเทศ
ก่อนหน้าการเดินทางไปยังเสียมราฐ นายมาครงได้หารือโดยตรงกับนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีในสาขาต่างๆ รวมถึงการศึกษา เศรษฐกิจ และการค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนกัมพูชาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
บริบทความไม่สงบภายในฝรั่งเศสและผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศ
การเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีมาครงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับความไม่สงบภายในประเทศอย่างหนัก โดยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนมากกว่า 600,000 คน ออกมาชุมนุมตามท้องถนนเพื่อเรียกร้องค่าแรงที่สูงขึ้นและสนับสนุนขบวนการนักศึกษา ซึ่งการประท้วงดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ถูกจับกุมหลายพันคน มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคน และมีเหตุการณ์วางเพลิงเผาโรงเรียนในหลายพื้นที่
สำนักเลขาธิการของประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ระบุว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของ OIF เห็นพ้องถึงความจำเป็นในการสร้างฉันทามติเกี่ยวกับผู้นำคนใหม่ขององค์กร โดยนายมาครงจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นหารือกับผู้นำประเทศต่างๆ ในแอฟริกาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากฝรั่งเศสเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณประจำปี 2569 ของ OIF มากที่สุดถึง 71 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งให้อิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจขององค์กร
คองโกซึ่งมีประชากรมากกว่า 110 ล้านคน ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ มากกว่าฝรั่งเศสที่มีประชากรประมาณ 40 ล้านคน ดังนั้นการที่คองโกขู่จะถอนตัวออกจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับองค์กรนี้ ทั้งในแง่ของจำนวนสมาชิกและอิทธิพลทางการเมืองในทวีปแอฟริกา
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในกัมพูชา ประธานาธิบดีมาครงมีกำหนดการเดินทางต่อไปยังมาเลเซียในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2567 เพื่อเข้าร่วมการประชุมและหารือกับผู้นำประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป ซึ่งสะท้อนถึงกลยุทธ์ของฝรั่งเศสในการเสริมสร้างบทบาทและอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป
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