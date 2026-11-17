มัลแวร์ซ่อนใน Optimizely เจาะ 178 องค์กรระดับโลก including BBC และ HSBC
การโจมตีทางไซเบอร์ผ่านช่องโหว่แพลตฟอร์มทดสอบหน้าเว็บ Optimizely ส่งผลให้ 178 องค์กรระดับโลกรวมถึง BBC และ HSBC ถูกแทรกโค้ด JavaScript มัลแวร์ขโมยข้อมูลการเงินและคริปโต
บริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ Report URI เปิดเผยว่าได้ตรวจพบโค้ด JavaScript ที่แฝงด้วยมัลแวร์จำนวน 188 ชุดในเครือข่ายของ 178 องค์กรระดับโลก เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อแบรนด์ชั้นนำอย่าง BBC, CNN, HSBC, Zoom และผู้ผลิตกระเป๋าเก็บคริปโตฮาร์ดแวร์ Ledger หลังพบว่าผู้ไม่ประสงค์ดีเจาะช่องโหว่ในขั้นตอนการสมัครใช้งานแพลตฟอร์มทดสอบหน้าเว็บ Optimizely ที่องค์กรเหล่านั้นไว้วางใจใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ของตนเอง
กลไกการโจมตีผ่านช่องโหว่ Optimizely
รายงานการตรวจสอบของ Report URI ที่ไล่ตรวจสอบสคริปต์ของ Optimizely จำนวน 1,611 รายการ พบว่ามีการแทรกแซงโค้ดถึง 188 ชุด ซึ่งกระจายอยู่ในเว็บไซต์ของ 178 องค์กรที่ครอบคลุมภาคการเงิน เทคโนโลยี สื่อมวลชน ค้าปลีก และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รายชื่อผู้เสียหายรวมถึงธนาคาร HSBC บริษัทข้อมูลเครดิต Equifax สำนักข่าว BBC, CNN, Fox News แพลตฟอร์ม Zoom, Salesforce, GitLab ห้างค้าปลีก IKEA สายการบิน Air France-KLM และ Ledger สิ่งที่สำคัญคือแม้แต่เว็บไซต์ของ Optimizely เองก็มีโค้ดอันตรายนี้ฝังอยู่ด้วยAlso readแฮกเกอร์เจาะ Optimizely ฝังมัลแวร์ 178 เว็บดัง จ้องดูดเงิน-บัตรเครดิต
การโจมตีครั้งนี้มีกลไกที่แตกต่างจากการแฮกเว็บไซต์ทั่วไปโดยสิ้นเชิง เพราะผู้โจมตีไม่ต้องเสียเวลาเจาะเซิร์ฟเวอร์ของทั้ง 178 บริษัททีละแห่ง หากแต่เลือกเจาะผ่านระบบสมัครบัญชีของบริการ Optimizely Web Experimentation เพื่อฝังโค้ดแปลกปลอมลงในโปรเจกต์ของลูกค้าโดยตรง ส่งผลให้เว็บไซต์เป้าหมายยังคงโหลดสคริปต์ผ่านระบบส่งมอบเนื้อหาหรือ CDN ที่ถูกต้องตามกฎหมายของ Optimizely ตามปกติ ทำให้ผู้เข้าชมแทบไม่มีทางรู้ตัวว่ากำลังเปิดรับคำสั่งอันตรายผ่านประตูหน้าบ้านที่คุ้นเคย
ขอบเขตรายการมัลแวร์และความเสียหาย
ระหว่างปฏิบัติการ คนร้ายได้ปรับปรุงและสร้างมัลแวร์ชุดนี้ใหม่ถึง 26 ครั้ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสลับเปลี่ยนกระเป๋าปลายทางอย่างต่อเนื่อง กลไกหลักคือการไล่ค้นหาที่อยู่กระเป๋าคริปโตที่ปรากฏบนหน้าเว็บแล้วสับเปลี่ยนเป็นที่อยู่ของคนร้าย พร้อมดักจับข้อมูลในคลิปบอร์ดทันทีที่ผู้ใช้กดคัดลอก เป้าหมายครอบคลุมเครือข่ายหลักอย่าง บิทคอยน์, Ethereum, Solana, TRON และ Litecoin โดยข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 Report URI ตรวจพบยอดเงินไหลเข้ากระเป๋าที่เชื่อมโยงกับผู้โจมตีแล้ว 7,040 ดอลลาร์สหรัฐ ในรูปของ บิทคอยน์, Litecoin, Ethereum, TRON และสเตเบิลคอยน์
นอกจากการสับเปลี่ยนที่อยู่กระเป๋าคริปโตแล้ว นักวิจัยยังพบโค้ดที่ออกแบบมาเพื่อดักเก็บหมายเลขบัตรชำระเงิน วันหมดอายุ และรหัสความปลอดภัยที่ผู้ใช้กรอกผ่านแบบฟอร์มบนหน้าเว็บ รวมถึงความสามารถในการขโมยคุกกี้ของเบราว์เซอร์และบันทึกภาพหน้าจอของเว็บเพจที่ได้รับผลกระทบ กรณีของ Ledger สะท้อนช่องว่างด้านความปลอดภัยได้ชัดเจนที่สุด เมื่อสคริปต์ภายนอกบนหน้าเว็บสามารถบิดเบือนข้อมูลปลายทางก่อนที่ธุรกรรมจะเริ่มขึ้นด้วยซ้ำ แม้ผู้ใช้จะมีความเชื่อมั่นว่าสินทรัพย์ของตนอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ก็ตาม
การตอบสนองและคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ
Optimizely ออกแถลงการณ์ผ่านบัญชีทางการบนแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ยอมรับว่ามีผู้ไม่ได้รับอนุญาตอาศัยช่องโหว่ในขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ Experimentation เพื่อแทรกโค้ด JavaScript ลงในโปรเจกต์ของลูกค้า บริษัทระบุว่าได้ตรวจพบและควบคุมเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว โดยปิดกั้นเส้นทางที่มีช่องโหว่ อัปเดตระบบแก้ไข ลบโค้ดที่ถูกแทรกออก ยกเลิกโทเคนที่ใช้งานอยู่ รีเซ็ตสิทธิ์การเข้าถึงของบัญชีที่ได้รับผลกระทบ และติดต่อแจ้งลูกค้าโดยตรง ขณะที่การปูพรมสแกนตรวจครั้งสุดท้ายของ Report URI ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ก็ยืนยันว่าโค้ดที่ติดเชื้อเกือบทั้งหมดถูกกำจัดออกแล้ว เหลือตกค้างอยู่เพียง 1 รายการเท่านั้น
คำชี้แจงและการแก้ไขอย่างรวดเร็วของ Optimizely ฟังขึ้นในแง่การระงับเหตุทางเทคนิค แต่เมื่อพิจารณาในมุมของผู้บริโภค คำว่า "ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว" ยังไม่อาจตอบคำถามสำคัญที่สุดได้ นั่นคือตลอดช่วงเวลาที่โค้ดอันตรายทำงานอยู่บนเว็บไซต์ทั้ง 178 แห่ง มีผู้เข้าชมกี่รายที่ถูกดักเก็บหมายเลขบัตรเครดิต ถูกขโมยคุกกี้เพื่อสวมรอยบัญชี หรือถูกยิงชุดเจาะระบบ Coruna และ DarkSword ใส่อุปกรณ์พกพา ตัวเลข 7,040 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นเพียงร่องรอยที่ตรวจสอบได้บนบล็อกเชนสาธารณะ ส่วนความเสียหายของข้อมูลบัตรชำระเงินและเซสชันเบราว์เซอร์ที่หลุดออกไปกลับไม่มีตัวเลขยืนยันแต่อย่างใด ซึ่งแสดงถึงความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ระดับโลกกำลังผูกติดอยู่กับสคริปต์ของบุคคลที่สามที่ผู้ใช้งานมองไม่เห็น
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