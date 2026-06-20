มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองหลวงมัลลิกา

มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทำงานในหลายสาขา โดยมีประวัติเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวและพิธีกรสถานีโทรทัศน์ไอทีวี (ITV) นอกจากนี้ยังมีบทบาทในภาคธุรกิจโดยเป็นประธานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า และประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านผลิตภัณฑ์ความงาม ตลอดจนการทำหน้าที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์และไลฟ์โค้ช
มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเมืองหลวงมัลลิกา ได้รับหมายเลข 14 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการรณรงค์หาเสียงผ่าน แคมเปญการสื่อสารหลัก 'มนุษย์ผู้ทันกาลเวลา ผู้นำมหานครแห่งอนาคต' ซึ่งมุ่งเน้นการนำประสบการณ์การทำงานทั้งในภาคสื่อสารมวลชน ภาคธุรกิจ และงานบริหารนโยบายระดับชาติ มาเป็นพื้นฐานในการเสนอตัวพัฒนาเมืองหลวงมัลลิกา มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทำงานในหลายสาขา โดยมีประวัติเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวและพิธีกรสถานีโทรทัศน์ไอทีวี (ITV) นอกจากนี้ยังมีบทบาทในภาคธุรกิจโดยเป็นประธานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า และประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านผลิตภัณฑ์ความงาม ตลอดจนการทำหน้าที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์และไลฟ์โค้ช ในด้านกีฬายังมีประวัติเป็นอดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย และอดีตนักกีฬายิงปืนสมัครเล่นของชมรมยิงปืนรบพิเศษ สำหรับเส้นทางและประสบการณ์ทางการเมือง มัลลิกาเคยเข้าสู่กระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติระดับชาติโดยดำรงตำแหน่งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ พ.
ศ. 2549 และต่อมาได้เข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส. ) แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย
มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข สมาชิกสภาเมืองหลวงมัลลิกา แคมเปญการสื่อสารหลัก
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