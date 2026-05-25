มัลลิกา ประกาศลงชิงผู้ว่าฯ กทม. ชูนโยบาย HUMAN INNOVATION ใช้ AI ยกระดับชีวิตคนเมืองสู่ระดับโลก

นางมัลลิกา เตรียมลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. พร้อมนำเสนอนโยบายนำนวัตกรรม AI มาแก้ปัญหาจราจร น้ำท่วม และฝุ่น PM2.5 พร้อมชูวิสัยทัศน์สร้างเศรษฐกิจ 24 ชั่วโมง และฟื้นฟูสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) เพื่อการบริหารเมืองที่มีประสิทธิภาพ
นางมัลลิกา ได้เปิดเผยถึงความพร้อมในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมาพร้อมกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานของเมืองหลวงอย่างยั่งยืน ภายใต้สโลแกน HUMAN INNOVATION มนุษย์ทันกาลเวลา ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต โดยไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึง 12 ปีเพื่อรอความสุขสบาย แต่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้จริงในทันที นโยบายหลักที่นำเสนอคือการนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัด การเมือง ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักด้วยระบบ AI Traffic ซึ่งจะช่วยจัดการสัญญาณไฟจราจรให้มีความอัจฉริยะและสอดคล้องกับปริมาณรถในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการนำระบบประมวลผลด้วยเรดาร์ AI-X Band มาใช้เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวและลดความสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการนำ AI-Drone มาใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ในด้านของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องที่นางมัลลิกาให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของคนกรุงเทพฯ ในวงกว้าง โดยเธอได้วิเคราะห์ว่าต้นเหตุสำคัญประการหนึ่งเกิดจากการก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่ขาดการจัดการที่เป็นระบบและการอนุญาตก่อสร้างที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดฝุ่นควันจำนวนมากกระจายสู่ชั้นบรรยากาศ หากไม่มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประชาชนอาจต้องเผชิญกับโรคทางเดินหายใจที่รุนแรงขึ้น ดังนั้นจึงมีการเสนอนโยบายการใช้เทคโนโลยีล้างฝุ่นด้วยฝนเทียม และการใช้ AI เข้ามาควบคุมระบบกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังจุดที่มีการปล่อยมลพิษเกินมาตรฐาน พร้อมทั้งปรับปรุงระบบแสงสว่างทั่วเมืองเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้กรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคนอย่างแท้จริง สำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิต นางมัลลิกาได้นำเสนอนโยบายที่จะทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับใหลในด้านการกินและการสร้างรายได้ ผ่านแนวคิด Street Food Paradise ที่ส่งเสริมให้มีแหล่งอาหารอร่อยและสะอาดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพให้กับประชาชน พร้อมทั้งผลักดันระบบอีคอมเมิร์ซเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีแผนการยกระดับระบบสาธารณสุขให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นในระดับชุมชน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ รวมถึงการสร้าง Coffee Cafe ในทุกเขต เพื่อให้เป็นพื้นที่ทำงานและพักผ่อนที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองให้มีคุณภาพมากขึ้นและมีความพร้อมในการแข่งขันในระดับสากล ทัดเทียมกับเมืองหลวงของประเทศมหาอำนาจทั่วโลกที่มีความทันสมัยทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจ นอกเหนือจากนโยบายด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจแล้ว นางมัลลิกายังได้ประกาศแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัด การเมือง โดยเสนอให้มีการฟื้นฟูตำแหน่งสมาชิกสภาเขต หรือ ส.
ข. ให้กลับคืนมาอีกครั้ง เพื่อให้มีตัวแทนของประชาชนในแต่ละเขตทำหน้าที่ดูแลและจัดการกฎหมายระเบียบต่างๆ ในระดับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ไม่ให้การตัดสินใจกระจุกตัวอยู่เพียงแค่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งเธอเชื่อมั่นว่าการมี ส. ข.
จะทำให้การแก้ปัญหาในระดับซอยหรือชุมชนทำได้รวดเร็วและตรงจุดมากยิ่งขึ้น โดยนางมัลลิกามั่นใจว่าด้วยประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งการเป็นนักการเมือง สื่อมวลชน และผู้บริหารทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน ประกอบกับพื้นฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโทและเอกด้านผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง จากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จะทำให้เธอมีความสามารถและทักษะเพียงพอที่จะนำพากรุงเทพมหานครไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ โดยพร้อมที่จะเดินหน้าเคียงคู่ไปกับประชาชนชาวกรุงเทพฯ ทุกคนเพื่อสร้างเมืองในฝันให้เป็นความจริ
