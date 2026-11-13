มันเตชินีอิตาลีเสียใจพ่ายเบลเยี่ยม 0-2 เปิดปัญหาทีมหลังกลับมาคุมงาน
โรแบร์โต มันเตชินี ผู้จัดการทีมอิตาลีกลับมาคุมทัพอีกครั้ง แต่ต้องเจอกับความพ่ายแพ้ 0-2 จากเบลเยียม สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลี (FIGC) และแฟนบอลยังคงตั้งคำถามเกี่ยวกับแผนการเล่นและการปรับตัวของทีม
โรแบร์โต มันเตชินี ผู้ฝึกสอน ทีมชาติอิตาลี ต้องเผชิญกับบรรยากาศที่ตึงเครียดอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงแรกของการกลับเข้ามาทำหน้าที่อีกครั้งหลังจากยุคของเขาจบลงก่อนหน้านี้ โดยความอึดอัดใจของแฟนบอลชาวอิตาลีนั้นเห็นได้ชัดเจนมากจนส่งผลให้ เปาโล มัลดินี ที่ถูกเชิญเข้ามาดูแลภาพรวมของทีมต้องตัดสินใจลาออกไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นาน
จุดเปลี่ยนและคำถามต่อFIGCหลังเกมปราชัย
ความไม่พอใจนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในองค์กรของสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลี หรือ FIGC ที่เต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามในวิธีการบริหารงานและตัดสินใจต่างๆ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว FIGC ได้บรรลุข้อตกลงกับโรแบร์โต มันเตชินี ให้กลับมาทำงานคุมทัพอีกครั้ง แต่ในช่วงเวลานั้นแฟนบอลส่วนใหญ่รู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการเล่นเซฟมากกว่าจะเป็นการนำทีมชาติอิตาลีไปสู่ยุคสมัยใหม่ที่ทันสมัยและก้าวหน้ากว่าเดิมAlso readรองรับกว่า 2,670 คัน! ศรีสะเกษพร้อมรับแฟนบอลช้างศึก เปิดจุดจอดรถ 14 แห่ง
สถิติการแข่งขันและความแตกต่างของทั้งสองทีม
การกลับมาของโรแบร์โต มันเตชินี เริ่มต้นได้อย่างยากลำบากเมื่อทีมชาติอิตาลีต้องประสบกับความพ่ายแพ้ต่อทีมชาติเบลเยียมด้วยสกอร์ 0-2 ในเกมดังกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาหลายด้านของทีมอิตาลีได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกซึ่งทีมที่ถูกกดดันโดยคู่แข่งแทบไม่มีโอกาสสร้างสรรค์เกมรุกต่อเนื่องเลยเลย ตัวเลขสถิติการยิงประตู 14 ครั้งของเบลเยียม เทียบกับจำนวนการยิงเพียง 4 ครั้งของอิตาลี สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพและคุณภาพของเกมระหว่างสองทีมได้อย่างแจ่มชัด
การทดลองปรับผู้เล่นและผลกระทบที่เกิดขึ้น
โรแบร์โต มันเตชินี พยายามปรับเปลี่ยนแผนโดยส่งพิโอ เอสโปซิโต และมอยเซ คีน ลงเล่นร่วมกันรวมถึงการให้อีกาเซนนักเตะหน้าใหม่ได้ลงสนาม แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พร้อมกันหลายคนกลับทำให้ทีมขาดความต่อเนื่องในการเล่นเกมรับและรุก อย่างไรก็ตาม จุดที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาของทีมในช่วงต้นครึ่งหลังเมื่ออิตาลีเริ่มขยับขึ้นไปเพรสซิงสูงมากขึ้นกว่าเดิม สนับสนุนเกมรุกด้วยผู้เล่นจำนวนมากขึ้น และพยายามแย่งบอลกลับมาในพื้นที่แดนบนของสนาม
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports