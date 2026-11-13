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มันเตชินีอิตาลีเสียใจพ่ายเบลเยี่ยม 0-2 เปิดปัญหาทีมหลังกลับมาคุมงาน

thestandardth#16 in ประเทศไทย
มันเตชินีอิตาลีเสียใจพ่ายเบลเยี่ยม 0-2 เปิดปัญหาทีมหลังกลับมาคุมงาน
โรแบร์โต มันเตชินี · สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลี · ทีมชาติอิตาลี
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โรแบร์โต มันเตชินี ผู้จัดการทีมอิตาลีกลับมาคุมทัพอีกครั้ง แต่ต้องเจอกับความพ่ายแพ้ 0-2 จากเบลเยียม สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลี (FIGC) และแฟนบอลยังคงตั้งคำถามเกี่ยวกับแผนการเล่นและการปรับตัวของทีม

โรแบร์โต มันเตชินี ผู้ฝึกสอน ทีมชาติอิตาลี ต้องเผชิญกับบรรยากาศที่ตึงเครียดอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงแรกของการกลับเข้ามาทำหน้าที่อีกครั้งหลังจากยุคของเขาจบลงก่อนหน้านี้ โดยความอึดอัดใจของแฟนบอลชาวอิตาลีนั้นเห็นได้ชัดเจนมากจนส่งผลให้ เปาโล มัลดินี ที่ถูกเชิญเข้ามาดูแลภาพรวมของทีมต้องตัดสินใจลาออกไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นาน

จุดเปลี่ยนและคำถามต่อFIGCหลังเกมปราชัย

ความไม่พอใจนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในองค์กรของสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลี หรือ FIGC ที่เต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามในวิธีการบริหารงานและตัดสินใจต่างๆ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว FIGC ได้บรรลุข้อตกลงกับโรแบร์โต มันเตชินี ให้กลับมาทำงานคุมทัพอีกครั้ง แต่ในช่วงเวลานั้นแฟนบอลส่วนใหญ่รู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการเล่นเซฟมากกว่าจะเป็นการนำทีมชาติอิตาลีไปสู่ยุคสมัยใหม่ที่ทันสมัยและก้าวหน้ากว่าเดิม

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สถิติการแข่งขันและความแตกต่างของทั้งสองทีม

การกลับมาของโรแบร์โต มันเตชินี เริ่มต้นได้อย่างยากลำบากเมื่อทีมชาติอิตาลีต้องประสบกับความพ่ายแพ้ต่อทีมชาติเบลเยียมด้วยสกอร์ 0-2 ในเกมดังกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาหลายด้านของทีมอิตาลีได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกซึ่งทีมที่ถูกกดดันโดยคู่แข่งแทบไม่มีโอกาสสร้างสรรค์เกมรุกต่อเนื่องเลยเลย ตัวเลขสถิติการยิงประตู 14 ครั้งของเบลเยียม เทียบกับจำนวนการยิงเพียง 4 ครั้งของอิตาลี สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพและคุณภาพของเกมระหว่างสองทีมได้อย่างแจ่มชัด

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การทดลองปรับผู้เล่นและผลกระทบที่เกิดขึ้น

โรแบร์โต มันเตชินี พยายามปรับเปลี่ยนแผนโดยส่งพิโอ เอสโปซิโต และมอยเซ คีน ลงเล่นร่วมกันรวมถึงการให้อีกาเซนนักเตะหน้าใหม่ได้ลงสนาม แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พร้อมกันหลายคนกลับทำให้ทีมขาดความต่อเนื่องในการเล่นเกมรับและรุก อย่างไรก็ตาม จุดที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาของทีมในช่วงต้นครึ่งหลังเมื่ออิตาลีเริ่มขยับขึ้นไปเพรสซิงสูงมากขึ้นกว่าเดิม สนับสนุนเกมรุกด้วยผู้เล่นจำนวนมากขึ้น และพยายามแย่งบอลกลับมาในพื้นที่แดนบนของสนาม

thestandardth#16 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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โรแบร์โต มันเตชินี สหพันธ์ฟุตบอลอิตาลี ทีมชาติอิตาลี ทีมชาติเบลเยียม เปาโล มัลดินี พิโอ เอสโปซิโต มอยเซ คีน

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