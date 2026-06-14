มะไฟผลไม้บำรุงสุขภาพและคุณประโยชน์จากส่วนต่างของพืช

มะไฟเป็นพืชไม้ต้นสูงผลสีเปรี้ยวอมหวาน มีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยบำรุงผิว ลดอาการท้องอืด และมีสรรพคุณจากใบ รากและเมล็ดในด้านการรักษาอาการต่าง ๆ อย่างปลอดภัยเมื่อใช้ในปริมาณที่เหมาะสม
มะไฟ (Antidesma thunbergii) เป็นพืชไม้พุ่มหรือไม้ต้นที่สูงได้ถึง 15 เมตร มีลักษณะเฉพาะของใบรูปรีหรือแกมรูปไข่กลับ ความยาวตั้งแต่ 5 ถึง 23 เซนติเมตร ปลายแหลมและโคนใบรูปร่างเรียวสอบ บนกิ่งที่แยกออกจากลำต้นจะมีใบข้างละ 5 ถึง 10 ใบ ก้านใบยาวตั้งแต่ 0.
5 ถึง 5.5 เซนติเมตร ดอกของมะไฟออกเป็นกระจุกหลายช่อที่โคนต้น โดยแต่ละช่ออาจยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร ดอกมีสีขาวอมเหลืองหรือแดง ก้านดอกส่วนใหญ่ยาวไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ดอกเพศผู้มีกลีบเลี้ยงยาวอยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 3 มิลลิเมตร ส่วนดอกเพศเมียแคบและยาวกว่าเล็กน้อย เกสรเพศชายมีจำนวน 5‑7 ตัว ส่วนเกสรเพศเมียไม่มีก้านหรืออาจยาวได้ถึง 2 มิลลิเมตร ยอดเกสรยาวได้ถึง 1.5 มิลลิเมตรและมีการจัดเรียงเป็นคู่สองพู่ ผลของมะไฟเป็นรูปกระสวย เส้นผ่านศูนย์กลาง 1‑1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5‑3 เซนติเมตร มีสันยาว 4‑6 สัน สีพื้นเป็นสีน้ำตาลแดงตามด้วยสีม่วงเมล็ดยาว 1‑1.5 เซนติเมตรมีเยื่อหุ้มสีแดงหรือม่วง ผลมะไฟสุกมีรสเปรี้ยวอมหวาน พร้อมด้วยกรดอินทรีย์หลายชนิดรวมถึงวิตามินซีและน้ำตาล ซึ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างหลากหลาย คนมักรับประทานผลสดหรือแปรรูปเป็นน้ำผลไม้ การรับประทานมะไฟเสริมให้ได้รับวิตามินซีสูง ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ทำให้ผิวพรรณเรียบเนียน สดใส และเสริมความชุ่มชื้นให้กับคอ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติขับเสมหะ ละลายเสมหะ ลดอาการท้องอืดและท้องเฟ้อ ใช้เป็นยาช่วยย่อยและบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย รวมถึงการบรรเทาอาการปวดข้อและปวดเข่า ส่วนอื่นของมะไฟก็ไม่แพ้กัน ทั้งใบและรากที่อาจใช้สดหรือแห้ง มีสรรพคุณหลากหลาย เช่น รากสดหรือรากแห้งใช้ในการดับพิษร้อนและรักษาโรคเริมหรือวัณโรค เมล็ดมะไฟช่วยบรรเทาอาการปวดท้องและอาการจุกเสียดในระบบย่อยอาหาร อีกทั้งยังส่งเสริมการหายของแผล เพิ่มการขับพิษและขับปัสสาวะ ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ป้องกันการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย เพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็ก ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง เสริมสร้างภูมิต้านทานและลดอาการภูมิแพ้ อย่างไรก็ตามการรับประทานผลมะไฟควรทำในปริมาณที่พอเหมาะ เนื่องจากการบริโภคมากเกินอาจทำให้เกิดอาการปวดมวนท้องหรือท้องเสีย การใช้ส่วนต่างของมะไฟเป็นสมุนไพรควรใช้ตามขนาดและระยะเวลาที่ระบุในตำรายา ไม่ควรใช้ในปริมาณมากหรือต่อเนื่องนานเกินไป เพราะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได
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