มะลิจับมือ Wongnai เปิดตัวรางวัลร้านอาหารยอดเยี่ยม 2026 พร้อมจัดงานมหกรรมอาหารที่ EMSPHERE
มะลิร่วมมือ Wongnai จัดงานประกาศรางวัล MALI x WONGNAI TASTE AWARDS 2026 ครั้งที่ 1 ที่ยึดตาม Rating ผู้บริโภคจริง พร้อมจัดเทศกาลอาหาร MALI FOOD FEST ที่ EMSPHERE รวมร้านดังกว่า 30 ร้าน
บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด โดยแบรนด์ มะลิ ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับแพลตฟอร์ม Wongnai เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ในวงการธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม นั่นคือการเปิดตัวรางวัล "MALI x WONGNAI TASTE AWARDS 2026" เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยกำหนดการจัดงานประกาศรางวัลและมหกรรมอาหารอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณ EM MARKET ภายในศูนย์การค้า EMSPHERE ช่วงระหว่างวันที่ 26 ถึง 29 พฤศจิกายน 2569 การร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างแบรนด์อาหารและแพลตฟอร์มรีวิวอาหารชั้นนำ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มที่นำเสนอต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง
รางวัลใช้ Rating ผู้บริโภคเป็นตัวตัดสิน
รางวัล MALI x WONGNAI TASTE AWARDS 2026 มีกลไกการตัดสินที่แตกต่างจากรางวัลทั่วไปโดยสิ้นเชิง โดยยึดข้อมูล Rating จากผู้บริโภคที่ใช้งานบนแพลตฟอร์ม Wongnai เป็นองค์ประกอบสำคัญในการคัดเลือกเจ้าของรางวัล ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีคะแนนสูงและได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกจากประชาชนทั่วไปจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก รางวัลนี้จึงไม่ใช่การตัดสินจากคณะผู้เชี่ยวชาญเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นการสะท้อนความคิดเห็น ความประทับใจ และประสบการณ์จริงของผู้บริโภคที่ใช้บริการจริง สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพความอร่อยและบริการที่ได้รับจากสถานประกอบการเหล่านั้นได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดAlso read'จอมโจรทิวลี่' สิ้นท่า! ตำรวจ ปคบ. จับกุมพร้อมพวก แจ้ง 3 ข้อหาหนัก
วิสัยทัศน์มะลิในอุตสาหกรรมอาหาร
นายพิชญเทพ ยุกตะเสวี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด ได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงการเติบโตของแบรนด์มะลิที่เคียงข้างวงการอาหารไทยมาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี การจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นเวทีเชิดชูและให้กำลังใจผู้ประกอบการร้านอาหารที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์เมนูและประสบการณ์ดีๆ ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นายพิชญเทพระบุว่า การเติบโตของมะลิไม่ได้จำกัดอยู่แค่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในองค์กร แต่ยังหมายรวมถึงการเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร โดยต้องการพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์นมมะลิสามารถนำไปต่อยอดสร้างสรรค์เมนูได้หลากหลายรูปแบบ และพร้อมสนับสนุนแนวคิดใหม่ๆ ของผู้ประกอบการในตลาดอาหารและเครื่องดื่มอย่างเต็มที่
ไฮไลท์งานมหกรรมอาหาร EMSPHERE
งาน MALI FOOD FEST ซึ่งเป็นส่วนขยายสำคัญของการร่วมมือครั้งนี้ จะจัดขึ้นพร้อมกันระหว่างวันที่ 26 ถึง 29 พฤศจิกายน 2569 ที่ EM MARKET ศูนย์การค้า EMSPHERE โดยนายไพวงษ์ เตชะณรงค์ ประธานโบนันซ่า กรุ๊ป จะร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยงเชิงกลยุทธ์เนื่องจากโบนันซ่า กรุ๊ป หนึ่งในเจ้าของแบรนด์มะลิคาเฟ่ โบนันซ่า เขาใหญ่ ต่างก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมตรามะลิในเมนูเครื่องดื่มของร้านอยู่แล้ว ไฮไลต์สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเปิดตัว ROA TEA HOUSE ร้านชาเขียวมัทฉะใหม่ โดยนายพิชญเทพเป็นผู้เปิดตัวด้วยตนเอง สะท้อนถึงการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้สอดรับกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบเครื่องดื่มมัทฉะ
รายชื่อร้านอาหารที่เข้าร่วมงาน
งานมหกรรมอาหารในปีนี้คัดสรรร้านดังที่มีคุณภาพเข้าร่วมแสดงผลงานมากกว่า 30 ร้าน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก ได้แก่ร้าน Guss Damn Good ซึ่งเป็นร้านเบเกอรี่และเครื่องดื่มชื่อดัง และร้าน Kumolab Cheese ร้านชีสและเครื่องดื่มสไตล์เกาหลีที่กำลังได้รับความนิยมสูง รวมถึงร้าน Charter ร้านกาแฟและอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การรวบรวมร้านดังเหล่านี้ไว้ในงานเดียวไม่เพียงแต่เป็นการมอบตัวเลือกความอร่อยที่หลากหลาย แต่ยังเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับร้านอาหารเหล่านี้ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ภายในศูนย์การค้า EMSPHERE ที่มีผู้คนพลุกพล่านตลอดทั้งปี
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