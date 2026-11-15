มอไซค์ซิ่งกลุ่ม ทริปน้ำไม่อาบ ปะทะชาวบ้าน หลังจัดกิจกรรมที่เพชรบุรี
กลุ่มรถจักรยานยนต์กว่า 1,000 คัน จัดทริปทำบุญที่เพชรบุรี เกิดเหตุซิ่งกลางดึกบนถนนทางขึ้นภูทับเบิก สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน จนต้องแจ้งตำรวจเข้าดำเนินการ
เกิดกระแสความเดือดร้อนขึ้นในจังหวัด เพชรบุรี เมื่อกลุ่มรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่กว่า 1,000 คัน จากนามว่า ทริปน้ำไม่อาบ ได้รวมตัวกันเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อท่องเที่ยวและทำบุญในช่วงวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงเมื่อสมาชิกกลุ่มบางส่วนได้จัดแจงแข่งความเร็วรถบนเส้นทางสาธารณะกลางดึก สร้างเสียงรบกวนและความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่
จุดเริ่มต้นเหตุซิ่งถนนทางขึ้นภูทับเบิก
กลุ่มรถจักรยานยนต์จำนวนนับไม่ถ้วนนี้ได้รวมตัวกันเดินทางมาท่องเที่ยวและทำบุญในเขตพื้นที่ภูเขาทับเบิก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2569 ตามแผนที่วางไว้เบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาได้ก่อตัวขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงค่ำของวันที่ผ่านมา เมื่อสื่อมวลชนท้องถิ่นได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มคนบางส่วนของขบวนรถจักรยานยนต์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งรถบนทางหลวงหมายเลข 21 อย่างเปิดเผยAlso readDIGITAL INFINITY: SMART LIVING ธุรกิจอาหารท่องเที่ยว ยกระดับเกษตรกร-ร้านค้า
จุดที่เกิดเหตุหลักนั้นเกิดขึ้นบริเวณจุดชมวิวถนนลอยฟ้า ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กยอดนิยม และบริเวณแยกทางเข้าภูแก้ว รีสอร์ท รวมถึงตลอดแนวถนนสายทางขึ้นสู่ยอดเขาทับเบิก เสียงเครื่องยนต์และพฤติกรรมการขับขี่ยากร้ายดังกล่าวได้สร้างความเดือดร้อน รำคาญ และกระทบต่อความปลอดภัยของชาวบ้านรวมถึงผู้ใช้งานถนนสายดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การ介入ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพชรบุรี
เมื่อทราบเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้เข้าดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยการเข้าทำการตักเตือนกลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย ทำให้กลุ่มดังกล่าวเริ่มสลายตัวและหยุดกิจกรรมการแข่งรถลงในช่วงเวลาก่อนเที่ยงคืนของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 การเข้าดำเนินการในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมสถานการณ์และป้องกันเหตุร้ายที่จะอาจเกิดขึ้นจากพฤติกรรมประมาทเลินเล่อ
สถิติการบังคับใช้กฎหมายบนท้องถนน
นอกจากการเข้าตักเตือนกลุ่มรถซิ่งเฉพาะกิจแล้ว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบุรี ยังได้เปิดจุดตรวจนับรวมทั้งหมด 27 จุด เพื่อตรวจตราอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลาการเกิดเหตุและหลังการเกิดเหตุ ซึ่งสามารถดำเนินการยึดรถจักรยานยนต์ผิดกฎหมายและขาดมาตรฐานจำนวน 41 คัน และดำเนินคดีพร้อมทั้งว่ากล่าวตักเตือนผู้กระทำผิดรวม 1,914 ราย
รายละเอียดของการบังคับใช้กฎหมายพบว่ามีผู้ขับขี่ที่ประมาทน่าหวาดเสียวจำนวน 2 ราย, ผู้ขับขี่ขณะเสพยาเสพติดจำนวน 4 ราย, ผู้ไม่ชำระภาษีประจำปีจำนวน 8 ราย, ผู้ขับขี่ขณะเมาสุราจำนวน 1 ราย, ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยจำนวน 146 ราย, ผู้ขับขี่โดยไม่ได้รับใบขับขี่จำนวน 285 ราย, อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนจำนวน 1,001 ราย, ผู้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจำนวน 467 ราย และว่ากล่าวตักเตือนอีก 510 ราย
สรุปเหตุการณ์ทางถนนและความปลอดภัยสาธารณะ
จากการสืบสวนและจับกุมเพิ่มเติม พบว่าสามารถจับกุมผู้ขับขี่ขณะเสพยาเสพติดได้อีก 4 ราย พร้อมยึดของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 9 เม็ด และยาไอซ์จำนวน 9.016 กรัม ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาการใช้ยาเสพติดที่แฝงมากับพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มดังกล่าว
นอกจากประเด็นความผิดทางปกครองและอาญาแล้ว ยังพบอุบัติเหตุงบนท้องถนนจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย, บาดเจ็บรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 3 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน 9 ราย เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ตอกย้ำถึงความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนทุกคนบนท้องถนนเพชรบุรี
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