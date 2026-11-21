มอเตอร์เอ็กซ์โป 2026 เปิดศึกยอดขายรถใหม่ ญี่ปุ่นยุโรปชิงตลาด
งานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2026 ณ เมืองทองธานี วันที่ 2-13 ธ.ค. นี้ ค่ายรถญี่ปุ่น จีน ยุโรป จัดเต็มเปิดตัวรถใหม่และโมเดลเชนจ์ ตั้งเป้ายอดจอง 80,000 คัน
สถานการณ์ตลาดรถยนต์ในช่วงปลายปีนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญของบรรดาค่ายผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกที่ต้องเร่งสร้างยอดขายและจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อผลักยอดให้สูงสุด โดยเฉพาะภายในงานมหกรรมยานยนต์ " มอเตอร์เอ็กซ์โป 2026" (Motor Expo 2026) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา หรือ เมืองทองธานี ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการแถลงเปิดตัวรถรุ่นใหม่และรถรุ่นปรับปรุง (Minor Change) อย่างเต็มรูปแบบเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดก่อนสิ้นปี
โตโยต้าและฮอนด้าชูจุดขายรถรุ่นใหม่
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ในฐานะค่ายพี่ใหญ่จากญี่ปุ่น ยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมเซอร์ไพรส์ผู้บริโภคชาวไทยด้วยการเปิดตัวรถยนต์เอสยูวีไฟฟ้า (EV) รวมถึงรถ.pick-up รุ่นใหม่ของไฮลักซ์ ทราโว่ เพื่อเติมเต็มไลน์อัพสินค้าให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของโตโยต้า ได้ออกมาประกาศชัดเจนแล้วว่า แผนการเปิดตัวรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ รุ่นใหม่ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดเจนใหม่นั้น จำเป็นต้องเลื่อนออกไปจากแผนเดิมเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา โดยขณะนี้บริษัทได้กำหนดให้เดือนมกราคม 2570 เป็นเดือนที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อรอให้สถานการณ์คลี่คลายAlso readส.อ.ท. หนุนการเจรจาการค้า ART ไทย-สหรัฐฯ เชื่อเป็นก้าวสำคัญรักษาและขยายตลาดส่งออก
ส่วนฮอนด้า (Honda) ก็ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดตัวรถใหม่ที่มีชื่อว่า "Avancier" พร้อมกับการประกาศราคาอย่างเป็นทางการบนเวทีในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ฮอนด้ายังเตรียมเปิดตัวแบรนด์ HRC (Honda Racing Corporation) ซึ่งเป็น подразделениеด้านรถแข่งเพื่อเสริมภาพลักษณ์ความเป็นสปอร์ตและประสิทธิภาพสูงให้กับค่ายอีกด้วย การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของฮอนด้าในการดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจในสมรรถนะรถและความทันสมัย
คู่แข่งยุโรปและจีนรุกตลาดเต็มกำลัง
ค่ายนิสสัน (Nissan) ได้โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งด้วยการเปิดตัวรถเอ็มพีวี (MPV) ระดับพรีเมียมอย่าง "นิสสัน เอลแกรนด์" (Nissan Elgrand) ซึ่งเป็นรถที่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคัน เพื่อเข้าไปชิงตลาดในsegment รถยนต์อเนกประสงค์สำหรับครอบครัวและธุรกิจโดยเฉพาะ การนำรถรุ่นดังกล่าวมาเปิดตัวในงานนี้แสดงให้เห็นว่านิสสันมองเห็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใน сегเมนต์นี้ได้อย่างชัดเจน
ฝั่งค่ายรถยุโรปก็ไม่ได้น้อยหน้าโดยฟอร์ด (Ford) ได้โชว์รถอีวีรุ่น "บรองโก" (Bronco) ซึ่งเป็นรถออฟโรดยอดนิยมที่มีศักยภาพในการใช้งานหลากหลายด้าน ขณะที่ค่ายรถหรูจากเยอรมนีอย่างเมอร์เซเดส-เบนซ์ (Mercedes-Benz), บีเอ็มดับเบิลยู (BMW), และอาวดี้ (Audi) ต่างก็ส่งทีมมาจัดแสดงรถยนต์รุ่นใหม่และรถต้นแบบ (Concept Cars) ครบเครื่องเพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้ชมในงาน มอเตอร์เอ็กซ์โป 2026 ในปีนี้ถือเป็นจุดบรรจบกันของเทคโนโลยีและดีไซน์จากค่ายรถชั้นนำหลายแบรนด์เพื่อทดสอบความชอบของผู้บริโภคไทย
อีซูซุอัพเกรดและเทคโนโลยีใหม่
นอกจากค่ายรถหลัก ๆ แล้ว ค่ายอีซูซุ (Isuzu) ก็ได้มีการเตรียมการอัพเกรดเครื่องยนต์รุ่นล่าสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิงและลดมลพิษให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์โลกที่มุ่งเน้นไปที่รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเรื่องรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องยนต์ใหม่นั้นยังคงต้องรอการเปิดเผยเพิ่มเติมในระหว่างการจัดงานแต่ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคควรจับตามอง
สำหรับผู้จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2026 ได้ประมาณการยอดจองรถจากงานนี้ไว้ที่ประมาณ 80,000 คัน ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจในศักยภาพของงานและความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อการ обнов รถยนต์รุ่นใหม่ในช่วงปลายปี งานครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการจัดแสดงรถยนต์ แต่ยังเป็นการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นระหว่างค่ายรถจากญี่ปุ่น จีน และยุโรป เพื่อช่วงชิงตำแหน่งผู้นำตลาดในประเทศไทย
สรุปภาพรวมและทิศทางตลาดรถยนต์
การรวมตัวของค่ายรถชั้นนำในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2026 ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงพลวัตของตลาดรถยนต์ไทยที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ผู้บริโภคจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมรถยนต์รุ่นล่าสุดจากหลากหลายแบรนด์ในสถานที่เดียว ทำให้การตัดสินใจซื้อรถใหม่ในช่วงปลายปีนี้มีความน่าสนใจและหลากหลายตัวเลือกมากขึ้น การติดตาม developments ต่าง ๆ ในงานครั้งนี้จึงสำคัญสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนซื้อรถหรือสนใจในอุตสาหกรรมยานยนต์
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