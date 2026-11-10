มอเตอร์เอ็กซ์โป 2026 ดึง 60 แบรนด์ ผู้จัดคาดยอดจองรถใกล้ 8 หมื่นคัน
มอเตอร์เอ็กซ์โป 2026 จัดที่อาคารชาเลนเจอร์ IMPACT เมืองทองธานี ระหว่าง 2-13 ธันวาคม 2569 มี 60 แบรนด์เข้าร่วม ผู้จัดคาดยอดจองใกล้ 80,000 คัน หลังภาษีรถ EV นำเข้า 35% มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2570
งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 43 หรือ MOTOR EXPO 2026 จะจัดขึ้นที่อาคารชาเลนเจอร์ IMPACT เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2569 โดยนาย ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานจัดงาน เป็นผู้เปิดเผยรายละเอียดของงานครั้งนี้
ผู้จัดระบุว่ามีแบรนด์เข้าร่วมงานรวม 60 แบรนด์ ประกอบด้วยค่ายรถยนต์ 46 แบรนด์ รถจักรยานยนต์ 14 แบรนด์ และรถยนต์มือสอง 3 แบรนด์ พื้นที่จัดแสดงรวมกว่า 60,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นจำนวนแบรนด์รถยนต์สูงที่สุดเท่าที่งานเคยจัดมาAlso readMy Secret Boyfriends แฟนลับ ครับผม เปิดตัวงาน Premiere ให้แฟนคลับชม EP.1 พร้อมกัน
รายชื่อแบรนด์และโปรโมชันในมอเตอร์เอ็กซ์โป 2026
ค่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมงาน MOTOR EXPO 2026 มีทั้ง AUDI, BYD, CHANGAN, CHERY, GEELY, MG, TESLA, TOYOTA, VOLVO, XPENG และ ZEEKR รวมถึงชุดแต่งจากผู้นำเข้าอิสระ M'Z SPEED ส่วนรถจักรยานยนต์มี BMW MOTORRAD, DUCATI, HARLEY-DAVIDSON, HONDA, ROYAL ENFIELD, TRIUMPH และ YAMAHA เป็นต้น
ในกลุ่มรถมือสอง งานนี้มี BMW PREMIUM SELECTION, MERCEDES-BENZ CERTIFIED PRE-OWNED VEHICLES และ VOLVO SELEKT เข้าร่วม นอกจากนี้ นายขวัญชัยระบุว่ามีแบรนด์น้องใหม่เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก 8 แบรนด์ ซึ่งเป็นแบรนด์สัญชาติจีนที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดในไทย
ผู้จัดยังคงจัดกิจกรรมคืนกำไรให้ผู้เข้าชมด้วยงบประมาณไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท ทั้งการซื้อรถชิงรถ ซื้อบัตรชิงรถ ซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบิ๊กไบค์ และการชมงานผ่าน MOTOR EXPO APP เพื่อชิงรถ
ผลจากภาษีรถ EV นำเข้า 35% ต่อยอดจอง
นายชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท สื่อสากล จำกัด และรองประธานจัดงาน ระบุว่าการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ EV และ REEV นำเข้าเป็น 35% ที่รัฐบาลเพิ่งประกาศ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป และน่าจะช่วยให้บรรยากาศการจัดงานคึกคักขึ้น
นายชลัทชัยกล่าวว่า กรอบเวลาดังกล่าวทำให้ผู้ที่สนใจเปลี่ยนรถพลังงานไฟฟ้าทั้ง 2 ประเภทต้องตัดสินใจเร็วขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคบางส่วนหันไปสนใจรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือ ICE เพิ่มขึ้นหลังสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ ผู้ประกอบการจึงต้องปรับสมดุลความต้องการของตลาด
ผู้จัดคาดว่ายอดจองรถยนต์จากภายในงานจะใกล้เคียง 80,000 คัน เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน แบ่งเป็นรถยนต์ 75,246 คัน และจักรยานยนต์ 5,263 คัน ส่วนเงินสะพัดที่ผู้จัดคาดไว้ในส่วนต่าง ๆ ของข่าวระบุไม่ตรงกัน คือ 8 หมื่นล้านบาท และกว่า 7 หมื่นล้านบาท
ตลาดรถยนต์ปี 2569 และกำหนดการจัดงาน
นายชลัทชัยคาดว่า MOTOR EXPO 2026 จะเป็นกำลังหลักในการผลักดันยอดขายรถยนต์ทั้งปีให้ไปอยู่ที่ระดับ 600,000 คันเป็นอย่างน้อย และการปรับภาษี 35% จะมีผลต่อตลาดรถยนต์โดยรวมอย่างแน่นอน เนื่องจากระยะเวลาก่อนมีผลบังคับใช้ค่อนข้างสั้น
รองประธานจัดงานระบุว่าค่ายรถยนต์และจักรยานยนต์จะเปิดตัวรถรุ่นใหม่หรือรุ่นปรับโฉมไมเนอร์เชนจ์เฉลี่ยแบรนด์ละ 1 รุ่น และงานปีนี้จะมีรถยนต์ต้นแบบจัดแสดงอย่างน้อย 5 คัน
งานใช้แนวคิดโน่น นี่ นั่น สารพันยานยนต์ หรือ Here, There and Every Car เพื่อรวบรวมยานยนต์ทุกประเภทและทุกขุมกำลังไว้ในที่เดียว ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรชมงานได้ทางเว็บไซต์ motorexpo.co.th และติดตามข่าวสารผ่านสื่อในเครือ IMC สื่อสากล
ประชาชาติธุรกิจรายงานเพิ่มเติมว่า ค่ายรถหลายแบรนด์เริ่มทยอยจัดโปรโมชันและแคมเปญส่งเสริมการขายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เพื่อโหมโรงก่อนงานจริง และโปรโมชันจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
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