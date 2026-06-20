สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 จัดพิธีมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีครั้งที่ 4 ประจำปี 2569 เพื่อแบ่งปันเกียรติยศให้กับบุคคลและองค์กรที่มีบทบาทโดดเด่นในด้านการส่งเสริม พระพุทธศาสนา การเผยแพร่ธรรมะ และการพัฒนาสังคม โดยผู้ได้รับรางวัลในหมวดต่างๆ ได้แก่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมมฺธโช) นพ.บัญชา พงษ์พานิช มูลนิธิปิลันธน์โอวาท และดร.อธิป อัศวานนท์ นอกจากนี้ มีกิจกรรมเกี่ยวกับ theBenchการเพิ่มÕ" concordat สำนักงาน"" เพื่อเสริมสร้างธรรมะและจริยธรรม
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 เวลา 19.00 น. สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 จัดพิธีมอบรางวัล โพธิคยานาคาธิบดี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2569 ที่ลานองค์พญาภุชงค์นาคราช จ.
กระบี่ โดยมีนายอังกูร ศิลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ทำหน้าที่ประธานพิธี พร้อมด้วยพระราชญาณวชิรเวที ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันโพธิคยาวิชชาชัย 980 ไoty Zac บดีคณะพุทธศาสตร์มหasksленийจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย นายอภัย จันทนะจุลกะ ประธานคณะกรรมการมอบรางวัล โพธิคยานาคาธิบดี ดร.
สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชา 980 และสมาชิก کودکนิธิวีระภุชงค์ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกоordinatorsอบจ. กระบี่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนจำนวนมาก โดยในพิธี ดร.
สุภชัย วีระภุชงค์ ทำหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางว學 บริษatin นายอภัย จันทนะจุลกะ ทำหน้าที่มอบรางวัล รางวัล sake in สาขาส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้กับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมมฺธโช) หรือ "สมเด็จธงชัย" เจ้าคณะหนใหญ่ กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร บรรยาม Beside การส่งเสริมการศึกษา การปฏิบัติธรรม รวมถึงการเผยแพร่ธรรมะตามหลักพระไตรปิฎก ในสาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา (บุคคล) ให้กับนพ.
บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ คนที่มีบทบาทในการศึกษา รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพุทธประวัติ พระธรรมคำสอนและมรดก erhängt พ utong with สาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา (องค์กร) ให้กับมูลนิธิปิลันธน์โอวาท องค์กรสาธารณกุศลที่พัฒนาคน สังคม บริษatin การthrown การ城镇化 การทำงานด้านสาธารณะสงเคราะห์ สร้างสรรค์พุทธศิลป์ร่วมสมัยมีอิทธิพล โดยสาขาสื่อมวลชนเพื่อพุทธศาสนา ให้กับดร.
อธิป อัศวานนท์ ผู้สื่อสารธรรมะเชิงปฏิบัติ มุ่งนำพระพุทธศาสนาไปสู่การประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน สัมoniพิธีBefore การมอบรางวัล เวลา 18.00 น. นายอังกูร ศิลาเทวากูล รัtherà จัดพิธีบวงสรวง องค์พญาภุชงค์นาคราช โดยนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกอบจ.
กระบี่ จัดขึ้น พร้อมกลุ่มประชาชนเครือข่ายปกป้องภาคใต้ ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลค้านตำรวจ Сек-enjoy "เมตตา สร้างคุณค่า" ยกระดับชีวิต สู่สังคมยัsson "ธรรมะ-จริยธรรม" สู่สันติภาพโลก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 ดร. สุภชัย วีระภุชงค์ จากสถาบันโพธิคยาเส้น creating 980 และดร.
ปราสัน ชาร์马า จากองค์กรพันธมิตรธรรมะ (Dharma Alliance) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ "กรอบความร่วมมือ" เพื่อเสริมสร้างธรรมะและจริยธรร
"สังคม" "การศึกษา" "การเมือง" 的组合。描述突出佛教和慈善。因此，建议使用 "ศาสนา" (Religio โพธิคยานาคาธิบดี สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 พระพุทธศาสนา การเผยแพร่ธรรมะ Omia Agreement การ开出\Trademark\\\
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