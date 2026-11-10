มอก. 9999 ดันหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่อุตสาหกรรมไทย สร้างภูมิคุ้มกันธุรกิจ
สมอ. เผยมอก. 9999 ผสานหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับวงจร PDCA เพื่อช่วยผู้ประกอบการรับมือความผันผวน ปัจจุบันมี 119 ราย นำไปใช้จนประสบความสำเร็จแล้ว
มาตรฐาน มอก. 9999 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2556 ถูกผลักดันให้เป็นเครื่องมือหลักในการเสริมความเข้มแข็งของ ภาคอุตสาหกรรมไทย คุณ วราวุธ ระบุถึงแนวทางนี้ในงานที่มีคุณภาสกรและคุณฐาปนร่วมเปิดเผยข้อมูล โดยมองว่าหลักคิดด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนของโลกได้
เนื้อหาหลักของการผลักดันครั้งนี้คือการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ ขณะที่ ณ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการนำ มอก. 9999 ไปใช้และประสบความสำเร็จแล้ว 119 ราย ทั้งนี้ มอก. 9999 ตั้งอยู่บนเงื่อนไขด้านความรู้และคุณธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากรขององค์กรAlso readทุบสถิติประมูลเลขสวยของไทย ‘9กก 9999’ พุ่ง 45 ล้านบาท
หลักการ มอก. 9999 ผสานเศรษฐกิจพอเพียงกับวงจร PDCA
มอก. 9999 เชื่อมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักการของระบบการจัดการและวงจร PDCA หรือ Plan-Do-Check-Act ตั้งแต่ขั้นวางแผน ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ ไปจนถึงปรับปรุงการดำเนินงาน
การออกแบบแบบนี้ทำให้การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเชื่อมโยงกับระบบ กระบวนการ และกิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง ผู้ประกอบการจึงนำแนวคิดไปปรับใช้ในงานประจำวันได้ โดยไม่ต้องแยกหลักการออกจากการบริหารจริง
คุณภาสกร เปิดเผยว่า สมอ. ยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน ควบคู่กับความรู้และคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในปี 2569 สมอ. ออกมาตรฐาน มอก. 9999 เล่ม 2 เพื่อเป็นคู่มือและแนวทางปฏิบัติ พร้อมรวบรวมกรณีศึกษา เพื่อช่วยองค์กรทุกขนาด โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs นำมาตรฐานไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ความเห็นของผู้บริหารต่อการปรับตัวของอุตสาหกรรมไทย
คุณวราวุธ มองว่าโลกกำลังเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤต ทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ภาวะโลกร้อน ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่สร้างความท้าทายต่อธุรกิจ
คุณวราวุธ ระบุว่า ประเทศไทยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานมาตั้งแต่ปี 2517 หรือกว่า 50 ปี และหลักคิดนี้ตอบโจทย์ความท้าทายปัจจุบันได้ โดยเฉพาะการช่วยให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
คุณวราวุธ ชี้ว่า หลักปรัชญาดังกล่าวได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติและหลายประเทศว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs และแนวคิด ESG ซึ่งครอบคลุมสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
คุณวราวุธ ย้ำว่า ESG เป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการเข้าสู่ตลาดโลก และเป้าหมายของธุรกิจต้องครอบคลุมมากกว่าผลกำไร โดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณฐาปน มองว่า ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่ภาคธุรกิจเผชิญส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานในวงกว้าง จึงต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในองค์กร การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และการเตรียมพร้อมรับความไม่แน่นอน
คุณฐาปน ยังเห็นว่าธุรกิจต้องคำนึงถึงความสมดุลและความยั่งยืนในระยะยาวควบคู่กับการเติบโต และ มอก. 9999 เป็นเครื่องมือที่ช่วยนำหลักคิดนี้ไปใช้กับการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาบุคลากร และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผลต่อผู้ประกอบการ SMEs และแนวทางขยายผลในอนาคต
ผู้ประกอบการ SMEs และคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของการขยายผล มอก. 9999 เพราะ SMEs เป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย ตามที่คุณฐาปนและคุณวราวุธเน้นย้ำ
คุณวราวุธ ระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดการปัญหาการทิ้งกากอุตสาหกรรม พร้อมตั้งเป้าให้ มอก. 9999 เป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของกระทรวง
ด้านการยอมรับมาตรฐาน คุณวราวุธ แสดงความตั้งใจผลักดันให้ มอก. 9999 เป็นเครื่องมือรับรองการดำเนินธุรกิจของไทย และทำให้นานาชาติเห็นคุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
คุณฐาปน กล่าวว่า การสร้างความยั่งยืนไม่สามารถเกิดจากองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงลำพัง จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน TSCN ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรธุรกิจหลายกลุ่มอุตสาหกรรม มีเป้าหมายเชื่อมโยงภาคธุรกิจและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี
คุณฐาปนยังกล่าวขอบคุณ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโส มูลนิธิชัยพัฒนา ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งช่วยให้ภาคธุรกิจนำแนวทางไปพัฒนาธุรกิจได้
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy