มหิดลจับมือ OpenAI ดัน AI ศึกษายุคใหม่ ผลักดันงานวิจัยทางการแพทย์ไทย
มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศใช้ ChatGPT Edu ทั่วทุกวิทยาเขต ร่วมกับ OpenAI เปิดตลาด AI การศึกษาไทย ตอกย้ำศักยภาพผู้นำใช้งาน ChatGPT ระดับโลก
มหาวิทยาลัย มหิดล ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ OpenAI นำร่องการใช้งาน ChatGPT Education ทั่วทุกวิทยาเขต เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัยขั้นสูง โดยกำหนดนโยบายให้บุคลากรและนักศึกษาใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ พร้อมย้ำความสำคัญของการใช้วิจารณญาณของมนุษย์
Deep De Silva ผู้จัดการฝ่ายตลาดด้านการศึกษาของบริษัท OpenAI ยืนยันว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการร่วมกำหนดทิศทางเทคโนโลยีระดับสากล ปัจจุบันประเทศไทยติดอันดับ 20 อันดับแรกของโลกที่มีผู้ใช้งาน ChatGPT และ Codex เฉลี่ยต่อสัปดาห์มากที่สุด สะท้อนถึงความสนใจในการเรียนรู้และทดลองใช้งานอย่างกว้างขวางAlso readชายสหรัฐฯ ยื่นฟ้อง OpenAI อ้าง ChatGPT ช่วยภรรยาวางแผนวางยาพิษสามี
บทบาทมหาวิทยาลัยมหิดลกับนโยบาย AI
การนำแพลตฟอร์มการศึกษาของ OpenAI มาใช้ครอบคลุมทุกวิทยาเขต จะเพิ่มโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนผ่านเทคโนโลยีใหม่ รองรับการสร้างบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่และกระตุ้นนวัตกรรมในประเทศอย่างยั่งยืน
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร กล่าวเน้นย้ำว่า บทเรียนและกระบวนการที่ได้จากความร่วมมือนี้ มีเป้าหมายให้เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในประเทศไทย โดยยังคงเน้นย้ำให้มนุษย์เป็นผู้ใช้วิจารณญาณและความรับผิดชอบต่อการใช้งานเสมอ
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย
ภายในงานมีการนำเสนอกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่การเรียนการสอนในชั้นเรียน ไปจนถึงงานวิจัยในห้องปฏิบัติการและการแพทย์ นางสาวมนรดา ชิววรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นำเสนอการใช้ ChatGPT เป็นผู้ช่วยเรียนรู้ส่วนตัว เพื่อฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงคลินิก
นักศึกษาได้ใช้ข้อมูลจำลองที่สร้างโดย AI หรือ Synthetic Data พัฒนาแนวคิดงานวิจัยด้านภาพถ่ายทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนศุภกร ถาวรวงศ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอ Mednacea AI Knowledge Platform แพลตฟอร์มผู้ช่วยสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์
แพลตฟอร์มดังกล่าวระบุแหล่งอ้างอิงได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมระบบ Analytics Dashboard สำหรับสรุปสถิติงานวิจัย และ Data Exploration Suite เพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลในหลายมิติ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
นวัตกรรมภาพวินิจฉัย 3 มิติ
นายแพทย์ปิยะฤทธิ์ อิทธิชัยวงศ์ อาจารย์ประจำและผู้อำนวยการร่วมห้องปฏิบัติการ SICAT หรือ Siriraj Clinical AI and Translational Medicine Lab คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำเสนอ Connect Human AI Atlas สื่อมultonมิติเชิงโต้ตอบสำหรับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาภาษาไทย
แพลตฟอร์มดังกล่าวผสานข้อมูลสแกน CT และ MRI จริงกับเทคโนโลยี MONAI ช่วยให้นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพทั่วประเทศเข้าถึงการเรียนรู้ทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและแม่นยำยิ่งขึ้น โดยลดข้อจำกัดด้านทรัพยากรการเรียนรู้ดั้งเดิม
เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้ง OpenAI Forum ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ AI สนับสนุนการศึกษาทางการแพทย์และการวิจัย โดยมีชุมชนระดับโลกที่รวมผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำจากหลากหลายสาขาทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นโยบาย และศิลปะ
การดำเนินงานจะมุ่งสำรวจแนวทางสร้างประโยชน์ต่อสังคมผ่านกิจกรรมและการเสวนาออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้และผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในโลกจริงอย่างรอบด้านและยั่งยืน
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