มหิดลยืนยัน สรณ ยังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตลอดจนเลยเวลาที่กฎหมายกำหนด ขาดคุณสมบัติประธาน กสทช. ตั้งแต่แรก

📆5/7/2026 11:34 PM
มหาวิทยาลัยมหิดลยืนยันว่า ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ยังคงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 ทำให้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธาน กสทช. ตามกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้ลาออกภายในเวลาที่กำหนด

มหาวิทยาลัยมหิดล ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.

) ยังคงมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ. ศ. 2550 จนถึงวันที่ 12 เมษายน พ. ศ. 2565 โดยได้รับค่าตอบแทนจากมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้มีข้อสงสัยว่าท่านอาจขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธาน กสทช.

ตามกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากำหนดตามมาตรา 18 แห่ง พ. ร. บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.

ศ. 2553 ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช. จะต้องลาออกจากตำแหน่งพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐก่อนที่จะรับตำแหน่งใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด จากข้อมูลที่มหาวิทยาลัยมหิดลยืนยัน พบว่า ศ. คลินิก นพ.

สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานค่าตอบแทน (รายชั่วโมง) เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ. ศ. 2565 แต่ยังคงสถานะพนักงานมหาวิทยาลัยตามกฎหมายจนถึงวันที่ 12 เมษายน พ.

ศ. 2565 โดยได้รับค่าตอบแทนจากมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งวันที่ 13 เมษายน พ. ศ. 2565 ท่านจึงได้แจ้งขอพ้นสภาพการเป็นพนักงานค่าตอบแทน (รายชั่วโมง) ซึ่งส่งผลให้สิ้นสุดสถานะพนักงานมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายได้วิเคราะห์ว่า จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ศ.

คลินิก นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตลอดมาจนเลยระยะเวลาที่ประธานวุฒิสภากำหนดตามมาตรา 18 แห่ง พ. ร. บ.

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ซึ่งหากประธานวุฒิสภาทราบข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนตั้งแต่แรกก็จะไม่แจ้งรายชื่อ ศ. คลินิก นพ.

สรณ เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตามมาตรา 16 วรรค 7 แต่ประธานวุฒิสภาจะส่งเรื่องกลับไปให้คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมดำเนินการสรรหาใหม่โดย ศ. คลินิก นพ. สรณจะเข้ารับการสรรหาใหม่ไม่ได้ ดังนั้น ตามกฎหมายแล้ว ศ. คลินิก นพ.

สรณไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน กสทช. ตั้งแต่ต้

