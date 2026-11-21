มหิดล-จุฬาฯ นําจ่าฝูง ยู แชมเปี้ยนชิพ 2026 ถล่มชนะคู่กรณี
มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผงาดเป็นจ่าฝูงสายเอและสายบี ศึกแบดมินตัน ยู แชมเปี้ยนชิพ 2026 หลังเฉือนชนะคู่แข่งในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่สองอย่างเฉียดฉิว
มหาวิทยาลัยมหิดล และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างผลงานโดดเด่นในการแข่งขัน แบดมินตัน ประเภททีมผสมระดับอุดมศึกษา " ยู แชมเปี้ยนชิพ 2026" (U Championship 2026) โดยสามารถเอาชนะคู่แข่งในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่สอง เพื่อผงาดขึ้นเป็นจ่าฝูงในสายของตนเอง ท่ามกลางการจับตามองอย่างใกล้ชิดจากแฟนกีฬา
การคว้าชัยชนะทั้งสองนัดของทั้งสองสถาบันนี้ ไม่เพียงแต่สร้างแรงบัลดาลใจให้นักกีฬา แต่ยังยกระดับความเข้มข้นของการแข่งขันก่อนเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในรอบถัดไป โดยมหาวิทยาลัยมหิดลทวงความเป็นจ่าฝูงสายเอได้สำเร็จ ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ ก็ยืนหนึ่งสายบีอย่างมั่นคงAlso readปิดฉาก 9 ปี CTO ของ Ledger ประกาศลาออกสิ้นปี 2026 จ่อลุยโปรเจกต์ใหม่
มหิดลพลิกแซงรามคำแหง ถล่มชนะ 105 ต่อ 85 คะแนน
มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างความฮือฮาด้วยการพลิกสถานการณ์เอาชนะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไปด้วยคะแนนสะสม 105-85 คะแนน ในการลงสนามที่ชั้น 4 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex) ซึ่งเป็นการแข่งขันที่จัดโดย TrueVisions NOW (ทรูวิชั่นส์ นาว) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
แม้ว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจะสามารถบุกมาพลิกนำด้วยคะแนนสะสม 63-54 คะแนนได้สำเร็จจากฟอร์มเก่งของ วรท อุไรวงศ์ ในประเภทชายเดี่ยว ที่ทำเพิ่มถึง 38 คะแนน ขณะที่ สุริยัน เทียนทอง จากมหิดลทำได้ 12 คะแนน แต่ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็สามารถตั้งหลักและทำคะแนนในประเภทหญิงคู่และชายคู่เพิ่มได้อย่าง حاس
ในประเภทหญิงคู่ ศิรดา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ และ สุริวัสสา จิระอัครพงษ์ จากมหิดล ช่วยกันทำเพิ่มถึง 30 คะแนน ขณะที่ฝั่งรามคำแหงเก็บได้เพียง 7 คะแนน ทำให้มหิดลกลับมาแซงนำอีกครั้ง 84-70 คะแนน ก่อนที่ สุริยัน เทียนทอง และ แทนคุณ เศรษฐประเสริฐ จากมหิดล จะปิดเกมในประเภทชายคู่ทำเพิ่มอีก 21 คะแนน จบเกมด้วยชัยชนะขาดลอย 105-85 คะแนน
จุฬาฯ เจ้าภาพเฉือนเกษตรศาสตร์ หวุดหวิด 105 ต่อ 97 คะแนน
ส่วนในสายบี การลงสนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเจ้าภาพร่วม เป็นการพบกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ดุเดือดไม่แพ้กัน ผลลัพธ์สุดท้ายจุฬาฯ เป็นฝ่ายเฉือนชนะไปอย่างหวุดหวิดด้วยคะแนน 105-97 คะแนน เก็บชัยชนะนัดที่สองติดต่อกันเพื่อขึ้นนำจ่าฝูงสาย
การแข่งขันดำเนินไปอย่างเข้มข้นในทุกประเภท เริ่มจากคู่ผสมที่ ต้นคิด แซ่เฮ้ง และ สุรดา เวชพาณิชย์ จากจุฬาฯ ชนะ วีระพงศ์ รุณจัตตุ และ เมทิกา พุทธวิลัย จาก ม.เกษตรศาสตร์ 21-20 คะแนน ปิดท้ายด้วยประเภทชายคู่ที่ อติรุจ อุ่นวัฒนุกูล และ ภูภัทร สุยะวารี จากจุฬาฯ เก็บคะแนนเพิ่มทำสกอร์รวมไปถึง 105-97 คะแนน เป็นฝ่ายชนะไปได้
แม้ ม.เกษตรศาสตร์ จะต่อสู้ได้อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะในประเภทหญิงเดี่ยวที่ รมิตา อุตสานนท์ ทำเพิ่ม 30 คะแนน และประเภทชายเดี่ยวที่ เตวิช ด้วงใหญ่ ทำเพิ่ม 42 คะแนน แต่จุฬาฯ ก็สามารถประคองตัวและเก็บคะแนนนำสะสมในทุกประเภทได้ต่อเนื่อง
มจพ. และ มศว บุกชนะคู่แข่ง เปิดทางสี่ทีมยักษ์ใหญ่
นอกจากสองทีมจ่าฝูงแล้ว ผลการแข่งขันอื่นๆ ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) บุกไปชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 105-62 คะแนน ด้วยฟอร์มที่ dominante ในทุกประเภทการแข่งขัน
而在สายบี อีกคู่หนึ่ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นฝ่ายเอาชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 105-94 คะแนน ด้วยคะแนนชายคู่ที่ ปรานต์ วีระศิลป์ และ พนธรณ์ สิทธิจาตุโรจน์ ทำเพิ่มจนจบเกมด้วยคะแนนรวม 105-94 คะแนน ส่งผลให้ทั้ง มจพ. และ มศว ต่างก็คว้าชัยมาครอง
เงินรางวัลและโปรแกรมการแข่งขันนัดสุดท้าย
สำหรับการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดที่สาม ซึ่งเป็นนัดสุดท้าย จะทำการแข่งขันในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 น. ที่ชั้น 4 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex) โดยรอบรองชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2569
ทีมชนะเลิศจะได้เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมถ้วยและเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 รับ 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 รับ 50,000 บาท และทุกทีมที่แข่งขันครบทุกนัดจะได้รับเงินบำรุงทีมทีมละ 25,000 บาท โดยแฟนกีฬาสามารถเข้าชมฟรี และดูสดฟรีทาง TrueVisions NOW (ทรูวิชั่นส์ นาว)
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