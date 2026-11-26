มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 63 ปี วันทรงปลูกต้นนนทรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมฉายวีดิทัศน์เหตุการณ์วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 และยืนยันการดูแลต้นนนทรี 9 ต้นที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด พิธีน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีการฉายวีดิทัศน์เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานมีการกล่าวรายงานความสำคัญของการจัดงานอย่างเป็นทางการ
ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี ของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่มีวันลืมเลือนAlso readบิดหนีไม่คิดชีวิต! สุดท้ายล้มกลิ้งข้างทาง ตำรวจค้นเจอยาบ้า 17 เม็ด
ขั้นตอนพิธีน้อมรำลึกและการร่วมถวายความเคารพ
พิธีเริ่มจากการอ่านบทประพันธ์ประกอบเพลงไทยโดยวงพิรุณรัตน์ ซึ่งเป็นวงของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นจึงเป็นพิธีวางพวงมาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9
หลังจากวางพวงมาลัยแล้ว ผู้เข้าร่วมพิธีได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที พร้อมการกล่าวรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนที่จะมีการจุดเทียนน้อมรำลึกและการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์และเพลงสดุดีพระเกียรติ
ลำดับพิธีทั้งหมดถูกออกแบบให้สะท้อนความผูกพันระหว่างพระมหากรุณาธิคุณกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการแสดงความจงรักภักดีผ่านดนตรีและบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
ที่มาของวันนนทรีทรงปลูกและความหมายของต้นนนทรี
วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวันทรงดนตรี และน้อมรำลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นนนทรี 9 ต้น ที่บริเวณสระน้ำด้านหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
หลังการทรงปลูกต้นไม้ พระองค์เสด็จฯ เข้าหอประชุมเพื่อทรงดนตรีร่วมกับวง อ.ส. วันศุกร์ และวงดนตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 เวลา 15.30 น.
ต้นนนทรีเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนยาว มีใบเขียวตลอดทั้งปี ใบเป็นฝอยคล้ายใบกระถิน ดอกสีเหลืองประปรายด้วยสีขาว ช่อดอกเป็นพวงระย้า และฝักไม่ยอมทิ้งต้น ทนทานในทุกสภาพอากาศของประเทศไทย
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเลือกต้นนนทรีเป็นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงว่านิสิตเก่ามีใจผูกพันกับมหาวิทยาลัยเสมอมา และสามารถประกอบอาชีพได้ทั่วทุกหนทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งในไร่นาและป่าเขา
ผลสำรวจต้นนนทรีและปณิธานที่มหาวิทยาลัยให้ไว้
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สำรวจและเก็บข้อมูลต้นนนทรีทั้ง 9 ต้น และพบว่าโดยรวมมีสุขภาพดี แม้จะมีร่องรอยความผิดปกติบ้างตามกาลเวลา
ผลการสำรวจระบุว่าต้นนนทรีเหล่านี้เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีความสง่างาม และหาพบได้ยากในกรุงเทพมหานคร จึงถือเป็นมรดกทางธรรมชาติและจิตวิญญาณอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย
ในพิธี อธิการบดีได้กล่าวถึงปณิธานของประชาคมมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยการสืบสานพัฒนาวิชาการด้านการเกษตร การรักษาต้นนนทรีทั้ง 9 ต้นให้คู่กับประชาคม การรักษาตนเองให้เข้มแข็ง และการรักษาแผ่นดินไทยด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วยศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากล เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
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