มหาดไทยถวายกฐินพระราชทาน วัดหงส์รัตนาราม ปี 2569
นายกรัฐมนตรียกคณะรัฐมนตรีและพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2569 ณ วัดหงส์รัตนาราม พร้อมบริจาคทุนการศึกษาและซ่อมแซมพระอารามหลวงชั้นโท
นายกรัฐมนตรียกคณะรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นสูง รวมถึงพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระ กฐินพระราชทาน ของ กระทรวงมหาดไทย ประจำ ปี 2569 ณ วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นวัด พระอารามหลวง ชั้นโทชนิดราชวรวิหารที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
คณะรัฐมนตรีกิตติมศักดิ์นำพิธีถวายเป็นประธาน
พลตำรวจโท ธนนนท์ ชาญวีรกูล ประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นผู้นำขบวนนำคณะผู้บริหารเข้าสักการะพระบรมรูปสมเด็จเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานตามลำดับพิธีการที่ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีAlso read“ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 15” อวดพลังสร้างสรรค์ศิลปินไทย สะท้อนแนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ในงาน SX2026
พลตำรวจโท พลพีร์ สุวรรณฉวี และพลตำรวจโท วรศิษฐ์ เลียงประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน พร้อมกันนี้ยังมี ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไชยวัฒน์ จุนธิระพงษ์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อรรษิษฐ์ สัมพันรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และจิณณารัชช์ สัมพันรัตน์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วมในพิธีสำคัญครั้งนี้ด้วย
ถวายเครื่องบริวารและปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สำหรับพิธีการในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยขออนุญาตนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาส ณ วัดหงส์รัตนาราม โดยมีการถวายเครื่องบริวารพระกฐิน เช่น บาตร เครื่องอัฐบริขาร ตาลปัตร และเครื่องไทยธรรม เพื่อความสมบูรณ์ของพุทธบริษัท
นอกจากการถวายผ้าพระกฐินแล้ว ยังมีการถวายปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสนับสนุนกิจกรรมของวัด โดยมุ่งเน้นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่สืบไป
สนับสนุนการศึกษาและปูชนียสถานสำคัญวัดหงส์
ในส่วนของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา กระทรวงมหาดไทยได้มอบเงินให้โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม เพื่อเป็นทุนบำรุงการศึกษาแก่นักเรียนวัดหงส์รัตนาราม โดยมุ่งหวังให้เยาวชนในพื้นที่ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น และเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต
วัดหงส์รัตนารามมีประวัติความเป็นมาที่น่าภาคภูมิใจ มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า 'วัดเจ้าสัวหง' หรือ 'วัดเจ้าชัวหง' ตามชื่อของเศรษฐีชาวจีนผู้สร้างวัด ในสมัยกรุงธนบุรี วัดแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางศาสนาที่สำคัญ มีปูชนียวัตถุและปูชนียสถานสำคัญ เช่น พระพุทธทองโบราณสมัยสุโขทัย หลวงพ่อแสน ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสระน้ำมนต์
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