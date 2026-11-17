มหาดไทยยกเครื่องกฎหมายสัญชาติ-ทะเบียนราษฎร เพิ่มเกณฑ์ลงทุนเป็น 100 ล้าน
กระทรวงมหาดไทยสั่งทบทวนระเบียบกฎหมายล้าหลัง ยกระดับเกณฑ์แปลงสัญชาติด้วยเงินลงทุนจาก 10 เป็น 100 ล้านบาท พร้อมปราบทุจริตบัตรเลข 0 และตรวจสอบมูลนิธิทั่วประเทศอย่างเข้มงวด
นาย พลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการปฏิรูประบบงานทะเบียนราษฎรและกฎหมายสัญชาติทั่วประเทศ โดยมุ่งเป้าแก้ไขจุดอ่อนที่ปล่อยให้มีการทุจริตและแสวงหาประโยชน์จากช่องว่างทางกฎหมาย
ยกระดับเกณฑ์ลงทุนแปลงสัญชาติไทย
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญที่สุดคือการปรับเกณฑ์การขอแปลงสัญชาติไทยกรณีการลงทุนใหม่ โดยเสนอให้เพิ่มมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำจาก 10 ล้านบาทเดิม เป็น 100 ล้านบาท เพื่อป้องกันกลุ่มทุนสีเทาและบุคคลต่างด้าวใช้กฎหมายนี้เป็นช่องทางเข้าแสวงหาประโยชน์ในประเทศไทยAlso readเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ 11 ศพ ไฟไหม้ ร้านรถเช่า ที่ป่าตอง เผยจุดต้นเพลิง
ทวงคืนสิทธิ์ประชาชนจากบัตรเลข 0
มาตรการปราบปรามทุจริตการจัดทำทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือบัตรเลข 0 จะมีการบังคับใช้โทษทางวินัยและคดีอาญาอย่างถึงที่สุดแก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคน โดยรายการทะเบียนที่ได้มาโดยมิชอบจะถูกเพิกถอนทันทีเพื่อคืนความยุติธรรม
พัฒนาระบบดิจิทัลฐานข้อมูลกลาง
กรมการปกครองจะต้องพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยและปลอดภัย พร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อตรวจสอบมูลนิธิ 17,000 แห่งที่มีอยู่ทั่วประเทศให้เหลือข้อมูลเดียว
ปิดช่องโหว่การควบคุมนิติบุคคลและสุสาน
การตรวจสอบจะมุ่งเน้นไปที่องค์กรที่ละเลยการส่งรายงานการดำเนินงานหรืองบการเงินติดต่อกันเกิน 2 ปี และมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อควบคุมการจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการใช้นอมินีถือครองที่ดินหรือประกอบธุรกิจแฝงที่ผิดกฎหมาย
กำหนดกรอบเวลาและรายงานผลสัมฤทธิ์
สำนักบริหารการทะเบียนมีหน้าที่จัดทำกรอบเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของระบบงานทั้งหมดภายใน 7 วัน เพื่อเสนอผลต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และบังคับใช้มาตรการให้เกิดผลปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
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