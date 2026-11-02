มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 31 ยอดขายทะลุ 500 ล้านบาท ผู้เข้าชมกว่า 1.4 ล้านคน
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 31 ปิดฉากด้วยยอดขายเกิน 500 ล้านบาท และผู้เข้าร่วมงานกว่า 1.4 ล้านคน โดยกลุ่ม Gen Z ครองสัดส่วนสูงสุด สะท้อนกระแสหนังสือเล่มยังแข็งแกร่ง
งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 31 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์หลังดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ภายใต้แนวคิด "Unread Messages" งานครั้งนี้สร้างปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมการอ่านที่โดดเด่น โดยมีตัวเลขผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 1.4 ล้านคน และสร้างเม็ดเงินสะพัดในวงการสิ่งพิมพ์สูงถึง 500 ล้านบาท
สถิติยอดขายเติบโตเกือบ 10% ท่ามกลางความท้าทายอุทกภัย
นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) นายณัฐกร เปิดเผยว่า ภาพรวมการจัดงานในปีนี้ประสบความสำเร็จเกินคาดหมายอย่างมาก โดยสำนักพิมพ์ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมงาน 319 ราย ต่างมียอดขายเติบโตเป็นบวก หลายแห่งสามารถทำยอดขายทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ช่วงกลางของการจัดงาน แม้ว่าจะมีความกังวลเรื่องสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย แต่ผลตอบรับจากผู้บริโภคกลับสวนทางกับความกังวลดังกล่าวAlso readหุ้นสหรัฐร่วงระนาว Nasdaq ดิ่ง 2.8% ดาวโจนส์ทรุด 650 จุด
ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมงานตั้งแต่วันแรก โดยมีการรอคิวหน้าประตูฮอลล์ก่อนเวลาเปิดทำการ 10.00 น. เพื่อมุ่งตรงไปยังคูหาสำนักพิมพ์ที่ต้องการทันทีที่เปิดประตู แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นของนักอ่านที่มีต่อหนังสือเล่มในรูปแบบดั้งเดิม ซึ่งแตกต่างจากพฤติกรรมในช่วงวิกฤตสุขภาพหรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ที่ผ่านมา
Gen Z ครองสัดส่วนผู้เข้าชมสูงสุด 44.60%
ข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจพบว่า กลุ่มประชากรวัยหนุ่มสาว Generation Z หรือ Gen Z เป็นกลุ่มผู้เข้าชมงานที่มีสัดส่วนสูงสุดถึง 44.60% ของผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นคืนชีพของอุตสาหกรรมหนังสือเล่ม และการเปลี่ยนผ่านของพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแพลตฟอร์มดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความนิยมในการสะสมวัตถุทางกายภาพที่มีคุณค่า
หมวดหมู่หนังสือที่ได้รับความสนใจและมียอดขายสูงสุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ การ์ตูนและมังงะ นิยายสยองขวัญและสืบสวนสอบสวน รวมถึงหนังสือจิตวิทยาและพัฒนาตนเอง การจัดอันดับนี้ชี้ให้เห็นรสนิยมการอ่านที่หลากหลายของกลุ่ม Gen Z ที่เน้นทั้งความบันเทิง การผ่อนคลายจากความเครียด และการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเทรนด์ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบัน
กลยุทธ์การตลาดและพฤติกรรมการซื้อซ้ำ
ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จในครั้งนี้มาจากความพร้อมของ PUBAT สำนักพิมพ์สมาชิก ภาคีเครือข่าย และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ที่ร่วมกันกระจายข้อมูลผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ทำให้เหล่านักอ่านสามารถติดตามหนังสือออกใหม่และวางแผนการซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนเดินทางมางาน นอกจากนี้ พฤติกรรมการเข้าชมงานซ้ำ (Repeat Visitors) ก็เป็นกลไกสำคัญ โดยนักอ่านจำนวนหนึ่งเดินทางมาเพื่อสำรวจและรวบรวมรายชื่อหนังสือในช่วงแรก แล้วกลับมาใช้จ่ายอีกครั้งในช่วงปลายเดือนหลังจากได้รับเงินเดือน
กระแสการรีวิวหนังสือและการแชร์ประสบการณ์บนโซเชียลมีเดียยังมีบทบาทสำคัญในการดึงดูดผู้ซื้อกลุ่มใหม่เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการจัดงาน ขณะที่หนังสือฉบับพิเศษ สินค้าพรีเมียม และหนังสือปกใหม่จำนวนจำกัดในหลายคูหา มักจะจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วภายในเวลาอันสั้น สิ่งนี้สะท้อนความต้องการของนักอ่านที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของหนังสือในฐานะสิ่งสะสม ทั้งในด้านดีไซน์ปก คุณภาพกระดาษ และรูปแบบการผลิตที่พิถีพิถัน
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