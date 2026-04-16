มหกรรมศิลปะนานาชาติภูเก็ต 2025: 'นิรันดร์' บนเกาะแห่งความคิดสร้างสรรค์

ภูเก็ตเปลี่ยนโฉมจากเมืองท่องเที่ยวสู่ศูนย์กลางศิลปะร่วมสมัยระดับโลก ในมหกรรม Thailand Biennale, Phuket 2025 ภายใต้แนวคิด 'นิรันดร์' (Eternal) ตลอดเดือนเมษายน 2569 ผลงานศิลปะกว่า 20 จุดทั่วเกาะ ชวนสำรวจประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่าน 3 เส้นทางที่เชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ลมร้อนเดือนเมษายนที่เคยชวนให้ผู้คนนึกถึงทะเลและชายหาด กลับถูกแทนที่ด้วยบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์อันลุ่มลึกใน ภูเก็ต ปีนี้ มหกรรม ศิลปะร่วมสมัย นานาชาติ Thailand Biennale, Phuket 2025 กำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายอย่างเป็นทางการ ถือเป็นห้วงเวลาสำคัญที่ ภูเก็ต ได้สลัดภาพจำของเมืองท่องเที่ยวตากอากาศ เพื่อก้าวขึ้นสู่บทบาทใหม่ในฐานะพื้นที่แห่ง ศิลปะร่วมสมัย แหล่งรวมการตั้งคำถาม และการเรียนรู้ร่วมกัน ภายใต้แนวคิดหลักอันชวนขบคิดว่า ‘ นิรันดร์ ’ (Eternal) ก่อนที่งานทั้งหมดจะรูดม่านปิดฉากลงในวันที่ 30
เมษายน 2569 นี้ ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา เทศกาลนี้ได้ปลดปล่อยงานศิลปะออกจากกรอบสี่เหลี่ยมของแกลเลอรี และได้เปลี่ยนเกาะภูเก็ตให้กลายเป็นผืนผ้าใบขนาดใหญ่ โดยมีศิลปินทั้งไทยและต่างชาติกว่า 20 ท่าน ได้รังสรรค์ผลงานตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งเกาะ ซึ่งถูกร้อยเรียงไว้ใน 3 เส้นทางหลักที่นักรักศิลปะและนักเดินทางไม่ควรพลาด เพื่อร่วมเดินทางทำความเข้าใจความหมายอันลึกซึ้งของคำว่า ‘นิรันดร์’ การเดินทางเพื่อสัมผัสและทำความเข้าใจแนวคิด ‘นิรันดร์’ เริ่มต้นได้อย่างสมบูรณ์แบบในย่านเมืองเก่าและใจกลางเมืองภูเก็ต ผ่านเส้นทาง Heritage & City Vibes ที่นี่ งานศิลปะแบบเฉพาะพื้นที่ (site-specific) ไม่ได้ตั้งตนเป็นสิ่งแปลกแยกจากบริบทแวดล้อม แต่ค่อยๆ ผสานกลมกลืนเข้าไปอยู่ในสถาปัตยกรรมเก่าแก่และถนนสายมรดกอย่างเป็นธรรมชาติ ผู้ชมจะได้สัมผัสกับงานศิลปะที่ตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยความหมายทางจิตวิญญาณและประวัติศาสตร์ของชุมชน เช่น หอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็ต, โรงหนังเพิร์ล, เพิร์ลโบว์ล, ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ, บ้านเทอร์เทิลภูเก็ต, หยี่เต้งคอมเพล็กซ์, ดีซี ภูเก็ตทาวน์ และศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย พื้นที่เหล่านี้ถูกตีความใหม่ผ่านสายตาของศิลปินร่วมสมัยระดับแถวหน้า เราจะได้ประจักษ์กับผลงานอันทรงพลังของ เมลาติ ซูร์โยดาร์โม, โอ๊ต มณเฑียร และ ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ ที่ได้ปลุกชีวิตชีวาให้แก่พื้นที่โรงหนังเพิร์ลอีกครั้ง ขณะที่ ทาลอย ฮาวินี และ อู๋ เจิง ได้ทิ้งร่องรอยอันน่าสนใจไว้ที่ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ ส่วน ปรัชญา พิณทอง ก็ได้เลือกใช้พื้นที่หยี่เต้งคอมเพล็กซ์ในการสื่อสารผลงานของเขา ควบคู่ไปกับงานของ ริวเอะ นิชิซาวะ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็ต และผลงานอันโดดเด่นของ อารยา ราษฎร์จำเริญสุข ณ ดีซี ภูเก็ตทาวน์ ทุกชิ้นงานบนเส้นทางนี้ล้วนเชื้อเชิญให้เรามองประวัติศาสตร์อันยาวนานของย่านเมืองเก่าด้วยมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม เมื่อเราขยับขยายเส้นทางออกจากความพลุกพล่านของใจกลางเมือง สู่เส้นทาง Beyond the City, where Art Meets Nature เราจะได้สัมผัสกับการสำรวจภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและพื้นที่ชุมชนรอบนอก งานศิลปะในเส้นทางนี้ได้หยั่งรากลึกลงไปในวัฒนธรรมท้องถิ่น ระบบนิเวศ และรอยต่ออันสำคัญระหว่างวิถีชีวิตของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สถานที่จัดแสดงแต่ละแห่งล้วนมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสะท้อนบริบทของภูเก็ตได้อย่างเฉียบคม อาทิ โรงแรมเมลโล พิลโล, บ้านหลังแรกของหลวงอำนาจนรารักษ์, ศาลเจ้ากะทู้, สวนสาธารณะลานกีฬากะทู้ (ซึ่งเคยเป็นโรงเหล้าเก่า), เหมืองเจ้าฟ้า และจุดชมวิวระดับประเทศอย่างแหลมพรหมเทพ ศิลปินได้เปิดบทสนทนาระหว่างงานศิลปะและบริบทแวดล้อมได้อย่างน่าทึ่ง ไฮไลท์สำคัญที่ห้ามพลาด คือผลงานของ แอนดรูว์ โธมัส หวง ณ ศาลเจ้ากะทู้ และผลงานของ ลุอานา วิทรา บริเวณสวนสาธารณะลานกีฬากะทู้ ซึ่งในอดีตเคยเป็นโรงเหล้าเก่า นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานของ ทุย เทียน เหงียน ณ โรงแรมเมลโล พิลโล และผลงานอันชวนตั้งคำถามของ โนแลน ออสวอลด์ เดนนิส ที่ตั้งตระหง่านเผชิญหน้ากับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ณ แหลมพรหมเทพ อีกหนึ่งมิติอันเฉียบคมของเทศกาล Thailand Biennale, Phuket 2025 คือเส้นทาง Heritage Reimagined ซึ่งเชื้อเชิญให้เราสำรวจร่องรอยของอดีต ไม่ว่าจะเป็นอาคารเก่าแก่ พื้นที่ริมทะเล หรือภูมิทัศน์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของเมือง ศิลปินได้นำเอาความทรงจำเหล่านี้มาตีความใหม่ เชื่อมโยงอดีตเข้ากับจินตนาการแห่งปัจจุบัน ผ่านจุดจัดแสดงสำคัญ อาทิ สวนสาธารณะสะพานหิน, อุโมงค์ป่าโกงกางสะพานหิน, อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง, อาคารพูนผลพลาซ่า, อาคารเบจ และจุดชมวิวเขารัง พื้นที่แห่งกาลเวลาเหล่านี้ได้รับการเติมเต็มด้วยผลงานระดับมาสเตอร์พีซ นำโดย ริวอิจิ ซากาโมโตะ และ ชิโระ ทาคะทานิ ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานอันน่าจดจำ ณ อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง รวมถึงผลงานของ ปิตุพงษ์ เชาวกุล และ เมแกน โคป ณ สวนสาธารณะสะพานหิน, ผลงานของ เอจิ ซูมิ บริเวณอุโมงค์ป่าโกงกางสะพานหิน, การนำเสนอผลงานของ ไฉ้ หมิงเลี่ยง และ เจิ้ง มาเลอร์ ณ อาคารพูนผลพลาซ่า และผลงานของ อิบราฮิม มาฮามะ ที่จัดวาง ณ จุดชมวิวเขารัง ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ร่วมกันขยายความหมายของมรดกและกาลเวลาได้อย่างสมบูรณ์แบบ นัยสำคัญของการจัด Thailand Biennale, Phuket 2025 นั้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การดึงดูดศิลปินระดับโลกมาจัดแสดงงาน แต่ยังมุ่งหมายในการสร้างนิเวศทางศิลปะระยะยาวให้แก่ประเทศไทย ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจว่า ความน่าจดจำของงานนี้อยู่ที่การเปิดพื้นที่ใหม่ๆ ให้ภูเก็ตถูกมองผ่านสายตาที่แตกต่างออกไป เป็นพื้นที่ที่ศิลปะสามารถเชื่อมต่อกับเมือง ชุมชน ธรรมชาติ และผู้คนได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับทั้งชาวภูเก็ตและนักเดินทางผู้มาเยือน เทศกาลนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยสลัดภาพจำเดิมๆ ของภูเก็ต และผลักดันให้เกาะแห่งนี้ก้าวไปสู่การเป็น ‘จุดหมายปลายทางทางศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ’ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ที่ริเริ่มจัดมหกรรมศิลปะในรูปแบบ 'เบียนนาเล่' (การแสดงศิลปะสองปีครั้ง) หมุนเวียนไปตามจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่กระบี่ในปี 2561, โคราชในปี 2564, เชียงรายในปี 2566 และล่าสุดที่ภูเก็ตในปี 2568 นี้ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการในแวดวงศิลปะร่วมสมัยไทยและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัฒนธรรมท้องถิ่น เสน่ห์ที่ไม่อาจลอกเลียนแบบได้ของงานศิลปะแบบเฉพาะพื้นที่ (site-specific) ใน Thailand Biennale ครั้งนี้ คือความหมายอันลึกซึ้งที่เราจะได้สัมผัสเมื่อเราได้ไปยืนอยู่ ณ พื้นที่จริง ในช่วงเวลาจริง เมื่อถึงกำหนดสิ้นสุดเทศกาล ประสบการณ์หลายอย่าง ทั้งความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างชิ้นงานกับบริบทแวดล้อม หรือความรู้สึกขณะเดินหลงเข้าไปในตรอกซอกซอยอันมีเสน่ห์ของเกาะภูเก็ตเพื่อค้นหางานศิลปะ อาจเป็นสิ่งที่ยากจะถ่ายทอดหรือสร้างซ้ำให้เหมือนเดิมได้อี
