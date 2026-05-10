มวลชนคนเสื้อแดงรวมตัวครั้งใหญ่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม เตรียมต้อนรับการกลับบ้านของทักษิณ ชินวัตร

บรรยากาศความคึกคักของกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อให้กำลังใจและรอต้อนรับนายทักษิณ ชินวัตร พร้อมการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เรือนจำ
บรรยากาศบริเวณหน้า เรือนจำกลางคลองเปรม ในช่วงเช้าของวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 กลับมามีความคึกคักและมีชีวิตชีวาอย่างยิ่งอีกครั้ง เมื่อมวลชนกลุ่ม คนเสื้อแดง จากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเริ่มทยอยเดินทางมาปักหลักและจับจองพื้นที่ริมทางเท้าอย่างเนืองแน่น เพื่อเป้าหมายสำคัญคือการมาร่วมให้กำลังใจและรอต้อนรับการกลับบ้านของอดีตนายกรัฐมนตรี นาย ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นบุคคลที่พวกเขายังคงให้ความเคารพรักและศรัทธาในตัวอย่างไม่เสื่อมคลาย ภาพที่ปรากฏให้เห็นคือคลื่นมหาชนที่สวมเสื้อสีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้และจุดยืนทาง การเมือง ที่ชัดเจน เดินทางมาจากทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยต่างพกพาเอาความหวังและความตื้นตันใจมาเต็มเปี่ยม เพื่อรอคอยวินาทีสำคัญที่จะได้เห็นอดีตผู้นำในดวงใจก้าวพ้นประตูเรือนจำกลับสู่ครอบครัวและประชาชนอีกครั้ง หากพิจารณาถึงรายละเอียดของกิจกรรมในพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 11.00 น.
เป็นต้นมา จะพบว่ามวลชนได้มีการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี โดยมีการนำเสื่อผืนใหญ่มาปูลาดตามริมทางฟุตปาธหน้าประตูทางเข้าเรือนจำเพื่อใช้เป็นจุดพักผ่อนและจุดนัดพบ นอกจากนี้ยังมีการเตรียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อสู้กับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ไม่ว่าจะเป็นพัดลมมือถือ ร่มคันใหญ่ และน้ำดื่ม รวมถึงเสบียงอาหารที่นำมาแบ่งปันกันในหมู่ผู้ร่วมอุดมการณ์ สร้างบรรยากาศแห่งความเอื้ออาทรและสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ท่ามกลางเสียงเพลงปลุกใจและเพลงที่สร้างความครึกครื้นซึ่งถูกเปิดผ่านลำโพงเคลื่อนที่ ส่งผลให้บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความรื่นเริงมากกว่าความตึงเครียด โดยมีการชูป้ายข้อความที่เขียนด้วยลายมืออย่างตั้งใจ เช่น ยินดีต้อนรับท่านนายกฯ กลับบ้าน และข้อความแสดงความจงรักภักดีต่อแนวทางทางการเมืองของนายทักษิณ ชินวัตร นอกเหนือจากการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แล้ว สิ่งที่น่าสนใจคือการรวมกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์และแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับทิศทางของการเมืองไทยหลังจากนี้ ซึ่งมวลชนจำนวนมากเชื่อว่าการกลับมาของนายทักษิณในครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ส่งผลต่อโครงสร้างอำนาจและการบริหารประเทศในอนาคต มีการพูดคุยกันถึงนโยบายในอดีตที่เคยสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนระดับรากหญ้า และความคาดหวังว่าอดีตนายกฯ จะสามารถนำพาแนวคิดใหม่ๆ มาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญอยู่ได้ เสียงพูดคุยที่สลับกับเสียงหัวเราะและความตื้นตันใจสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างผู้นำและผู้ตาม ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของผลประโยชน์ทางการเมือง แต่เป็นเรื่องของความผูกพันทางจิตวิญญาณที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ ในด้านการบริหารจัดการความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย ทางหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยมีการประสานงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง และเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกลางคลองเปรม รวมถึงมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบอีกกว่า 500 นาย เข้ามาวางกำลังกระจายตัวอยู่โดยรอบบริเวณพื้นที่ชุมนุมอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ให้กระทบต่อการจราจรในย่านดังกล่าว การวางกำลังครั้งนี้เป็นไปอย่างรัดกุมแต่ยังคงไว้ซึ่งท่าทีที่ประนีประนอม เพื่อให้การต้อนรับในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและสงบสุขที่สุด โดยเจ้าหน้าที่ได้คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาและคอยแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยเป็นระยะ โดยสรุปแล้ว เหตุการณ์การรวมตัวครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการต้อนรับบุคคลสำคัญทางการเมืองกลับคืนสู่บ้าน แต่ยังเป็นการแสดงพลังของมวลชนคนเสื้อแดงที่ยังคงมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะเคลื่อนไหวเมื่อมีสิ่งเร้าที่ตรงกับความเชื่อของตน ความตื้นตันใจที่ปรากฏบนใบหน้าของกลุ่มผู้สนับสนุนสะท้อนให้เห็นว่า สำหรับพวกเขาแล้ว นายทักษิณ ชินวัตร ไม่ใช่เพียงแค่นักการเมือง แต่เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและความหวังที่พวกเขาเฝ้ารอคอยมาแสนนาน การกลับมาในวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 นี้ จึงเปรียบเสมือนการเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของขบวนการเสื้อแดง และเป็นจุดเริ่มต้นของการติดตามบทบาทใหม่ของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้ในเวทีการเมืองไทยอีกครั้งในอนาคตอันใกล
ทักษิณ ชินวัตร คนเสื้อแดง เรือนจำกลางคลองเปรม การเมืองไทย การปล่อยตัว