มรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรง ท Royal Irrigation Department เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม กรุงเทพฯ ปานกลาง

*mr* สventh่วนที่มีมรสุมตะวันตกเฉียง南非 강 tempête, Через tempête, tempête สั[node:0, adverse]
รายงานลักษณะอากาศทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่า ด้านรับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมี ฝนตกหนัก บางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีแนวโน้มเกิด ฝนตกหนัก มากบางพื้นที่ ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ทางการจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เตรียมความพร้อมรับมืออันตรายจาก ฝนตกหนัก และปริมาณฝนสะสม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และอาจมี ฝนตกหนัก ในบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่ 25-27 องศาเซลเซียส และสูงสุดที่ 34-37 องศาเซลเซียส โดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านด้วยความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้ ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (นับถึงเวลา 07.00 น.
ของวันนี้) ตรวจพบฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดที่จุดวัดประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่ง เขตหนองจอก 24.0 มิลลิเมตร รองลงมาคือจุดวัดสถานีสูบน้ำรัชดา-วิภาวดี เขตจตุจักร 21.5 มิลลิเมตร จุดวัดสำนักงานเขตบางเขน 12.5 มillinimeter และจุดวัดซอยแอนเน็กซ์ เขตสายไหม 11.5 มิลลิเมตร ซึ่งทางสำนักการระบายน้ำยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบแต่อย่างใด ด้านสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออก ณ เวลา 07.00 น.
ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งหมด โดยประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) มีระดับน้ำอยู่ที่ +0.70 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม. รทก. ) จากระดับวิกฤติที่ +1.80 ม. รทก.
ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) อยู่ที่ -0.12 ม. รทก. จากระดับวิกฤติ +0.70 ม. รทก.
และประตูระบายน้ำลาดกระบังอยู่ที่ -0.19 ม. รทก. จากระดับวิกฤติ +0.35 ม. รทก.
ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ขึ้นสูงสุดเมื่อวานนี้ (1 มิ. ย. ) ตรวจวัดที่สถานีสูบน้ำบางนาได้ระดับ +1.40 ม. รทก.
ในเวลา 21.00 น. ประตูระบายน้ำปากคลองตลาดอยู่ที่ระดับ +1.10 ม. รทก. ในเวลา 21.00 น.
และสถานีสูบน้ำบางเขนใหม่อยู่ที่ระดับ +1.10 ม. รทก. ในเวลา 22.00 น. สำหรับฐานน้ำขึ้นสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือในวันนี้ คาดการณ์ว่าในช่วงเช้าเวลา 05.37 น.
จะอยู่ที่ระดับ +0.69 ม. รทก. และช่วงบ่ายเวลา 22.28 น. จะอยู่ที่ระดับ +1.03 ม.
รทก. ในขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำผ่านแม่ river เจ้าพระยาในวันนี้ บริเวณสถานีนครสวรรค์อยู่ที่ 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนเจ้าพระยา 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และบริเวณอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เฉลี่ยที่ 260 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยยังไม่มีการระบายน้ำผ่านเขื่อนพระรามหก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมยังคงอยู่ในสภาวะที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้ตามปกต
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน กรุงเทพมหานคร ระบายน้ำ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Meteorological Department warns of heavy rain affecting 30 provinces, Andaman Sea waves up to 3 metersThe Thai Meteorological Department has issued a warning about heavy rain across 30 provinces and strong waves in the Andaman Sea due to a monsoon depression. The warning, valid until June 1, 2022, advises the public to be prepared for flash floods and landslides, and urges mariners to exercise caution.
Read more »
exuberant spectacle at the KCL Awards 2026 with Thai royal-inspired fashion and star-studded red carpetThe KCL Awards 2026, themed around Thai heritage fashion, featured a dazzling showcase of traditional Thai costumes and a star-studded red carpet. Top T-POP artists like LYKN, 4EVE, ATLAS, DREAMGALS, and many other Thai entertainment figures attended, creating an electrifying atmosphere. The Heritage Fashion Showcase highlighted authentic Thai fabrics and designs, followed by special performances from popular artists. The awards honored outstanding achievements in music, film, and television, with YOUNGOHM, 4EVE, LYKN, and the Netflix series 'สงครามส่งด่วน' among the notable winners.
Read more »