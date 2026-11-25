มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทวีกำลังแรง พยากรณ์อากาศ 25 พ.ย. - 1 ธ.ค. 69 ระวังฝนตกหนักใต้
ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรงจากการแผ่ปกคลุมของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ภาคใต้รับมือมรสุมกำลังแรง ระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก อ่าวไทยคลื่นสูง 2 เมตร
ประเทศไทยตอนบน จะต้องเผชิญกับสภาวะอากาศที่แปรปรวนอย่างมีนัยสำคัญในช่วงวันที่ 25 ถึง 27 พฤศจิกายน 2569 โดยอุณหภูมิจะลดลงอย่างชัดเจนและมีลมแรงตามมา ขณะที่ภาคเหนือตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ ซึ่งเกิดขึ้นจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือที่รู้จักกันในชื่อ มวลอากาศเย็น ที่มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง กำลังแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ดังกล่าว
ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในภาคเหนือ คือการเคลื่อนที่ผ่านของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในช่วงวันที่ 25 ถึง 26 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งจะทำให้พื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังคงมีความแปรปรวนของอากาศและมีฝนตกได้เล็กน้อย ส่วนในช่วงวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2569 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นกับมีลมแรงต่อเนื่อง เนื่องจากมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนจะเข้ามาปกคลุมแทนที่Also readต้นแก้วและต้นจิกน้ำ ไม้มงคลยอดนิยมปลูกหน้าบ้านเสริมโชคลาภ
กลไกมวลอากาศเย็นและมรสุมที่มีผลต่ออากาศ
กลไกหลักที่ทำให้เกิดสภาวะอากาศเย็นลงและลมแรงใน ประเทศไทยตอนบน คือการที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในระยะแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 27 พฤศจิกายน 2569 อากาศจะเย็นลงและมีลมแรง ขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนในช่วงวันที่ 25 ถึง 26 พฤศจิกายน 2569 ทำให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
ต่อมาในช่วงวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2569 มวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง ทำให้อากาศยังคงเย็นและมีลมแรงต่อเนื่อง สำหรับภาคใต้นั้น ปัจจัยหลักคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ซึ่งมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 27 ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่าง
สถานะมรสุมและทิศทางลมในภาคใต้และอ่าวไทย
สำหรับ ภาคใต้ ในช่วงวันที่ 25 ถึง 26 พฤศจิกายน 2569 จะ experiencing ฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ซึ่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่ 27 ถึง 30 พฤศจิกายน 2569 ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ เนื่องมาจากมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นและคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกที่เคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ตอนล่าง
อย่างไรก็ตาม สภาวะฝนหนักในภาคใต้จะลดลงหลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2569 เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีความสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 3 เมตร ซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนความปลอดภัยทางทะเลที่สำคัญสำหรับผู้ใช้เรือและชาวประมงในพื้นที่ดังกล่าว
รายละเอียดอุณหภูมิและพื้นที่เสี่ยงภัยในภูมิภาคต่างๆ
ในภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส ทางตอนบนของภาคในช่วงวันที่ 25 ถึง 26 พฤศจิกายน 2569 อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 17 ถึง 23 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 29 ถึง 34 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดดอยอากาศจะหนาวถึงหนาวจัดด้วยอุณหภูมิต่ำสุด 7 ถึง 13 องศาเซลเซียส โดยมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10 ถึง 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
บริเวณยอดดอยอื่น ๆ ในภาคเหนืออาจมีอุณหภูมิต่ำสุดระหว่าง 6 ถึง 12 องศาเซลเซียสและมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส โดยมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และอุณหภูมิต่ำสุด 17 ถึง 23 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ตอนบนมีอุณหภูมิต่ำสุด 18 ถึง 24 องศาเซลเซียสและสูงสุด 30 ถึง 34 องศาเซลเซียส
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเตรียมพร้อมประชาชน
สภาวะอากาศดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการเกษตรและคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่อาจมีน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มเนื่องจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ขณะที่พื้นที่ตอนบนต้องระวังไฟป่าและหมอกควันในบางช่วงเนื่องจากอากาศเย็นและแห้ง ชาวบ้านควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
สำหรับชาวเรือและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากคลื่นสูงและฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร และตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 2 ถึง 3 เมตร ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเรือเล็กที่ออกจากฝั่ง
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