มนต์เสน่ห์เกาะรัตนโกสินทร์ 244 ปี: 10 แลนด์มาร์กเด็ด ถ่ายรูปสวย เดินทางง่ายด้วย MRT

มนต์เสน่ห์เกาะรัตนโกสินทร์ 244 ปี: 10 แลนด์มาร์กเด็ด ถ่ายรูปสวย เดินทางง่ายด้วย MRT
เฉลิมฉลอง 244 ปี กรุงเทพมหานคร ด้วยการพาคุณไปสัมผัสความงามของเกาะรัตนโกสินทร์ ผ่าน 10 สถานที่ท่องเที่ยวสุดปัง ที่ผสมผสานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ และสตรีทฟู้ดได้อย่างลงตัว พร้อมอัปเดตเส้นทางเดินทางสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ให้คุณเที่ยวครบ จบในวันเดียว ทั้งสายบุญ สายอาร์ต และสายกิน.

ในวาระอันเป็นมงคลยิ่งที่กรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ 244 ปี ย่านเมืองเก่าอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เต็มไปด้วยกิจกรรมและเทศกาลที่น่าสนใจมากมาย สำหรับใครที่กำลังมองหาประสบการณ์การ ท่องเที่ยว ที่ผสมผสานความรู้ ความงาม และความอร่อย เข้าไว้ด้วยกัน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางและหาที่จอดรถ ไทยรัฐออนไลน์ ได้รวบรวม 10 สุดยอดสถานที่ ท่องเที่ยว รอบ เกาะรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีว่า “ถ่ายรูปสวย” และ “เดินทางสะดวกสบาย” ด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ที่จะพาคุณไปสำรวจเสน่ห์ของกรุงเทพฯ ได้อย่างเต็มอิ่ม

**โซนสถานีสนามไชย: ย้อนรอยอดีต ชมสถาปัตยกรรมคลาสสิก** เริ่มต้นการเดินทางที่สถานีสนามไชย ซึ่งเป็นประตูสู่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง ที่นี่คุณจะได้พบกับความงามของสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก และบรรยากาศที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์

1. **มิวเซียมสยาม (Museum Siam)**: พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่ในอาคารสไตล์นีโอคลาสสิกสีเหลืองโดดเด่น เป็นที่ที่คุณจะได้ค้นพบเรื่องราวความเป็นไทยในรูปแบบที่ทันสมัย นิทรรศการ “ถอดรหัสไทย” จะพาคุณไปสัมผัสวัฒนธรรมไทยในมุมมองที่น่าสนใจ โดยเฉพาะมุมสนามหญ้าหน้าอาคาร ที่เป็นที่นิยมสำหรับถ่ายรูป ให้บรรยากาศที่ดูอินเตอร์และเป็นสากล การเดินทางสะดวกมากเพียงลงรถไฟฟ้า MRT ที่สถานีสนามไชย ออกทางออกที่ 1

2. **วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)**: นอกจากจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการสักการะพระนอนองค์ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว วัดโพธิ์ยังมี “มหาเจดีย์สี่รัชกาล” อันงดงาม ที่ประดับประดาด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีสัน เป็นผลงานหัตถศิลป์อันประณีต ที่เป็นฉากหลังชั้นเลิศสำหรับช่างภาพและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเก็บภาพความประทับใจ สามารถเดินทางมาได้โดยลง MRT ที่สถานีสนามไชย ออกทางออกที่ 1 แล้วเดินต่ออีกประมาณ 5 นาที

3. **ปากคลองตลาด & สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา**: สัมผัสสีสันแห่งชีวิตชีวาของปากคลองตลาด ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ให้คุณได้เติมความสดใสให้กับภาพถ่ายในฟีดของคุณ หลังจากนั้น เดินข้ามไปยังสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์และชมทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามา 360 องศา แนะนำให้มาเยือนในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. เพื่อสัมผัสแสงแดดยามเย็นที่สวยงามละมุนตา

4. **กระทรวงกลาโหม**: อาคารสีเหลืองมัสตาร์ดตัดกับหน้าต่างสีเขียวขี้ม้า กลายเป็นแลนด์มาร์กที่ดึงดูดนักถ่ายภาพแนว Street Photo ยิ่งในช่วงที่มีการเฉลิมฉลองครบรอบ 244 ปี การประดับไฟส่องสว่าง (Illumination) ยามค่ำคืน จะยิ่งทำให้ตัวอาคารดูมีมิติและสวยงามน่าทึ่ง การเดินทางมาที่นี่สะดวกสบาย เพียงลง MRT ที่สถานีสนามไชย ออกทางออกที่ 1 แล้วเดินเลียบสนามหลวง

**โซนสถานีสามยอด: ย้อนรอยวิถีชุมชนเก่า สัมผัสคาเฟ่สุดฮิป** สถานีสามยอด เป็นอีกจุดศูนย์กลางที่เชื่อมต่อคุณไปยังย่านเก่าแก่ที่มีชีวิตชีวา พร้อมด้วยคาเฟ่ทันสมัยที่แทรกตัวอยู่ในบรรยากาศของวันวาน

5. **สวนรมณีนาถ**: จากเรือนจำกลางเก่า ปัจจุบันกลายเป็น “ปอดกลางกรุง” ที่ร่มรื่นและเต็มไปด้วยเสน่ห์ของอาคารเก่าสีเหลือง ที่ยังคงกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ ให้ความรู้สึกย้อนยุคแต่ก็ยังคงความเขียวขจี เหมาะแก่การมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ การเดินทางมาที่นี่ง่ายดาย เพียงลง MRT ที่สถานีสามยอด ออกทางออกที่ 3

6. **เสาชิงช้า & วัดสุทัศน์ฯ**: สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงเทพฯ ที่ไม่ว่าใครมาเยือนเกาะรัตนโกสินทร์ก็ต้องแวะมาถ่ายรูป เสาชิงช้าสีแดงชาดตัดกับท้องฟ้า เป็นภาพที่ทรงพลัง ขณะที่ภายในวัดสุทัศน์ฯ คุณจะพบกับพระวิหารที่สวยงามและบรรยากาศที่เงียบสงบ เหมาะแก่การมาสักการะและชื่นชมสถาปัตยกรรม สามารถเดินทางมาได้โดยลง MRT ที่สถานีสามยอด ออกทางออกที่ 3 แล้วเดินต่อตามถนนอุณากรรณ

7. **คลองโอ่งอ่าง**: จากคลองที่เคยแออัด ปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงให้กลายเป็น Walking Street ที่ทันสมัย เต็มไปด้วยสตรีทอาร์ตเก๋ๆ ที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนไทย-จีน-อินเดีย ตลอดสองฝั่งคลอง อีกทั้งยังมีกิจกรรมพายเรือคายัคใจกลางเมือง ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการสำรวจคลองในมุมมองใหม่ การเดินทางมาที่นี่สะดวกมาก เพียงลง MRT ที่สถานีสามยอด ออกทางออกที่ 1

8. **โลหะปราสาท (วัดราชนัดดาราม)**: ปราสาทโลหะแห่งเดียวในโลก ที่มียอดสีทองอร่ามถึง 37 ยอด การขึ้นไปถึงชั้นบนสุดจะเปิดประสบการณ์การชมวิวแบบพาโนรามาของย่านพระนคร ที่ไม่มีอะไรมาบดบัง ถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในย่านนี้ สามารถเดินทางมาได้โดยลง MRT ที่สถานีสามยอด แล้วเดินต่อไปทางถนนมหาไชย (ใกล้กับร้านผัดไทยประตูผี)

**โซนสถานีวัดมังกร: สีสันไชน่าทาวน์ที่ไม่เคยหลับใหล** สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบสีสันและความคึกคัก ย่านเยาวราชและวัดมังกรกมลาวาส คือจุดหมายปลายทางที่พลาดไม่ได้

9. **วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)**: วัดจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในย่านเยาวราช เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมาแก้ปีชง หรือมาสักการะขอพร สถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ที่นี่มีความละเอียดประณีต งดงามเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการถ่ายภาพที่เน้นรายละเอียดงานไม้และการประดับประดาด้วยโคมไฟสีแดง จะทำให้ได้ภาพที่สวยงามน่าประทับใจ การเดินทางสะดวกสบาย เพียงลง MRT ที่สถานีวัดมังกร ออกทางออกที่ 3

10. **ถนนเยาวราช**: ปิดท้ายทริปด้วยการลิ้มลองสตรีทฟู้ดระดับโลก ณ ถนนเยาวราช ไม่ว่าจะเป็นป้ายไฟนีออนที่ส่องแสงระยิบระยับ หรือความคึกคักของผู้คน ย่านเยาวราช คือภาพสะท้อนพลังของกรุงเทพฯ ได้อย่างแท้จริง การถ่ายภาพแนว Cinematic ที่นี่ จะให้ฟีลลิ่งเหมือนหลุดเข้าไปในภาพยนตร์ของหว่องกาไว การเดินทางมายังถนนเยาวราช สามารถทำได้โดยลง MRT ที่สถานีวัดมังกร ออกทางออกที่ 1

**Thairath Tips: แผนเที่ยววันเดียวจบ ครบทุกอรรถรส** เพื่อให้การมาฉลอง 244 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ของคุณคุ้มค่าที่สุด ขอแนะนำให้เริ่มต้นการเดินทางในช่วงบ่ายที่ย่านสามยอด เพื่อสำรวจเสาชิงช้าและคลองโอ่งอ่าง จากนั้น นั่ง MRT ต่อไปยังสถานีสนามไชย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหลักที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในช่วงเย็น ก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนด้วยการอิ่มอร่อยกับอาหาร ณ ถนนเยาวราช รับรองว่าคุณจะได้รับทั้งรูปสวยๆ และประสบการณ์ที่น่าประทับใจกลับบ้านไปอย่างแน่นอ

