มธ. จี้รัฐคืนเงิน-ตั้งกองทุนเยียวยาเหยื่ออายัดบัญชีผิดพลาด พร้อมหนุน AI ป้องกันเชิงรุก

นักวิชาการ มธ. เสนอให้รัฐบาลเร่งคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยให้ผู้เสียหายจากการถูกอายัดบัญชีผิดพลาด พร้อมจัดตั้งกองทุนเยียวยา และนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการป้องกันเชิงรุก
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูก อายัดบัญชี โดยไม่มีความผิด พร้อมทั้งเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชยและ เยียวยา ผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับความเสียหายจากการถูก อายัดบัญชี อย่างไม่เป็นธรรม โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิง ( Machine Learning : ML) มาใช้ใน การป้องกัน เชิงรุกเพื่อตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัยและป้องกันการเกิด บัญชีม้า \รศ.ดร.
อัจฉรา ชลายนนาวิน คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า นอกเหนือจากการเร่งพิสูจน์ความบริสุทธิ์และปลดล็อกการอายัดบัญชีอย่างเร่งด่วนแล้ว รัฐบาลควรพิจารณาคืนเงินเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ย รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกอายัดบัญชีผิดพลาด ซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญในการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดย รศ.ดร.อัจฉรา ได้ยกตัวอย่างการดำเนินงานในสหภาพยุโรป (EU) ที่มีกฎหมายรองรับให้ประชาชนสามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากรัฐได้ในกรณีที่ถูกอายัดบัญชีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายดังกล่าว ประชาชนจึงต้องเผชิญกับกระบวนการทางแพ่งที่ยุ่งยากและใช้เวลานานในการเรียกร้องค่าเสียหาย ดังนั้น การจัดตั้งกองทุนฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือประชาชน\นอกจากนี้ รศ.ดร.อัจฉรา ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการนำเทคโนโลยี AI และ ML มาใช้ในการป้องกันและตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัยก่อนที่จะเกิดความเสียหาย โดยเสนอให้ธนาคารต่างๆ นำเทคโนโลยี ML มาใช้ในการตรวจตราพฤติกรรมบัญชีที่มีความผิดปกติหรือสุ่มเสี่ยงจะกลายเป็นบัญชีม้า เพื่อทำการอายัดบัญชีได้ทันทีหากพบความผิดปกติ ซึ่งจะเป็นมาตรการเชิงรุกที่สำคัญในการป้องกันปัญหาและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไป โดยระบุว่าปัจจุบันภาครัฐส่วนใหญ่ยังคงใช้มาตรการเชิงตั้งรับ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาหลังจากเกิดความเสียหายแล้ว ในขณะที่ ดร.วศิน ปั้นทอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการออกแบบกลไกการเยียวยาที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการเปิดบัญชีม้า เช่น การเพิ่มระบบ OTP และการพิสูจน์ตัวตนที่เข้มงวดในการเปิดบัญชีธนาคาร นอกจากนี้ ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ผิดปกติ และให้ธนาคารเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการบัญชีม้
อายัดบัญชี บัญชีม้า AI Machine Learning กองทุนเยียวยา เยียวยา ธนาคาร ความผิดพลาด การป้องกัน การแก้ไข
