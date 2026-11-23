มท.3 หนุนไทย-เมียนมา-จีน ร่วมแก้ไขวิกฤตมลพิษแม่สายด้วยฐานวิทยาศาสตร์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศสนับสนุนงบประมาณและร่วมมือสามฝ่ายไทย เมียนมา จีน ตรวจสอบมลพิษข้ามพรมแดนแม่สาย มุ่งฟื้นฟูแหล่งน้ำและสร้างความเชื่อมั่นประชาชน
นาย เจเศรษฐ์ ทองภักดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดการปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมบริเวณชายแดนอำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยระบุว่าจะมีการจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานของไทย เมียนมา และจีน อย่างเร่งด่วนในช่วงวันที่ 24-26 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ เพื่อผลักดันความร่วมมือเชิงลึกในการนำทีมวิชาการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเพื่อหาสาเหตุมลพิษ
นายเจเศรษฐ์ ระบุว่า เป้าหมายหลักของการหารือ 3 ฝ่ายนี้คือการนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการลงสู่พื้นที่จริงเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ ดิน ตะกอน และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกันในลักษณะข้ามชาติ โดยมุ่งหวังที่จะหาแนวทางแก้ไขที่ตรงกับจุดต้นเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง การดำเนินการนี้จำเป็นต้องยึดหลักวิทยาศาสตร์เป็นฐานสำคัญ เพื่อให้ทุกฝ่ายยอมรับข้อเท็จจริงจากหลักฐานเชิงประจักษ์而不是การคาดเดาAlso readผู้ก่อตั้งและ CEO รัชชาไลฟ์ จัดงานชม EP.3 และ EP.4 พร้อมแฟนๆ ที่เมเจอร์รัชโยธิน
นายเจเศรษฐ์ ย้ำว่ากระบวนการนี้จำเป็นต้องรู้ว่าปัญหามาจากจุดใด มีการปนเปื้อนในรูปแบบใด และอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดวิกฤต หากมีการเก็บตัวอย่างและมีข้อมูลทางวิชาการจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การหารือในอนาคตจะอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ ซึ่งจะนำไปสู่มาตรการแก้ไขที่ตรงจุดและเห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด
การสนับสนุนงบประมาณแก้ปัญหาวิกฤต
ในการหารือดังกล่าว มีการสะท้อนข้อจำกัดด้านงบประมาณจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในประเด็นการตรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลในห้องปฏิบัติการ และการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนายเจเศรษฐ์ ได้แจ้งชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่และไม่ต้องการให้ข้อจำกัดทางงบประมาณมาเป็นอุปสรรคให้การทำงานหยุดชะงัก
สำหรับเรื่องของงบประมาณการจัดการวิกฤตแม่สายนั้น มีโครงสร้างแหล่งเงินที่ชัดเจน 2 ส่วนหลักๆ คือ 1. ส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีงบทดลองราชการประมาณ 50 ล้านบาท และ 2. คณะกรรมการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติได้ในกรอบวงเงิน 100 ล้านบาท หากวงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาอย่างสิ้นเชิง ทางราชการสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับงบกลางเพิ่มเติมได้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันที่จะสรรหาและจัดสรรงบประมาณมาช่วยดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยเปิดรับข้อเสนอจากหน่วยงานที่ต้องการดำเนินการเพิ่มเติม โดยขอให้เสนอความจำเป็นให้ชัดเจนว่าต้องทำอะไร ใช้งบประมาณเท่าไร และติดข้อจำกัดตรงไหน เพื่อเข้าสู่กลไกที่เหมาะสมในการอนุมัติความช่วยเหลือ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว
มาตรการดูแลประชาชนและภาคการเกษตร
ในส่วนของการจัดการระบบประปาหมู่บ้าน นายเจเศรษฐ์ ได้กำชับให้เร่งสำรวจระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด หากพบว่าระบบผลิตน้ำหรือแหล่งน้ำดิบได้รับผลกระทบจากมลพิษ ให้เร่งดำเนินการแก้ไขทันที โดยในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้เตรียมส่งทีมเข้าไปสนับสนุนด้านวิชาการ ตรวจสอบระบบท่อและโรงผลิตน้ำ รวมถึงช่วยหาแนวทางในการจัดหาแหล่งน้ำสะอาดใหม่เพื่อทดแทนแหล่งเดิมที่อาจมีปัญหา
สำหรับภาคการเกษตร ซึ่งได้รับผลกระทบจากความกังวลของตลาด นายเจเศรษฐ์ ระบุว่า นายปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำงานอย่างเต็มที่ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรได้เข้าไปรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อพยุงราคา และมีการตรวจสอบยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าไม่พบการปนเปื้อนของสารอันตรายในผลผลิต ซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของตลาดกลับมาและปัจจุบันราคาข้าวได้ฟื้นตัวกลับมาอยู่ในระดับปกติแล้ว
ภาพรวมของการแก้ปัญหายังคงเดินหน้าไปพร้อมกันหลายด้าน ได้แก่ การหยุดยั้งต้นตอมลพิษ การตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ การฟื้นฟูแหล่งน้ำ การดูแลผลผลิตทางการเกษตร และการเยียวยาประชาชนในพื้นที่ นายเจเศรษฐ์ มุ่งหวังจะยกระดับประเด็นมลพิษข้ามพรมแดนให้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่ยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจว่ารัฐกำลังดำเนินการอะไร พื้นที่ของพวกเขาส่งผลต่อความเสี่ยงอย่างไร และหากได้รับผลกระทบรัฐจะเข้าไปดูแลอย่างไร
เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความปลอดภัยของประชาชน การฟื้นฟูแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ และการสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมา โดยใช้นวัตกรรมข้อมูลจริงและหลักวิทยาศาสตร์เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน พร้อมนำทุกกลไกที่มีอยู่ในระบบราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลเป็นรูปธรรมที่สุด
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