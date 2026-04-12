มท. สั่งลุยทั่วไทย! ขับเคลื่อน 'ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดิน' ดันผ้าไทยสู่เวทีโลก

กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการ 'ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดิน' ทั่วประเทศ ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยในชีวิตประจำวัน พร้อมหนุนเศรษฐกิจฐานราก และผลักดันผ้าไทยสู่สากล
ลุยทั่วประเทศ! สั่งผู้ว่าฯ ขับเคลื่อน 'ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดิน' ดันผ้าไทยสู่เวทีโลก หนุนเศรษฐกิจฐานราก ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเดินหน้าโครงการ “ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดิน” อย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยในชีวิตประจำวันของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการผ้าไทยในท้องถิ่นทั่วประเทศ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และผลักดันผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของคนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงานหัตถศิลป์ หัตถกรรม และเครื่องแต่งกายแบบไทยๆ โครงการนี้ยังน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยอีกด้วย\กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการหลายด้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ 'ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดิน' โดยให้พิจารณาจัดทำข้อมูลองค์ความรู้และแหล่งผลิตผ้าไทยในพื้นที่ รณรงค์ให้ข้าราชการและประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยพระราชนิยม ชุดไทยพระราชทาน ชุดไทยร่วมสมัย ชุดไทยประยุกต์ และผ้าพื้นเมืองต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมการจัดอบรม สัมมนา และนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไทย และใช้ช่องทางสื่อสารต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจให้ประชาชนหันมาสวมใส่ผ้าไทยมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช้ hashtag ต่างๆ เช่น #ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดิน #ไทไทยสไตล์เรา #Chudthai #ProudtoBeThai เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในวงกว้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศก็ได้รับมอบหมายให้สนับสนุนการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในโครงการนี้ด้วย\การขับเคลื่อนโครงการ 'ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดิน' ยังมีเป้าหมายในการสนับสนุนการขึ้นทะเบียน 'ชุดไทย: ความรู้ งานช่างฝีมือ และแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติ' เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อ UNESCO ซึ่งจะมีการพิจารณาในเดือนธันวาคม 2569 การแต่งกายด้วยชุดไทยยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีคุณูปการในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาชุดไทยให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติ กระทรวงมหาดไทยจึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และประชาชนทั่วไปร่วมกันแต่งกายด้วยชุดไทยต่างๆ ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติ และเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยื
