มทร.รัตนโกสินทร์จัดงาน RMUTR Research & IP Expo 2026 ผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

มทร.รัตนโกสินทร์จัดงาน RMUTR Research & IP Expo 2026 เพื่อแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจ มุ่งเปลี่ยนงานวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.
รัตนโกสินทร์) กำหนดจัดงาน RMUTR Research & IP Expo 2026 ซึ่งเป็นมหกรรมงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2569 โดยมีเป้าหมายหลักในการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสร้างผลกระทบต่อสังคมอย่างยั่งยืน งานนี้ถือเป็นเวทีสำคัญที่มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยในห้องปฏิบัติการให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคมได้อย่างแท้จริง การจัดงาน RMUTR Research & IP Expo 2026 นี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (วว.
) โดยมี ผศ. ดร. พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ รองผู้อำนวยการ วว.
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ งานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงผลงานวิจัยเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่การผลิต การลงทุน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการสร้างรายได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการนำผลงานวิจัยออกจากห้องปฏิบัติการอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ภายในงาน RMUTR Research & IP Expo 2026 จะมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาที่หลากหลาย รวมถึงการประกวดผลงานนวัตกรรมและการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Pitching ซึ่งเป็นเวทีให้นักวิจัยได้นำเสนอแนวคิดและผลงานของตนเองต่อผู้ประกอบการและนักลงทุน นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่บุคลากรและหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง รศ.
ดร. อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มทร.
รัตนโกสินทร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดงานนี้ในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแสดงความหวังว่างานนี้จะเป็นเวทีแห่งโอกาสในการเชื่อมโยงผลงานวิจัยกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความร่วมมือ การลงทุน และการต่อยอดเชิงพาณิชย์ อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป มหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลั
มทร.รัตนโกสินทร์ งานวิจัย นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา RMUTR Research & IP Expo 2026
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
บทวิเคราะห์ Hainan Expo 2026: นวัตกรรมจีนผงาด แบรนด์โลกร่วมโชว์ศักยภาพ ขับเคลื่อนการบริโภคและเปิดกว้างรับโอกาสงาน Hainan Expo 2026 ตอกย้ำศักยภาพตลาดจีนด้วยนวัตกรรม AI, อาร์ตทอยแบรนด์จีน, และการเปิดรับแบรนด์ระดั
Read more »
เหตุการณ์สยองขวัญเกิดซ้ำรอยขึ้นในสหรัฐฯ อีกแล้วเหตุพยายามลอบสังหารทรัมป์ 2026 เชื่อมโยงประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐและความรุนแรง
Read more »
Thailand PGA จัดศึก “Queen’s Cup Thailand Championship 2026” ชิงเงินรางวัล 15 ล้านบาท 2–5 ก.ค. ณ ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับThailand PGA จัดศึก “Queen’s Cup Thailand Championship 2026” ชิงเงินรางวัล 15 ล้านบาท 2–5 ก.ค.
Read more »
ยิ่งใหญ่กว่าเดิม! Pet Expo Thailand 2026 ชูธีมไลฟ์สไตล์สุดล้ำ ผสานนวัตกรรมและกิจกรรมเพื่อคนรักสัตว์อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งใหญ่กว่าเดิม! Pet Expo Thailand 2026 ชูธีมไลฟ์สไตล์สุดล้ำ
Read more »
Polymarket ยอดเทรดรวมทะลุ $76,000 ล้าน วอลุ่มรายเดือนพุ่ง 20 เท่าในปีเดียวPolymarket บันทึกยอดปริมาณการซื้อขายรวมทะลุ 7.6 หมื่นล้านดอลลาร์ วอลุ่มรายเดือนพุ่งจาก 1.2 พันล้านเป็นกว่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในหนึ่งปี พร้อมผู้ใช้งาน 1.29 ล้านกระเป๋าในไตรมาส 1/2026
Read more »
Tether ซื้อทองคำเพิ่ม 6 ตันใน Q1/2026 สำรองรวมแตะ 132 ตัน มูลค่าเกือบ 2 หมื่นล้านดอลลาร์Tether เพิ่มปริมาณทองคำสำรองเพื่อสนับสนุน USDT โดยซื้อทองคำเพิ่มอีก 6 ตันในไตรมาสแรกของปี 2026 ทำให้ยอดรวมอยู่ที่ 132 ตัน คิดเป็นมูลค่าเกือบ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้การซื้อจะชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการสะสมที่ต่อเนื่อง
Read more »