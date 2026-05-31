มทบ.39 ส่งจิตอาสา 20 นาย ช่วยรพ.พุทธชินราชเคลียร์พื้นที่รับมือผู้ป่วยล้น

มณฑลทหารบกที่ 39 ส่งกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 20 นาย ลงพื้นที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดระเบียบพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยและลดความแออัดในการบริการ
31 พฤษภาคม 2569 โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ที่ให้บริการประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง กำลังเผชิญกับปัญหา ผู้ป่วยล้น โรงพยาบาลอย่างหนัก ส่งผลให้เกิดความแออัดในการให้บริการและความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว มณฑลทหารบกที่ 39 ได้ส่งกำลังพล จิตอาสา พระราชทานจำนวน 20 นาย ลงพื้นที่สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบพื้นที่ภายในโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มพื้นที่รองรับผู้ป่วยและลดความหนาแน่นในการบริการ ภายใต้การอำนวยการของ พล.
ต. นพดล วัชรจิตบวร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 การปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 08.20 น.
โดยกำลังพลจิตอาสาได้ดำเนินการทำความสะอาด เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่กีดขวางทางเดินและพื้นที่บริการ ปรับปรุงพื้นที่ว่างให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น รวมถึงจัดระเบียบสถานที่โดยรอบอาคารผู้ป่วยและจุดรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ภารกิจที่สำคัญคือการเคลียร์พื้นที่เพื่อเพิ่มที่รองรับผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยให้การรับผู้ป่วยฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายเตียง และการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และลดคอขวดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วน การเข้ามาของกำลังพลจิตอาสาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการสนับสนุนภาคสาธารณสุขของกองทัพบก โดยเฉพาะในโรงพยาบาลศูนย์ที่มีภาระงานหนักและมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ พล.
ต.
นพดล กล่าวว่า การช่วยเหลือครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์ความต้องการเร่งด่วนของโรงพยาบาล เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้ป่วยมารับบริการจำนวนมาก การมีพื้นที่เพิ่มแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยลดความหนาแน่นและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมาก นอกจากนี้ ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่คับแคบ การทำงานร่วมกันระหว่างทหารและบุคลากรโรงพยาบาลเป็นไปอย่างราบรื่น สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารกับภาคสาธารณสุขในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนชาวพิษณุโลกอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากภารกิจปรับปรุงพื้นที่แล้ว ทางมณฑลทหารบกที่ 39 ยังมีแผนจะสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลในระยะยาว เช่น การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น การฝึกอบรมบุคลากร และการช่วยเหลือด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นและมีคุณภาพการบริการที่ดีขึ้น ปัญหาผู้ป่วยล้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคติดต่ออุบัติใหม่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาระยะยาว สำหรับโรงพยาบาลพุทธชินราช การสนับสนุนจากมณฑลทหารบกที่ 39 ในครั้งนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือที่สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อลดความแออัดและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณสุขของประเทศ ในอนาคต ทางโรงพยาบาลพุทธชินราชมีแผนจะขยายพื้นที่อาคารผู้ป่วยเพิ่มเติม แต่ในระหว่างนี้การจัดระเบียบพื้นที่และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดคือแนวทางสำคัญ กำลังพลจิตอาสาพระราชทานยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ในส่วนอื่น ๆ ของโรงพยาบาลต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน การปฏิบัติการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงจิตสาธารณะและความพร้อมเพรียงของกำลังพลทุกนาย ที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานเคียงข้างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละ นับเป็นแบบอย่างที่ดีของการทำงานเพื่อส่วนรวม และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้ก้าวหน้าต่อไ
จิตอาสา ผู้ป่วยล้น โรงพยาบาลพุทธชินราช มณฑลทหารบกที่ 39 พิษณุโลก
อภิสิทธิ์ เสนอร่างแก้ รธน.ยกร่างใหม่ มี สสร. 100 คนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อให้มี สสร. 100 คน โดย 80 คนมาจากการเลือกทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรัฐสภา อีก 20 คนจากตุลาการและผู้เชี่ยวชาญ ร่างรัฐธรรมนูญต้องแล้วเสร็จใน 240 วัน และผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา 3 ใน 5 ก่อนประชามติ
จากใบแดงของ เลห์มันน์ สู่การรอคอย 20 ปีของ อาร์เซน่อล20 ปีที่แล้ว ผมตื่นมาดู แชมเปี้ยนส์ ลีก นัดชิงฯ ระหว่าง อาร์เซน่อล กับ บาร์เซโลน่า
டேயாங் கூறுகிறார்: குவின்டெஸ்ஸென்ஸ் ஆல்பம் எனும் பிறந்தநாள் பரிசு - லிவ் ஃபாஸ்ட் டை ஸ்லோ பாடல் வரி
ค่าเงินบาทอ่อนค่า 2569: วิธีป้องกันความเสี่ยงด้วยพอร์ตลงทุนหลากหลายสรุปข่าวค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องในปี 2569 พร้อมคำแนะนำการแบ่งพอร์ตลงทุนป้องกันความเสี่ยงไม่เกิน 20-30% ของสินทรัพย์ทั้งหมด โดยมีตัวเลือกเช่น FCD, ทอง, Stablecoin, DCA Bitcoin, และ Bond ETF รวมถึงอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับบัญชี FCD และข้อมูลราคาทองคำ
ทีมชาติไทย U19 ฝึกซ้อมเตรียมพร้อมก่อนลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ โค้ชโบ้ จักรพันธ์ ปั่นปี นำทีมชาติไทย U19 ฝึกซ้อมปรับตัวกับสภาพอากาศและแทคติก ก่อนแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ที่ประเทศมาเลเซีย กลุ่มบีร่วมกับ มาเลเซีย สิงคโปร์ และ บรูไน โดยมีเป้าหมายคว้าแชมป์เพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี 2027 รอบคัดเลือก
