มติวินัยฯ พักงานผู้ตัดสินเกรียงไกร 2 เดือน กรณีเป่านัดโทษผิดในบอลลีกสอง
คณะกรรมการพิจารณา วินัยและมารยาท ลงโทษ เกรียงไกร ทิพานันจารุกร พักงาน 2 เดือน เต็มจากการเป่านัดโทษผิดพลาดใน-match พลังกาญจน เอฟซี พบ พัทยา ยูไนเต็ด ชี้เหตุเกิดจากการล้มเองไม่ใช่ถูกระราน
คณะกรรมการพิจารณา วินัย และมารยาท สโมสรฟุตบอลในประเทศไทย มีมติชี้ขาดให้ โมนต์ เกรียงไกร ทิพานันจารุกร ผู้ตัดสินมืออาชีพ พักการปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 2 เดือนเต็มอย่างเป็นทางการ หลังตรวจสอบพบว่ามีการตัดสินผิดพลาดร้ายแรงในสนามแข่งขัน ฟุตบอล บีวายดี ซีลไฟว์ ลีกสอง ซึ่งส่งผลต่อการไหลของเกมและผู้ชมอย่างมาก
บทลงโทษวินัยและเหตุผลประกอบการพิจารณา
การลงโทษดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ คณะกรรมการพิจารณา วินัย มารยาท จัดประชุมครั้งที่ 11 ประจำฤดูกาล 2569/70 โดยมี นายวชิรภัทร ภาณุรัตน์ เป็นประธานในการประชุม โดยสมาชิกในคณะกรรมการต่างได้ร่วมพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคำชี้ขาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายเกม และพิจารณาข้อหาตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การแข่งขัน ตามบทลงโทษหมวดที่ 9 ลักษณะโทษข้อ 57 (8) ที่ระบุถึงการพักการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากความผิดพลาดรุนแรงAlso readโชว์ของ 'ปีศาจแดง'ขยี้หงส์ขาด 4-0 ศึกแดงเดือดในไทย
คณะกรรมการฯ ได้ยึดถือหลักเกณฑ์ในการประเมินว่า ผู้ตัดสินต้องมีการตัดสินที่ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎกติกาฟุตบอลอย่างเคร่งครัด การที่ผู้ตัดสินได้ชี้ให้เป็นลูกจุดโทษในจังหวะที่มีการปะทะกันระหว่างผู้เล่นทั้งสองฝ่าย ถือเป็นการตีความสถานการณ์ผิดพลาดอย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการฯ มองว่านี่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่บกพร่อง ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นบนสนามหญ้า และส่งผลกระทบโดยตรงต่อความยุติธรรมของการแข่งขันระดับอาชีพ
รายละเอียดเหตุการณ์จุดโทษในนัด พัทยา versus พลุกาญจน
เหตุการณ์สำคัญนี้เกิดขึ้นใน ฟุตบอล บีวายดี ซีลไฟว์ ลีกสอง ฤดูกาล 2026/27 นัดที่ 9 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ระหว่างคู่ต่อสู้สำคัญระหว่าง พัทยา ยูไนเต็ด เจ้าบ้าน กับ พลุกาญจน เอฟซี ซึ่งเป็นเกมที่สำคัญต่อการลุ้นเลื่อนชั้นของทั้งสองสโมสร โดยเกมดังกล่าวดำเนินไปอย่างดุเดือดและมีการต่อสู้แย่งชิงบอลกันอย่างหนักตลอดทั้งเกม
เหตุการณ์จุดเริ่มต้นของความผิดพลาดเกิดขึ้นในนาทีที่ 76 ของเกม ซึ่งในตอนนั้นสกอร์ยังเป็น 1-1 อยู่ สมคิด ชำนาญศิลป์ ผู้ลงสนามให้ พัทยา ยูไนเต็ด ได้เคลื่อนไหวและเบี่ยงลำตัวตามทิศทางของเกมรุกเพื่อเข้าหาลูกบอลที่ลอยอยู่หน้าเขตโทษ ขณะเดียวกัน ภัคพล บุญช่วย กองหลังของ พลุกาญจน เอฟซี ก็พยายามเข้ามาแย่งชิงพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วยจังหวะที่รวดเร็วเช่นกัน
จากการวิเคราะห์ภาพรวมและวิดีโอกลับมา (VAR) ในขณะนั้น คณะกรรมการฯ มองว่าเกิดการสัมผัสกันระหว่างขาของผู้เล่นทั้งสองฝ่าย ซึ่งในจังหวะดังกล่าวเป็นการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของการแย่งชิงตำแหน่งและลูกบอลในพื้นที่จำกัด การล้มลงของ สมคิด ชำนาญศิลป์ นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากตัวผู้เล่นเบี่ยงลำตัวและเสียหลักในการควบคุมตัวเองมากกว่าจะถูกกระแทกหรือกระแทกอย่างรุนแรงจากคู่แข่งจนล้มลง
เหตุผลทางเทคนิค为何ไม่ถือว่าคือการถูกริบบอล
ประเด็นสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการฯ ตัดสินว่าผู้ตัดสิน ตัดสินผิด นั้นคือ การที่ สมคิด ชำนาญศิลป์ เคลื่อนไหวและเบี่ยงลำตัวเข้าหาฝั่งตรงข้ามโดยมีแรงส่งจากตัวเองเป็นหลัก ทำให้การสูญเสียสมดุลและการล้มลงเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของตนเอง ไม่ใช่เกิดจากการกระทำที่ผิดกติกาของ ภัคพล บุญช่วย ในลักษณะของการขัดขา (Tripping) หรือการดึงรั้งอย่างชัดเจน
คณะกรรมการระบุว่า การสัมผัสกันที่เกิดขึ้นในจังหวะนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกมฟุตบอลปกติ (Fair Challenge) ที่ผู้เล่นฝ่ายรับมีสิทธิ์เข้ามาแย่งบอลโดยอาศัยจังหวะเวลาที่ถูกต้อง แต่ในกรณีนี้ สมคิด ชำนาญศิลป์ เองที่เข้าไปมีส่วนสัมพันธ์กับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามในลักษณะที่ตัวเองเป็นฝ่ายวิ่งเบียดเข้าไป ทำให้แรงปะทะส่วนใหญ่มาจากตัวผู้เล่นที่รุกเข้าไปเอง ไม่ใช่จากการกระทำของภัคพล บุญช่วย ที่พยายามยืนตำแหน่งและขัดขวางเกมรุก
ดังนั้น การที่ ผู้ตัดสิน เกรียงไกร ทิพานันจารุกร หันมาเป่านัดโทษให้ พัทยา ยูไนเต็ด ทันทีหลังจากนั้น ซึ่งนำไปสู่การยิงจุดโทษและประตูตีเสมอ 2-2 ในที่สุด จึงเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดจากกฎกติกาสากล ไม่มีการกระทำผิดกติกาลักษณะขัดขาเกิดขึ้นจริง ผู้ตัดสินควรปล่อยให้เกมดำเนินต่อไปหรือเป่าฟาวล์ผู้เล่นรุกเท่านั้น ไม่ใช่การให้จุดโทษที่เปลี่ยนจุดเปลี่ยนของเกมได้อย่างชัดเจน
ผลกระทบต่อนักเตะสโมสรและทิศทางอนาคต
บทลงโทษครั้งนี้ส่งผลโดยตรงต่อ เกียรติ เกรียงไกร ทิพานันจารุกร ในการถูกพักงาน 2 เดือนเต็ม ซึ่งหมายถึงการห้ามเข้าทำหน้าที่ในสนามแข่งขันอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาดังกล่าว โดยอาจต้องเข้ารับการอบรมหรือทบทวนกฎกติกาตามกระบวนการของลีก ซึ่งถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ตัดสินในระดับท็อปของไทยที่ต้องมีความแม่นยำสูงสุด
สำหรับ พัทยา ยูไนเต็ด และ พลุกาญจน เอฟซี ผลจากเกมดังกล่าวจบลงด้วยการเสมอกัน 2-2 ซึ่งแม้ผลคะแนนจะไม่เปลี่ยนไปหลังการอุทธรณ์หรือการตรวจสอบวินัย แต่ความถูกต้องของคำตัดสินถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของ ลีกสอง และภาพลักษณ์ของกีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยที่ควรยึดหลักความยุติธรรมและความโปร่งใสสูงสุด
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