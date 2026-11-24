มติมันท์ เต็มมณเฑียร ปล่อย 'ทเล' ดีบิวต์ศิลปินเดี่ยว 2 ธ.ค. 2569
มติมันท์ เต็มมณเฑียร ประกาศเดบิวต์ศิลปินเดี่ยวผ่านซิงเกิลแรก 'ทเล' พร้อมวางจำหน่ายมิวสิควิดีโอเต็มรูปแบบในวันที่ 2 ธันวาคม 2569 โดยสังกัด DMD MUSIC
มติมันท์ เต็มมณเฑียร เตรียมประกาศก้าวสำคัญในเส้นทางบันเทิงด้วยการเดบิวต์ในฐานะ ศิลปินเดี่ยว อย่างเป็นทางการ โดยกำหนดปล่อยเพลงเดี่ยวชิ้นแรก titled " ทเล" (TLE) ซึ่งแฟน ๆ จะได้ชมมิวสิควิดีโอเต็มรูปแบบครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2569 เวลา 18.00 น. ผ่านช่อง YouTube : DMD MUSIC
ตารางกิจกรรมโปรโมทซิงเกิลแรก
สังกัด DMD MUSIC ได้ออกมาเปิดเผยตารางกิจกรรมโปรโมทผลงานชิ้นแรกภายใต้ชื่อ "TLE THE 1ST SINGLE" อย่างละเอียด เพื่อสร้างกระแสความฮือฮาให้กับแฟน ๆ หรือที่เรียกกันว่า "ชาวด้อม" ที่เฝ้ารอติดตามผลงานของมติมันท์ เต็มมณเฑียรAlso readประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคใต้ฝนลดลงแต่ยังตกหนักบางแห่ง ไทยตอนบนอากาศเย็นลง
กิจกรรมเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18.00 น. ด้วยการเปิดเผยชื่อเพลง (Song Title) ต่อมาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18.00 น. จะเป็นการปล่อยสปอยล์เนื้อหาเพลง (Song Spoiler) เพื่อเพิ่มเด漪ความอยากรู้
จากนั้นทางทีมโปรโมทจะเริ่มปล่อยภาพทีเซอร์เป็นครั้งแรกในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2026 เวลา 17.00 น. (Image Teaser 1st Look)_followed_by การเปิดเผยภาพ "Her Portrait" ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18.00 น.
การเปิดเผยภาพทีเซอร์และคอนเซปต์
การโปรโมทจะดำเนินต่อเนื่องด้วยการปล่อยภาพทีเซอร์lookที่สอง (Image Teaser 2nd Look) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18.00 น. และจะมาถึงจุดพีคก่อนการปล่อยผลงานจริงด้วยการปล่อยทีเซอร์มิวสิควิดีโอ (MV Teaser) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18.00 น.
กิจกรรมจะปิดท้ายด้วยภาพทีเซอร์lookที่สาม (Image Teaser 3rd Look) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2026 เวลา 19.00 น. ซึ่งเป็นวันที่มติมันท์ เต็มมณเฑียร จะเปิดตัวเพลงเดี่ยวอย่างเป็นทางการ
จุดเปลี่ยนเส้นทางอาชีพนักแสดงสู่ศิลปิน
มติมันท์ เต็มมณเฑียร เป็นนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่ก่อนหน้านี้ได้ฝากฝีมือการแสดงและพิสูจน์เสน่ห์เฉพาะตัวจนมีฐานแฟนคลับที่มั่นคง การตัดสินใจก้าวสู่การเป็นศิลปินเดี่ยวถือเป็นการเปิดมิติใหม่ในการถ่ายทอดตัวตนผ่านเสียงเพลง ซึ่งหลายคนเฝ้ารอชมความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
การขยับมาจับไมค์และแสดงตัวตนผ่านดนตรีครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความหลากหลายทางทักษะของมติมันท์ เต็มมณเฑียร ที่ต้องการแสดงศักยภาพด้านดนตรีควบคู่ไปกับความสามารถด้านการแสดงที่มีอยู่
ความคาดหมายและช่องทางรับชมผลงาน
การปล่อยเพลงเดี่ยวชิ้นแรกนี้สร้างความฮือฮาไม่น้อยในหมู่แฟน ๆ ที่ติดตามผลงานของมติมันท์ เต็มมณเฑียร อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนผ่านจากนักแสดงสู่ศิลปินอย่างเต็มตัว ซึ่งแฟน ๆ ต่างเตรียมปักหมุดรอติดตามผลงานเพลงชิ้นแรกนี้
สำหรับแฟน ๆ ที่ต้องการติดตามและรับชมมิวสิควิดีโอเต็มรูปแบบของเพลง "ทเล" สามารถรับชมได้ทางช่องทาง YouTube : DMD MUSIC ตามเวลาและวันที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น โดยเริ่มจากการรับชมทีเซอร์และสปอยล์ต่าง ๆ ก่อนจะเป็นการเปิดตัวผลงานอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2569
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