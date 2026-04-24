มช.เปิดศูนย์ประสานงานในปักกิ่ง ยกระดับความร่วมมือไทย-จีน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดศูนย์ประสานงาน Chiang Mai University Liaison Center in Beijing อย่างเป็นทางการในกรุงปักกิ่ง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมระหว่างไทยและจีน ตอบโจทย์นโยบาย BRI และสร้างเครือข่ายทุนมนุษย์ที่ไร้พรมแดน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก้าวไปอีกขั้นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณรัฐประชาชน จีน ด้วยการเปิดศูนย์ประสานงานอย่างเป็นทางการในกรุง ปักกิ่ง ภายใต้ชื่อ “Chiang Mai University Liaison Center in Beijing” ซึ่งตั้งอยู่ในเขตฉาวหยาง การเปิดศูนย์แห่งนี้ถือเป็นความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับภูมิภาคเอเชีย และเป็นการตอบสนองต่อนโยบายเส้นทางสายไหมใหม่ (Belt and Road Initiative - BRI ) ที่มุ่งเน้นการสร้างอนาคตที่ร่วมกันผ่านการแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ศูนย์ประสานงานแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการเป็นจุดเชื่อมโยงและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้าน การศึกษา การ วิจัย และ นวัตกรรม ระหว่างประเทศไทยและ จีน อย่างใกล้ชิดและยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมมือกับ Chelove International Education Group Co., Ltd. ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญในการยกระดับคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาทักษะ และการ วิจัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองประเทศ โดยมหาวิทยาลัยมีแผนงานเชิงรุกในการดึงดูดนักศึกษาชาว จีน ให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ทาง การศึกษา วิจัย และ นวัตกรรม ให้ครอบคลุมมากกว่า 1,000 คนภายในระยะเวลา 5 ปี เป้าหมายนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการเติบโตของ ทุนมนุษย์ ที่ไร้พรมแดน และการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล พิธีเปิดศูนย์ประสานงานฯ ได้รับการสนับสนุนอย่างอบอุ่นจากผู้แทนหน่วยงานสำคัญต่างๆ ทั้งจากประเทศไทยและ จีน รวมถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง ปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (อว.
) และเครือข่ายพันธมิตร สถาบันการศึกษา และองค์กรชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน การสนับสนุนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิด “ไทย-จีน ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” ศูนย์ประสานงานแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความพร้อมที่จะนำเสนอศักยภาพของหลักสูตรนานาชาติเพื่อต้อนรับนักศึกษาชาวจีนที่มีความสามารถ เข้ามาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนภูมิภาคไปพร้อมกัน การเปิดศูนย์ประสานงานในกรุงปักกิ่งครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเครือข่ายพันธมิตรในจีน เพื่อร่วมกันผลักดันให้ภูมิภาคเอเชียเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมที่โดดเด่นในระดับโลกต่อไป มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งสองประเทศ และจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคต การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาภูมิภาคเอเชี
มช. จีน ปักกิ่ง ความร่วมมือ BRI การศึกษา วิจัย นวัตกรรม ทุนมนุษย์
