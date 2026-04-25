มช. คว้า 3 รางวัลระดับนานาชาติ ยกระดับมาตรฐานวิชาการและสร้างผลกระทบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลจากเวที Times Higher Education (THE) Awards Asia 2026 และการจัดอันดับ SCImago Institutions Rankings (SIR) 2026 พร้อมทั้งจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 60 แสดงถึงความเป็นผู้นำด้านวิชาการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยการได้รับรางวัลระดับ Highly Commended จากเวที Times Higher Education (THE) Awards Asia 2026 ซึ่งเป็นรางวัลเดียวที่มหาวิทยาลัยไทยได้รับในงานนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 ที่ฮ่องกง โดยมีผลงานเข้าร่วมแข่งขันกว่า 500 ผลงานจากทั่วเอเชีย ความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของงานวิจัยไทยในการสร้างผลกระทบทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ รางวัลนี้มอบให้กับโครงการ “SMART BEE SDGs – Enhancing Food Security and Beekeeper Livelihoods in the Mekong Region” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงผึ้ง เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โครงการนี้ดำเนินการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.
เทิด ดิษยธนูวัฒน์ และทีมงานจากศูนย์วิจัย SMART BEE SDGs คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ SMART BEE SDGs เป็นโครงการความร่วมมือระยะยาวกับ 6 ประเทศในลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ไทย จีน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมา โครงการนี้มีเป้าหมายในการอนุรักษ์แมลงผสมเกสรและความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของผึ้งในระบบอาหาร และพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงผึ้งในภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองทุนแม่โขง–ล้านช้าง และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) SMART BEE SDGs เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์จริงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้รับรางวัลในสาขาอื่นๆ อีกสองสาขา ได้แก่ International Strategy of the Year จากผลงาน “CMU’s International Strategy: A Multi-Tiered Architecture for Global Impact” และ Outstanding Support for Students จากผลงาน “Token to Care (T2C): No Money, No Hunger” ซึ่งเป็นระบบช่วยเหลือด้านอาหารสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดคอร์สออนไลน์สำหรับนักเรียนมัธยมปลายในช่วงปิดเทอม เพื่อเสริมสร้างทักษะและความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยใน 7 สาขาวิชาย่อย จากการจัดอันดับ SCImago Institutions Rankings (SIR) 2026 และติดอันดับ 3 ของประเทศ และอันดับที่ 2,077 ของโลก ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 60 เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2569 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567–2568 แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์สังค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัล THE Awards Asia SMART BEE Sdgs Scimago Institutions Rankings การพัฒนาอย่างยั่งยืน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
