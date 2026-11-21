มจธ.พัฒนา Plant-E ผลิตไฟฟ้าจากพืชด้วยเทคโนโลยีจุลินทรีย์
นักวิจัย มจธ. พบเทคโนโลยี Plant-E ผลิตไฟฟ้าจากพืชผ่านจุลินทรีย์ในดิน ทดสอบเปิดไฟ LED ได้ 1 ชั่วโมงครึ่ง หวังใช้กับเซนเซอร์สิ่งแวดล้อม
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ.) ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี Plant-E ซึ่งเป็นการเปลี่ยนกระบวนการทางธรรมชาติของรากพืชและจุลินทรีย์ในดินให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้า โดยระบบดังกล่าวสามารถเก็บสะสมพลังงานเพื่อนำไปใช้งานได้จริง
ผลลัพธ์จากการทดลองเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า การใช้ต้นไม้จำนวน 22 กระถางสามารถสะสมพลังงานจนเปิดหลอดไฟแอลอีดี (LED) สีแดงได้ 10 ดวงนานกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง และเมื่อหยุดใช้งาน ระบบยังคงความสามารถในการสะสมพลังงานกลับเข้าสู่สถานะเดิมได้Also read‘ครูเล็ก ภัทราวดี’ ใช้ศิลปะสร้างโอกาส เปิดห้องเรียนชีวิตให้ผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรม
กลไกการผลิตไฟฟ้าจากกระบวนการชีวภาพ
กระบวนการผลิตไฟฟ้านี้เรียกว่า เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์จากพืช (Plant-Microbial Fuel Cell: PMFC) ซึ่งไม่ได้ดึงไฟฟ้าออกจากต้นไม้โดยตรง แต่เป็นการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างรากพืชกับจุลินทรีย์
เมื่อต้นไม้สังเคราะห์แสงและสร้างสารอินทรีย์เพื่อเจริญเติบโต สารอินทรีย์บางส่วนจะถูกปล่อยออกทางราก จุลินทรีย์ในดินจะนำสารเหล่านี้ไปใช้เป็นอาหาร และกลุ่มจุลินทรีย์บางชนิดสามารถถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังขั้วไฟฟ้าที่ฝังไว้ในดิน
การเชื่อมต่อขั้วไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้าภายนอกจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลเวียน ซึ่งกระบวนการทำงานนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน ตราบใดที่สภาพแวดล้อมรอบรากพืชมีความเหมาะสม
บทบาทของซูเปอร์คาปาซิเตอร์ในการเก็บสะสมพลังงาน
ความท้าทายสำคัญของเทคโนโลยีนี้คือ ปริมาณไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตมีน้อยมากและไม่สม่ำเสมอ ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมวิจัยจึงต้องพัฒนาวงจรไฟฟ้าพิเศษที่สามารถรับพลังงานปริมาณเล็กน้อยจากกระถางต้นไม้หลายใบมารวมกัน แล้วถ่ายเทเข้าไปเก็บสะสมไว้ในอุปกรณ์ที่เรียกว่า ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ (Supercapacitor)
ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ทำหน้าที่เป็นตัวเก็บประจุประสิทธิภาพสูงที่ช่วยคงแรงดันไฟฟ้าให้เสถียรก่อนนำจ่ายไปยังอุปกรณ์ปลายทาง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พลังงานจากพืชถูกเปลี่ยนเป็นแหล่งจ่ายไฟที่ใช้งานได้จริง
ผลการทดสอบประสิทธิภาพและข้อมูลเชิงลึก
จากการทดลองต่อพ่วงกระถางต้นไม้แบบขนานจำนวน 22 กระถาง ทีมวิจัยพบว่าระบบมีแรงดันไฟฟ้าขาเข้าประมาณ 0.51 โวลต์ และสามารถสะสมพลังงานจนมีแรงดันเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3.23 โวลต์ ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
พลังงานที่สะสมได้ในขณะนั้นคิดเป็นปริมาณประมาณ 20.87 จูล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจำนวนกระถางที่เพิ่มขึ้นช่วยเร่งกระบวนการสะสมพลังงานให้รวดเร็วขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้จำนวนกระถางที่น้อยกว่า
ในทางตรงกันข้าม การทดลองโดยใช้กระถางต้นไม้จำนวน 18 กระถาง ต้องใช้เวลาประมาณ 48 ชั่วโมงจึงจะสามารถสะสมพลังงานจนถึงระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใกล้เคียงกันได้ สะท้อนถึงอิทธิพลของจำนวนแหล่งผลิตที่มีต่อประสิทธิภาพรวมของระบบ
แนวทางการประยุกต์ใช้สำหรับอุปกรณ์พลังงานต่ำ
ทีมวิจัยนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา ดลเพ็ญ จากสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มจธ. ยืนยันว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแข่งขันกับโซลาร์เซลล์ในแง่ของการผลิตไฟฟ้าปริมาณมาก
แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้พื้นที่สีเขียวกลายเป็นแหล่งพลังงานขนาดเล็กสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำ เช่น เซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดิน อุณหภูมิ หรือคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การใช้เทคโนโลยี Plant-E กับเซนเซอร์เหล่านี้จะช่วยลดความจำเป็นในการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือการเดินสายไฟในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก หรือพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านแสงแดด เช่น ภายในอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม หรือสวนแนวตั้ง
แผนพัฒนาต่อไปและข้อจำกัดในปัจจุบัน
ในปัจจุบันเทคโนโลยี Plant-E ยังคงอยู่ในขั้นต้นแบบและมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณพลังงานที่ผลิตได้ต่อหน่วย แต่ทีมวิจัยมีแผนจะปรับปรุงวงจรให้มีขนาดเล็กและติดตั้งง่ายยิ่งขึ้น
เป้าหมายในระยะต่อไปคือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจนสามารถใช้ต้นไม้เพียง 2 ถึง 3 กระถาง ในการผลิตพลังงานในระดับเดียวกันกับที่ใช้ต้นเดิม 22 กระถาง
ทั้งนี้ การพัฒนาต่อยอดยังต้องทำการทดสอบเรื่องต้นทุนการผลิต ความทนทานของวัสดุ และผลกระทบของการติดตั้งขั้วไฟฟ้าต่อการเจริญเติบโตของพืช เพื่อให้มั่นใจว่าระบบนี้จะใช้งานได้จริงอย่างยั่งยืนในสถานการณ์จริง
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology