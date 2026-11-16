ภูเก็ตจัดสรรเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตเพลิงไหม้ป่าตอง รายละ 45,000 บาท
จังหวัดภูเก็ตเตรียมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ผู้สูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ป่าตอง รายละ 45,000 บาท โดยนายอำเภอภูเก็ฏเป็นตัวแทนมอบ พร้อมเร่งตรวจสอบโครงสร้างอาคาร
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและ จังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศความพร้อมในการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมและกฎหมายต่อกรณีเหตุ เพลิงไหม้ อาคารพาณิชย์บริเวณถนนพัง ต. ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดย นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยรายละเอียดล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ว่า จังหวัดภูเก็ต กำลังเตรียมเงินงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงดังกล่าว
จังหวัดภูเก็ตเตรียมมอบเงินเยียวยาเบื้องต้น 45,000 บาท
นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการมอบเงินเยียวยาให้แก่ญาติตอนบ่ายของวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 พร้อมกันนี้ยังระบุอีกว่าแต่ละครอบครัวจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 45,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเบื้องต้นและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีแหล่งเงินงบประมาณสนับสนุนจากกาชาดจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ซึ่งการมอบเงินก้อนนี้ถือเป็นขั้นตอนแรกก่อนจะมีการสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างเป็นทางการอีกครั้งในอนาคตAlso readจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 1.56 ล้านคนในเดือนธันวาคม 2567
รายละเอียดความเสียหายเบื้องต้นและสิ่งอำนวยความสะดวก
จากการตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นพบว่าอาคารพาณิชย์ 8 คูหาได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยมีทรัพย์สินของผู้ประสบภัยที่บันทึกความเสียหายไว้คือรถจักรยานยนต์จำนวน 100 คัน และรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 1 คัน ส่วนองค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการจัดเตรียมที่พักพิงชั่วคราวให้ผู้ประสบภัยและครอบครัวที่ยังไม่สะดวกกลับบ้านพักชั่วคราว เพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางที่พักอาศัยที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้
คำสั่งรัฐมนตรีมหาดไทยเน้นตรวจสอบความปลอดภับอย่างเด็ดขาด
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ ยังกล่าวถึงข้อสั่งการจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเร่งตรวจสอบโครงสร้างอาคารและเก็บกวาดซากความเสียหาย โดยยึดถือ原则ความปลอดภัยเป็นหลักเป็นสำคัญ พร้อมระบุว่าต้องเร่งดำเนินการหาสาเหตุของเพลิงไหม้และดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วจดถ้วน หากพบการละเมิดกฎหมายหรือจุดบกพร่องด้านความปลอดภัยต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
กระบวนการตรวจสอบโครงสร้างและการเยียวยาอย่างเป็นทางการ
ในขั้นตอนต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการบูรณาการการตรวจสอบโครงสร้างอาคารพาณิชย์ที่ได้รับความเสียหายอย่างละเอียด เพื่อประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงของอาคารก่อนจะรื้อถอนหรือซ่อมแซม โดยเน้นย้ำว่ากระบวนการทั้งหมดต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบของราชการ เพื่อความโปร่งใสและถูกต้องตามขั้นตอน ขณะที่จังหวัดภูเก็ตยังพร้อมสนับสนุนการเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างเป็นทางการเพิ่มเติม นอกเหนือจากเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่มอบให้ในวันนี้
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