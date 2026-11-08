ภูเก็ตประกาศงดรับขยะชั่วคราววิกฤตครั้งที่ 7 บ่อพักเกินความจุ
เทศบาลนครภูเก็ตประกาศหยุดรับขยะชั่วคราวไม่มีกำหนด หลังปริมาณขยะสะสมทะลุ 1.2 ล้านตัน บ่อพักขยะเกินความจุ 12,090 ตัน สร้างปัญหาการทิ้งขยะบนถนน
เทศบาลนครภูเก็ต ประกาศหยุดรับขยะจากหน่วยงานท้องถิ่นและเอกชนชั่วคราวโดยไม่มีกำหนด ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อแก้ไขสถานการณ์วิกฤตขยะที่ทวีความรุนแรงขึ้นถึงครั้งที่ 7 ของจังหวัด โดยสาเหตุหลักมาจากปริมาณขยะที่สะสมในพื้นที่ฝังกลบมีจำนวนมากจนเกินขีดจำกัดศักยภาพในการรองรับ ทำให้เกิดปัญหาการจราจรและการทิ้งขยะผิดที่บนถนนทางเข้าพื้นที่กำจัดของเสีย
ปริมาณขยะสะสมทะลุ 1.2 ล้านตัน
นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตขยะขั้นสูงสุด เนื่องจากปริมาณขยะสะสมในภาพรวมของจังหวัดมีจำนวนมากเกินกว่า 1.2 ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่ฝังกลบเดิมมีศักยภาพในการรองรับเพียง 900,000 ตัน เท่านั้น การขยายตัวและการเติบโตของเมืองในหลายด้านส่งผลโดยตรงให้ปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนพื้นที่บ่อฝังกลบไม่เหลือพื้นที่ว่างสำหรับรองรับขยะเพิ่มเติมอีกแล้วAlso readยังระบาด! แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก “ป้า” บุรีรัมย์ร่ำไห้ สูญเงินจำนำข้าวกว่าแสนบาท
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 พบว่าบ่อพักขยะบริเวณเตาเผาขยะมีปริมาณขยะสะสมอยู่สูงถึง 12,090 ตัน ซึ่งนับว่าเกินกว่าศักยภาพการรองรับของพื้นที่ที่กำหนดไว้เพียง 9,000 ตัน ส่งผลให้ระดับขยะสูงเกือบถึงขอบเตาเผา แม้ปัจจุบันเตาเผาขยะทั้ง 2 เตาจะเดินระบบพร้อมกันแล้วก็ตาม แต่ปริมาณขยะที่ล้นออกมาทำให้พื้นที่จัดการขยะขาดความสมดุลอย่างมาก
เหตุขยะเททิ้งบนถนนทางเข้าบ่อกลบ
เหตุการณ์ที่ทำให้ต้องประกาศหยุดรับขยะทันที เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เมื่อรถบรรทุกขยะหลายคันไม่ยอมรอขึ้นพื้นที่ฝังกลบขยะตามปกติ จึงได้นำขยะเททิ้งบนถนนทางเข้าพื้นที่ฝังกลบอย่างมั่วสางและไร้ความรับผิดชอบ ทำให้รถบรรทุกขยะคันต่อมาไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ นายศุภโชค ละอองเพชร ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายเฉลิมพร ปิยณรงคโรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการบ่อฝังกลบขยะบ่อที่ 4 และบ่อที่ 5 แบบวันต่อวัน
ก่อนหน้านี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา การนำขยะมาทิ้งในพื้นที่ฝังกลบต้องใช้เวลารอนานกว่าปกติเนื่องจากเทศบาลนครภูเก็ตต้องจ้างเหมาเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นที่รองรับขยะใหม่ แต่การตัดสินใจเทขยะทิ้งบนถนนของบางคันได้ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อระบบการจัดการขยะ ทำให้เทศบาลนครภูเก็ตต้องออกประกาศงดรับขยะชั่วคราวเพื่อเร่งปรับพื้นที่และทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรวมถึงผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้อง
แผนสร้างเตาเผาแห่งที่ 2 และลดขยะต้นทาง
นายศุภโชค กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลนครภูเก็ตคาดหวังว่าเตาเผาขยะแห่งที่ 2 จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินระบบได้ในเดือนมิถุนายน 2570 ซึ่งจะสามารถรองรับขยะเพิ่มอีก 500 ตันต่อวัน เมื่อรวมกับเตาเผาแห่งแรกที่มีกำลังการกำจัด 700 ตันต่อวัน จะทำให้จังหวัดภูเก็ตมีกำลังการกำจัดขยะรวม 1,200 ตันต่อวัน อย่างไรก็ตาม การเพิ่มกำลังการเผาขยะเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น
หัวใจสำคัญของการจัดการขยะในระยะยาวคือการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง และจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ร่วมกันลดปริมาณขยะให้ได้มากที่สุด นายศุภโชค emphasized ว่า การแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืนไม่ใช่เพียงการเพิ่มเตาเผา แต่ทุกคนต้องช่วยกันลดปริมาณขยะเพื่อให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติได้ในระยะยาว
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