ภูเก็ตเข้มปราบยาเสพติด-จัดวิ่งมาราธอนฉลอง20ปี-วางแผนจราจรรับเปิดเทอม

ตำรวจภูเก็ตตรวจยึดยาเสพติดและเตรียมจัดงานวิ่งมาราธอนลากูน่าภูเก็ต พร้อมวางมาตรการลดความหนาแน่นจราจรช่วงเปิดเทอม
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สถานีตำรวจภูธรวิชิต พ. ต. อ.
สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันตรวจสอบของกลางที่เกี่ยวข้องกับคดีความผิดฐานครอบครองและพยายามส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือเฮโรอีน ออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต คดีนี้เริ่มต้นจากการที่เจ้าหน้าที่ กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด 4 ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวิชิต ได้ทำการตรวจยึดพัสดุที่น่าสงสัย ซึ่งถูกส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง โดยพัสดุดังกล่าวมีต้นทางมาจากจังหวัดเลย และมีปลายทางอยู่ที่หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าแอร์พอร์ท ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การตรวจสอบพัสดุพบว่าภายในมีการซุกซ่อนยาเสพติดประเภท 1 หรือเฮโรอีนจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป คดีนี้ถือเป็นคดีสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง และป้องกันไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและทั่วประเทศ ในขณะเดียวกัน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตก็มีความคึกคัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต โดย ซูเปอร์สปอร์ต ประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2569 ณ ลากูน่าโกรฟ ลากูน่า ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ของการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีคอนเซปต์ “Run Sunsets – Run Sunrises!
” ซึ่งสื่อถึงความสวยงามของพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ลากูน่า ภูเก็ต และเชิญชวนให้นักวิ่งได้สัมผัสประสบการณ์การวิ่งที่น่าประทับใจในบรรยากาศที่สวยงาม การแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะดึงดูดนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การจัดการแข่งขันยังส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนและการเปิดภาคเรียนใหม่ ตำรวจภูเก็ตได้วางมาตรการเพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรและป้องกันอุบัติเหตุ โดยมีการปรับปรุงจุดกลับรถและเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายจราจรในบริเวณพื้นที่จัดงานและการเรียนการสอน ตำรวจภูเก็ตได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการจัดการจราจรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางสัญจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ตำรวจภูเก็ตขอความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยตลอดช่วงเวลาดังกล่าว การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนจะช่วยให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้
ภูเก็ต ยาเสพติด วิ่งมาราธอน ลากูน่าภูเก็ต ตำรวจภูเก็ต การจราจร
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ประเด็นข่าว 3 พ.ค. 69 | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญในรายการข่าวค่ำ ออกอากาศวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 18.00 - 20.30...
Read more »
Bitcoin พุ่งทะลุ $80,000 อีกครั้ง 5 ปัจจัยที่ดันราคาขึ้นใน 3 สัปดาห์สรุปข่าว Bitcoin พุ่งทะลุ $80,000 อีกครั้งในวันที่ 18 เมษายน ดีดกลับกว่า 20% จากระดับ $62,000-$65,000 เมื่อต้นเดือน ปัจจัยหลักมาจาก 5 จุดที่มาประจวบกัน
Read more »
BlackRock จี้ OCC ยกเลิกเพดาน 20% สินทรัพย์สำรองโทเคนใน GENIUS ActBlackRock ยื่นจดหมาย 17 หน้าถึง OCC ขอยกเลิกเพดาน 20% สำรองโทเคนใน GENIUS Act พร้อมขอขยายสินทรัพย์สำรอง ส่งผลโดยตรงต่อกองทุน BUIDL และตลาด Stablecoin สหรัฐฯ
Read more »
AI กำลังเปลี่ยนเกม: จากการสร้างโอกาส สู่การคัดเลือกผู้ชนะ ในเศรษฐกิจยุคใหม่AI ไม่ได้สร้างโอกาสที่เท่าเทียม แต่กำลังคัดเลือกผู้ชนะ โดยคาดว่าภายในปี 2030 มูลค่าทางเศรษฐกิจจาก AI กว่า 70% จะกระจุกตัวอยู่ใน 10 ประเทศและบริษัทเพียง 20% ของตลาด
Read more »
ชายขับรถพุ่งชนคนในเยอรมนี เสียชีวิต 2 เจ็บ 20 คนเกิดเหตุชายขับรถพุ่งชนคนในเมืองทางตะวันออกของประเทศเยอรมนี เสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 20 คน ตร.จับผู้ก่อเหตุได้ทันที ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด วันที่ 4 พ.ค.
Read more »
'วิกฤติพลังงาน' พ่นพิษ ฉุดปริมาณขนส่งโลจิสติกส์ดิ่ง 20%สหพันธ์การขนส่งทางบกฯ เผยปัญหาราคาน้ำมันลามต้นทุนรอบด้าน ฉุดปริมาณการขนส่งและโลจิสติกส์ในระบบลดลงประมาณ 15-20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
Read more »