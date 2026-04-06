ภูเก็ต: สปีดโบ๊ทระเบิด ช่างซ่อมเครื่องยนต์เจ็บ-สูญหาย เร่งกู้เรือ-ค้นหาผู้ประสบภัย

เกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ทระเบิดและเพลิงไหม้ที่ท่าเรือโคโค่เพียร์ ภูเก็ต มีผู้บาดเจ็บและสูญหาย เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาและกู้เรือขึ้นฝั่ง
พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ภูเก็ต รายงานสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้และระเบิดบนเรือ สปีดโบ๊ท ณ ท่าเรือโคโค่เพียร์ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 11.00 น.
โดยเบื้องต้นพบว่าเรือลำดังกล่าวมีช่างกำลังทำการซ่อมแซมเครื่องยนต์อยู่ภายในเรือ ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้น แรงระเบิดส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 5 ราย และมีผู้สูญหาย 1 ราย จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเรือสปีดโบ๊ทได้จมลงในทะเล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้ร่วมมือกันเข้าช่วยเหลือและดำเนินการแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วน ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต (ปภ.จังหวัดภูเก็ต) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค3) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย อบจ.ภูเก็ต ซึ่งได้เตรียมการกู้เรือขึ้นจากน้ำโดยใช้วิธีการลากเรือเข้าสู่ฝั่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาผู้สูญหายและการตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไป\การสอบสวนเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดเพลิงไหม้ได้ เนื่องจากต้องรอการสอบปากคำพยานผู้เห็นเหตุการณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิดและเพลิงไหม้ นอกจากนี้ ทีมค้นหาผู้สูญหายซึ่งประกอบด้วยทีมนักประดาน้ำจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ปภ.จังหวัดภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 และมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต กำลังปฏิบัติการค้นหาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการค้นหาจะมีความยากลำบากเนื่องจากโครงสร้างหลังคาของเรือได้พังลงมาจากการระเบิดและเพลิงไหม้ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ภายในเรือ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงมุ่งมั่นที่จะค้นหาผู้สูญหายให้พบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้\นายอดุลย์ ระลึกมูล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้เปิดเผยรายงานสรุปอาการบาดเจ็บของผู้ประสบเหตุเรือระเบิดเรือสปีดโบ๊ท 2 ท้อง ที่ท่าเรือโคโค่เพียร์ ข้อมูลผู้บาดเจ็บมีดังนี้ รายที่ 1 เพศชาย ทีม ALS ดีบุก นำส่ง รพ.ดีบุก รายที่ 2 เพศหญิง อายุ 23 ปี มีบาดแผลบริเวณข้อเท้าขวา ทีมกู้ชีพนำส่ง รพ.วชิระภูเก็ต รายที่ 3 เพศชาย อายุ 20-30 ปี มีบาดแผลไฟไหม้ประมาณ 20% ทีมกู้ชีพนำส่ง รพ.ดีบุก รายที่ 4 เพศชาย อายุ 30 ปี มีบาดแผลไฟไหม้รุนแรง 50% ทีมกู้ชีพและมูลนิธินำส่ง รพ.วชิระภูเก็ต รายที่ 5 เพศชาย อายุ 26 ปี มีบาดแผลไฟไหม้บริเวณใบหน้า ทีม ALS รพ.อบจ.ภูเก็ต นำส่ง รพ.อบจ.ภูเก็ต สำหรับผู้สูญหาย คาดว่าอาจติดอยู่ภายในเรือเนื่องจากการระเบิดและเพลิงไหม้ทำให้โครงสร้างหลังคาพังลงมาทับ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการค้นหา เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องดำเนินการลากเรือให้เกยตื้นเพื่อทำการรื้อโครงสร้างหลังคาเพื่อค้นหาต่อไ
