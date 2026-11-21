ภูเก็ตแก้วิกฤตขยะ: เปิดรับบ่อฝังกลบใหม่ 25 พ.ย.
เทศบาลนครภูเก็ตเตรียมเปิดรับขยะจากท้องถิ่นอีกครั้งหลังปรับปรุงบ่อฝังกลบหมายเลข 4 และ 5 เสร็จสิ้น ตั้งเป้าเริ่มดำเนินงานไม่เกินวันที่ 25 พฤศจิกายน นี้ เพื่อบรรเทาวิกฤตความจุศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม
เทศบาลนครภูเก็ต เตรียมประกาศกลับมาเปิดรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกครั้ง หลังจากต้องประกาศหยุดรับขยะชั่วคราวไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากปริมาณขยะล้นเกินขีดความสามารถในการบริหารจัดการของ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม จังหวัดภูเก็ต
การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการปรับปรุงพื้นที่บ่อฝังกลบหมายเลข 4 และหมายเลข 5 ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มเปิดรับขยะอย่างเป็นทางการอีกครั้งภายในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ เพื่อแก้ไขสถานการณ์วิกฤตขยะสะสมที่เกิดขึ้นในจังหวัดAlso readพ่อใจสลาย ลูกสาวถูกเก๋งชนเสียชีวิต เผยคนขับดื่มเบียร์ตอนคุยตำรวจ วอนดำเนินคดีถึงที่สุด
ความคืบหน้าการปรับปรุงบ่อฝังกลบ
นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายยุทธนา กาญจนภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักช่าง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงบ่อฝังกลบทั้งสองแห่งอย่างใกล้ชิด โดยในช่วงวันที่ 16 พฤศจิกายน ความคืบหน้าของงานอยู่ที่มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์
หลังจากนั้นได้มีการระดมเครื่องจักรกลหนักเข้าดำเนินการเร่งเพิ่มพื้นที่รองรับขยะให้กับบ่อฝังกลบหมายเลข 4 และหมายเลข 5 ซึ่งล่าสุดมีรายงานยืนยันเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ว่า การปรับพื้นที่บ่อฝังกลบทั้งสองแห่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มาตรการรองรับการจัดการขยะ
แม้ว่าพื้นที่บ่อฝังกลบจะพร้อมใช้งานแล้ว แต่การเปิดรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งยังคงต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากเทศบาลนครภูเก็ต ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการต่อไป
นอกจากนี้ เทศบาลยังจะกำหนดเส้นทางรถบรรทุกและจุดทิ้งขยะให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาการนำขยะไปทิ้งผิดจุด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขยะโดยรวมในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต
ผลกระทบจากการหยุดรับขยะชั่วคราว
ก่อนหน้านี้ เทศบาลนครภูเก็ตได้ประกาศงดรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราว เนื่องจากศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตเผชิญกับปริมาณขยะที่ล้นเกินขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
การประกาศงดรับขยะดังกล่าวเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ซึ่งถือเป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อรอให้พื้นที่บ่อฝังกลบได้รับการปรับปรุงจนเสร็จสมบูรณ์ และพร้อมที่จะรองรับปริมาณขยะจากท้องถิ่นต่างๆ กลับมาอีกครั้งอย่างมีประสิทธิภาพ
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