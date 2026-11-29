ภูมิ ภูมิพัฒน์ เสียชีวิต ข่าวลือและคำยืนยันความสูญเสียผู้บริหารเซ็นทรัลพัฒนา
ยืนยันข่าวการเสียชีวิตของภูมิ ภูมิพัฒน์ ผู้บริหารระดับสูง เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) และร่วมก่อตั้ง CG Capital ความสูญเสียครั้งใหญ่ในวงการธุรกิจไทยและการลงทุน
ข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของ ภูมิ ภูมิพัฒน์ (Pui Poomphat) บุคคลสำคัญในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนของไทย ได้สร้างความตกใจและเสียใจอย่างใหญ่หลวงให้กับครอบครัว คนใกล้ชิด และแวดวง ธุรกิจไทย ทั่วประเทศ ข่าวลือต่างๆ ที่แพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์ได้ถูกยืนยันความสูญเสียนี้ว่าเป็นเรื่องจริง ทำให้วงการเศรษฐกิจและการลงทุนสูญเสียผู้บริหารระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและประสบการณ์ระดับสากล
ภูมิ ภูมิพัฒน์ เป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญของกลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจHotel และสินทรัพย์ทางเลือกของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ในฐานะผู้บริหารสายงานโรงแรม เขาไม่เพียงแต่ดูแลการดำเนินงานประจำวันเท่านั้น แต่ยังมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในการค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขยายขอบเขตการเติบโตของกลุ่มเซ็นทรัลออกไปในมิติที่หลากหลายมากขึ้นAlso readกลุ่ม ปตท. จัดงาน PTT Group CG Day 2026 ตอกย้ำธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน
ประสบการณ์ระดับสากลและกองทุน 1.6 พันล้านดอลลาร์
ก่อนจะกลับมามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจภายในประเทศ ภูมิ ภูมิพัฒน์ เคยร่วมงานกับ L Catterton บริษัท Private Equity ระดับโลกที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) โดยดำรงตำแหน่ง Vice President ในช่วงเวลาดังกล่าว เขามีหน้าที่ดูแลกองทุน Consumer Private Equity ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5.76 หมื่นล้านบาท) ประสบการณ์นี้ทำให้เขาได้สั่งสมความเชี่ยวชาญและเรียนรู้แนวทางการลงทุนมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการนำพากลุ่มเซ็นทรัลสู่ความสำเร็จในยุคปัจจุบัน
การกลับเข้ามาทำงานในธุรกิจครอบครัวหลังจากการทำงานในต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะต่อยอดฐานธุรกิจเดิมของเซ็นทรัลให้ทันสมัยและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น บทบาทของเขาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการบริหารจัดการทั่วไป แต่รวมถึงการนำวิสัยทัศน์ระดับโลกมาปรับใช้กับบริบทของประเทศไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพอร์ตโฟลิโอการลงทุนที่มีอยู่เดิม
ร่วมก่อตั้ง CG Capital มุ่งเน้น Hospitality และ Mixed-use
ผลงานหนึ่งที่สำคัญที่สุดของ ภูมิ ภูมิพัฒน์ คือการร่วมก่อตั้ง CG Capital บริษัทบริหารกองทุน Private Equity ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลจากฐานเดิม สู่โอกาสการลงทุนในสินทรัพย์และธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น กองทุนแรกของการลงทุนนี้มีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท) โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพสูงใน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม (Hospitality), อสังหาริมทรัพย์, Branded Residences และโครงการ Mixed-use
กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงและการมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์เฉพาะทางเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงทักษะในการวิเคราะห์ตลาดและความเข้าใจในแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง การก่อตั้ง CG Capital ไม่ใช่เพียงการสร้างกองทุนใหม่ แต่คือการเปิดประตูสู่การลงทุนในสินทรัพย์มูลค่าสูงที่มีโอกาสเติบโตยั่งยืน ซึ่งเป็นทิศทางที่กลุ่มเซ็นทรัลให้ความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน
ชีวิตส่วนตัวและความสนใจส่วนบุคคลที่สมดุล
นอกเหนือจากบทบาทในโลกธุรกิจที่เข้มข้น ภูมิ ภูมิพัฒน์ ยังเป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญกับการเดินทางและการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะการขับขี่มอเตอร์ไซค์ Adventure (Adventure Motorcycling) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เขาหลงใหลและการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้ เขายังมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมและการฝึกสติ ซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดการใช้ชีวิตที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องงานและการเงิน แต่รวมถึงการพัฒนาจิตใจและความสมดุลในชีวิต
ในด้านชีวิตส่วนตัว ภูมิ ภูมิพัฒน์ เคยสมรสกับ แพม สิริน ศรีอรทัยกุล (Pam Sirin Sri-arayakul) หรือที่รู้จักกันในชื่อ แพม พรประภา (Pam Pornprapa) ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกทางกันในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม ความสนใจในกิจกรรมแนวผจญภัยและรถคลาสสิก เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกส่วนตัวที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ใกล้ชิด quienes รู้จักเขาในมุมของคนที่ชอบความท้าทายและการค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ในชีวิต
ความสูญเสียครั้งใหญ่ต่อวงการธุรกิจไทย
การจากไปของ ภูมิ ภูมิพัฒน์ ในช่วงวัยที่ยังมีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานและต่อยอดธุรกิจได้อีกมาก จึงเป็นความสูญเสียที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่สำหรับครอบครัวและคนใกล้ชิด แต่ยังเป็นความสูญเสียของแวดวงธุรกิจไทยที่มีบุคลากรคุณภาพที่มีวิสัยทัศน์ระดับนานาชาติ การสูญเสียครั้งนี้ทำให้หลายคนตั้งคำถามและคร่ำครวญต่อการจากไปของผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง
แม้เส้นทางชีวิตของภูมิ ภูมิพัฒน์ จะสิ้นสุดลง แต่ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และผลงานที่มีส่วนร่วมสร้างไว้ จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวการเติบโตของธุรกิจไทยต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาทของ CG Capital และกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่เขาคิดค้นขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบทันทีและระยะยาวต่อทิศทางของตลาดอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในประเทศไทยต่อไปในอนาคต
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