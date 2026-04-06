ภูมิใจไทยฉลอง 17 ปี: การทำบุญร่วมชาติ สะท้อนพลวัตการเมืองไทย

พรรคภูมิใจไทยจัดงานทำบุญครบรอบ 17 ปี โดยมีพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมอวยพร สะท้อนถึงความร่วมมือในรัฐบาลปัจจุบัน ขณะที่บทบาทของ 'เนวิน ชิดชอบ' และ 'ทักษิณ ชินวัตร' ยังคงเป็นที่จับตามองในแวดวงการเมืองไทย
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2569 อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ภูมิใจไทย ได้จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 ของพรรค ซึ่งประกาศตนเป็น “พรรคสีน้ำเงินแท้” โดยมี จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค เพื่อไทย เดินทางมาร่วมทำบุญและกล่าวอวยพรพรรค ภูมิใจไทย ในฐานะที่เป็น พรรคร่วมรัฐบาล ด้วยกัน บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างชื่นมื่น มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นกันเอง ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงภาพการทำบุญร่วมกันระหว่างสองหัวหน้าพรรค อนุทินได้ตอบด้วยท่าทีทีเล่นทีจริงว่า
“ชาติก่อนเราเพียงคู่เคียงเก็บดอกไม้ร่วมต้น..” ซึ่งเป็นท่อนอินโทรของเพลง “ทำบุญร่วมชาติ” สร้างความสนใจและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงาน\หากพิจารณาถึงตัวละครสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการเมืองไทยในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นบุคคลสองท่านที่ควรจะได้ร้องเพลง “ทำบุญร่วมชาติ” นั่นก็คือ “เนวิน ชิดชอบ” และ “ทักษิณ ชินวัตร” ในปัจจุบันสถานการณ์ทางการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจ เนวินได้กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองอย่างมาก หลายคนยกย่องให้เป็นนักสถาปนิกอำนาจ หรือบางสื่อต่างประเทศเรียกยุคนี้ว่า “ระบอบเนวินธิปไตย” ขณะที่ทักษิณอยู่ในระหว่างการคุมขังภายในเรือนจำกลางคลองเปรม ภายใต้คำสั่งบังคับโทษ 1 ปี จากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ความเคลื่อนไหวล่าสุดคือการเตรียมการพักโทษและปล่อยตัวทักษิณออกจากเรือนจำเพื่อเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติต่อไปในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างกว้างขวาง\สิ่งที่น่าสนใจคือบทบาทของเนวิน ชิดชอบ นับตั้งแต่ประกาศวางมือทางการเมืองเมื่อปี 2552 เขาไม่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นหรือกล่าวถึง “นายใหญ่” อีกเลย ทำให้หลายคนอาจลืมคำกล่าวสุดท้ายของครูใหญ่แห่งบุรีรัมย์ไปแล้ว การกลับมาของทักษิณและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้น ทำให้หลายฝ่ายต่างจับตามองบทบาทของเนวินอย่างใกล้ชิด และคาดการณ์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองขั้วอำนาจนี้ว่าจะดำเนินไปในทิศทางใดต่อไป ความร่วมมือระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทย รวมถึงบทบาทของบุคคลสำคัญทั้งสองท่าน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองของประเทศไทยในระยะยาว การเมืองไทยยังคงเต็มไปด้วยความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เข้าใจถึงพลวัตทางการเมืองที่เกิดขึ้
ภูมิใจไทย อนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อไทย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เนวิน ชิดชอบ ทักษิณ ชินวัตร การเมืองไทย พรรคร่วมรัฐบาล ระบอบเนวินธิปไตย การพักโทษ
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
อ่านเพิ่มเติม »
อ่านเพิ่มเติม »
อ่านเพิ่มเติม »
อ่านเพิ่มเติม »
อ่านเพิ่มเติม »
อ่านเพิ่มเติม »