พรรคภูมิใจไทยคัดค้านร่างแก้ไขพรบ.กลาโหมของพรรคประชาชนที่ต้องการลดอำนาจสภากลาโหมและบอร์ด 7 เสือ โดยยืนยันจะไม่แตะต้องสาระสำคัญเพื่อป้องกันการแทรกแซงทางการเมือง พร้อมแก้ไขเพียงบางส่วนให้ทันสมัย
ในการอภิปรายร่างแก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.
ศ. 2551 ที่ผ่านมา ได้เกิดความขัดแย้งทางความคิดระหว่างสองพรรคการเมืองหลัก คือ พรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาชน โดยพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลในปัจจุบัน ได้เสนอร่างแก้ไขที่ไม่แตะต้องสาระสำคัญของกฎหมายฉบับเดิม โดยเฉพาะอำนาจของสภากลาโหมและคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพล หรือที่รู้จักกันในชื่อ "บอร์ด 7 เสือกลาโหม" การแก้ไขของพรรคภูมิใจไทยมีเพียงการปรับปรุงให้ทันสมัย เช่น การยกเลิกชื่อหน่วยงานในพระองค์ที่ได้มีการปรับโครงสร้างไปแล้ว และการเพิ่มบทบาทของปลัดกระทรวงกลาโหมในการจัดทำแผนปฏิรูปและพัฒนาประสิทธิภาพของกระทรวง เพื่อให้กองทัพมีความกะทัดรัด ทันสมัย และสามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน พรรคภูมิใจไทยยังคงยืนยันที่จะไม่แก้ไขอำนาจการแต่งตั้งโยกย้ายนายพล เนื่องจากเห็นว่าการให้อำนาจฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงอาจนำไปสู่ความขัดแย้งภายในกองทัพ และเป็นช่องโหว่ให้เกิดการกลั่นแกล้งทางการเมืองได้ ในทางตรงกันข้าม พรรคประชาชนซึ่งเป็นฝ่ายค้าน ได้เสนอร่างแก้ไขที่มุ่งลดอำนาจของกองทัพอย่างมีนัยสำคัญ โดยต้องการให้สภากลาโหมเปลี่ยนสถานะจากองค์กรที่มีอำนาจให้มติเห็นชอบ มาเป็นเพียงสภาที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้รัฐมนตรีมีอำนาจตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ พรรคประชาชนยังเสนอให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบอร์ด 7 เสือกลาโหม โดยเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญจาก 3 คนเป็น 5 คน เพื่อให้ฝ่ายการเมืองมีเสียงที่มากขึ้นในการแต่งตั้งโยกย้ายนายพล ซึ่งพรรคภูมิใจไทยคัดค้านอย่างแข็งขัน โดยให้เหตุผลว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้กองทัพอ่อนแอลง และเปิดทางให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของกองทัพ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาความมั่นคงของประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ พรรคภูมิใจไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนในการปกป้องกองทัพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากประสบการณ์ในอดีตที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยในสมัยนายสุทิน คลังแสง และนายภูมิธรรม เวชยชัย เคยพยายามแก้ไขกฎหมายในลักษณะเดียวกัน แต่ก็ต้องพบกับการต่อต้านจากผู้บัญชาการเหล่าทัพ จนในที่สุดต้องถอยกลับ พรรคภูมิใจไทยจึงมองว่าการรักษาอำนาจของกองทัพไว้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายการเมืองใช้กองทัพเป็นเครื่องมือ และเพื่อให้กองทัพสามารถทำหน้าที่ป้องกันประเทศได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ถูกแทรกแซงจากการเมืองที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การยืนหยัดของพรรคภูมิใจไทยในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างพรรคกับกองทัพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความมั่นคงและชายแด
