ภูมิใจไทยถอนร่างข้อบังคับสภาฯ เดิม ยื่นฉบับใหม่ลดความขัดแย้งรัฐบาล-ค้าน
พรรคภูมิใจไทยโดยนายนิกร จำนง ถอนร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฉบับเดิมและยื่นร่างใหม่เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน โดยตัดหมวดการทำงานของคณะกรรมาธิการออก ปรับเวลากระทู้ทั่วไปเหลือ 20 นาที และเพิ่มบทบาทนักกฎหมายนิติบัญญัติในกระบวนการพิจารณา法案 เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพของงานนิติบัญญัติ
พรรค ภูมิใจไทย นำโดยนาย นิกร จำนง สส.บัญชีรายชื่อ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ได้ดำเนินการถอนร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับเดิมออกจากวาระการพิจารณาแล้ว และเตรียมเสนอร่างฉบับใหม่ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขอย่างละเอียดเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันเดียวกัน
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ณ รัฐสภา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดทอนชนวนความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ที่อาจปะทุขึ้นจากเนื้อหาในร่างเดิม ซึ่งถูกตีความไปในทิศทางที่แตกต่างกันจนก่อให้เกิดความระแวงใจต่อบทบาทการตรวจสอบอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติAlso read“เฮลท์ลีด” ชิงเค้ก 3.7 หมื่นล้าน ปูพรมร้านขายยารับดีมานด์
ตัดหมวด กมธ. ออกเพื่อลดปมขัดแย้ง
สาเหตุสำคัญที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยตัดสินใจถอนร่างเดิมคือ การมีหมวดบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติและกลไกการทำงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ซึ่งกลายเป็นประเด็นอ่อนไหว นายนิกร จำนง อธิบายว่า เนื้อหาดังกล่าวถูกมองจากหลายฝ่ายว่าอาจส่งผลกระทบหรือปิดกั้นบทบาทการตรวจสอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้าน
ดังนั้น ในร่างข้อบังคับฉบับใหม่จึงมีการตัดหมวดบัญญัติเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของคณะกรรมาธิการออกทั้งหมด เพื่อให้ร่างกลับมามุ่งเน้นไปที่การยกระดับโครงสร้างสภา ธรรมาภิบาล และการเพิ่มประสิทธิภาพของงานนิติบัญญัติ โดยไม่กระทบต่อหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบถ่วงดุล
ปรับเวลากระทู้ถามและระบบแปรญัตติ
แม้มีการตัดหมวด กมธ. ออกไป แต่ร่างฉบับใหม่ยังคงรักษาหลักการสำคัญในการปรับปรุงระบบการถามตอบในสภา โดยกำหนดให้กระทู้ถามสดต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 30 นาที ส่วนกระทู้ทั่วไปจะจำกัดเวลาไว้เพียง 20 นาทีเท่านั้น
มาตรการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการอภิปรายยื้อเวลาให้ครบตามกำหนด 30 นาที ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่งผลเสียต่อการทำงานด้านอื่นของรัฐสภา นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงหลักการเรื่องการแปรญัตติกฎหมาย โดยกำหนดให้การนับระยะเวลา 7 วันสำหรับการแปรญัตติ ไม่รวมวันเสาร์และอาทิตย์เข้าไปในเกณฑ์เวลาอีกด้วย
รับฟังเสียงข้าราชการประจำเพิ่มบทบาทนักกฎหมาย
นายนิกร จำนง เปิดเผยว่า ร่างใหม่นี้ยังได้รับฟังเสียงสะท้อนจากข้าราชการประจำที่ประสบปัญหาในทางปฏิบัติ จึงทำหน้าที่เป็นช่องทางเสนอกฎหมายแทนเนื่องจากข้าราชการประจำไม่มีสิทธิเสนอร่างข้อบังคับของตนเองโดยตรง
ข้อเสนอสำคัญที่บรรจุเข้ามาร่าง ได้แก่ การเปิดช่องให้คณะกรรมาธิการสามารถนำสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับอื่นที่สภารับหลักการพร้อมกัน มาแก้ไขใส่ในร่างหลักได้โดยไม่ถือว่าขัดหลักการ เพื่อขจัดข้อติดขัด และอีกประเด็นคือการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. จากข้าราชการฝ่ายประจำ โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็น "นักกฎหมายนิติบัญญัติ" เพื่อช่วยดูแลโครงสร้างถ้อยคำกฎหมายให้ถูกต้องและรัดกุม
หลอมรวมข้อเสนอทุกพรรคเพื่อประโยชน์ประชาชน
นายนิกร จำนง ยืนยันว่าร่างข้อบังคับฉบับใหม่นี้เป็นการรวบรวมข้อเสนออันเห็นว่ามีประโยชน์จากพรรคต่างๆ ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน รวมถึงข้อเสนอจากพรรคกล้าธรรม นายพริษฐ์ วัชรสินธุ และนายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
เขาเน้นย้ำว่าสภาแห่งนี้ไม่ใช่ของสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง แต่เป็นสภาของสมาชิกทุกคนที่รับใช้พี่น้องประชาชนที่ลงคะแนนเลือกเข้ามา ดังนั้น การปรับแก้ร่างดังกล่าวจึงมุ่งหวังเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรมีกติกาที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและเป็นประชาธิปไตย
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