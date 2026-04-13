ภูมิใจไทย: 18 ปี บนเส้นทางอำนาจ, 'เนวิน' ผสานพรรคภูมิภาคกับชนชั้นนำ

ภูมิใจไทยเนวิน ชิดชอบอนุทิน ชาญวีรกูล
📆4/13/2026 5:49 AM
📰ktnewsonline
บทวิเคราะห์เจาะลึกการเดินทางของพรรคภูมิใจไทยตลอด 18 ปี, บทบาทของ 'เนวิน ชิดชอบ' ในการวางยุทธศาสตร์, และการปรับเปลี่ยนพรรคสู่แนวทางอนุรักษนิยม, พร้อมมองอนาคตทางการเมืองไทย.

ภูมิใจไทย ย่างเข้าสู่ปีที่ 18 พร้อมจุดเปลี่ยนสำคัญที่ ' เนวิน ชิดชอบ ' วางบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงพรรค การเมือง ระดับภูมิภาคกับกลุ่มชนชั้นนำของประเทศ การก้าวเดินครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจบนกระดาน อำนาจ ทาง การเมือง ไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปรากฏตัวร่วมกันของ ' อนุทิน ชาญวีรกูล ' หัวหน้าพรรค ภูมิใจไทย และบุคคลสำคัญอื่น ๆ ในพิธีกรรมทางศาสนา ได้สร้างความสนใจให้กับผู้คนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการนำเพลง 'ทำบุญร่วมชาติ'

มาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ และบทบาทของ 'เนวิน ชิดชอบ' ที่เป็นเสมือนสถาปนิกผู้ทรงอิทธิพลในการวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทย แม้ในขณะที่ 'ทักษิณ ชินวัตร' ยังคงอยู่ระหว่างการรับโทษในเรือนจำ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ ก็ยังคงเป็นประเด็นที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการเมืองไทยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพักโทษของ 'ทักษิณ' ที่มีกำหนดในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ยิ่งทำให้สถานการณ์ทางการเมืองมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนผ่านของพรรคภูมิใจไทยจากพรรคการเมืองระดับภูมิภาคไปสู่พรรคอนุรักษนิยมภายใต้การนำของ 'อนุทิน' ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของ 'เนวิน' ที่ได้วางยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และการดำเนินงานของพรรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป การเข้าร่วมกับกลุ่มการเมืองต่างๆ และการสร้างพันธมิตรทางการเมืองใหม่ๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยสามารถเติบโตและมีบทบาทสำคัญในการเมืองไทยได้อย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานของพรรคในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นทางการเมือง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับพรรคการเมืองที่ต้องการประสบความสำเร็จในระยะยาว การวางรากฐานทางการเมืองของ 'เนวิน' ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการเมืองไทย และส่งผลกระทบต่อการเมืองไทยในระยะยา

ภูมิใจไทย เนวิน ชิดชอบ อนุทิน ชาญวีรกูล ทักษิณ ชินวัตร การเมืองไทย พรรคอนุรักษนิยม อำนาจ

 

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดตัว 'สกลนครโมเดล' ยกระดับสมุนไพรไทยสู่การรักษาเฉพาะบุคคลกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดตัว 'สกลนครโมเดล' ยกระดับสมุนไพรไทยสู่การรักษาเฉพาะบุคคลกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับจังหวัดสกลนครเปิดตัวโครงการนำร่องการใช้ยาปรุงเฉพาะราย โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงยาที่ได้มาตรฐานทั่วทั้งจังหวัดภายในสิ้นปี 2569 โครงการนี้เน้นการรักษาที่ตอบโจทย์ผู้ป่วยแต่ละบุคคล นำร่อง 18 หน่วยบริการ พร้อมใช้ 5 ตำรับยาเด่นจากภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
Read more »

'ขยะอิเล็กทรอนิกส์' แหลมฉบัง ขบวนการค้าของเสียข้ามชาติ'ขยะอิเล็กทรอนิกส์' แหลมฉบัง ขบวนการค้าของเสียข้ามชาติในการบุกอายัดตู้คอนเทนเนอร์ 18 ตู้ที่ท่าเรือแหลมฉบังเมื่อเดือนที่ผ่านมา สถานการณ์ในวันนี้ได้ยกระดับจากการตรวจสอบรายกรณี ไปสู่การทำสงครามกับ 'ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ'
Read more »

พยากรณ์อากาศ: ประเทศไทยตอนบนร้อนจัด ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน 16-18 เม.ย. 69พยากรณ์อากาศ: ประเทศไทยตอนบนร้อนจัด ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน 16-18 เม.ย. 69กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า อากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ พร้อมเตือนภัยฝนฟ้าคะนองในภาคใต้ และเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2569
Read more »

พยากรณ์อากาศ 12 เมษายน 2569: อากาศร้อนจัดทั่วไทยตอนบน เตือนพายุฤดูร้อน 16-18 เม.ย. พร้อมเฝ้าระวังฝุ่นละอองพยากรณ์อากาศ 12 เมษายน 2569: อากาศร้อนจัดทั่วไทยตอนบน เตือนพายุฤดูร้อน 16-18 เม.ย. พร้อมเฝ้าระวังฝุ่นละอองกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทย 12 เมษายน 2569 อากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และเตือนภัยพายุฤดูร้อนระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน พร้อมแนะนำการป้องกันฝุ่นละออง
Read more »

'นายกฯ' เซ็นคำสั่งมอบงาน 8 อรหันต์! 'รองนายกฯ–รมต.' คุม 18 เขตทั่วประเทศ'นายกฯ' เซ็นคำสั่งมอบงาน 8 อรหันต์! 'รองนายกฯ–รมต.' คุม 18 เขตทั่วประเทศนายกฯ เซ็นคำสั่งใหม่ มอบรองนายกฯ คุมพื้นที่ 18 เขตทั่วประเทศ
Read more »

นายกฯ ลงนามคำสั่ง แบ่งจังหวัดรองนายกฯ–รมต. คุมพื้นที่ 18 เขตทั่วประเทศนายกฯ ลงนามคำสั่ง แบ่งจังหวัดรองนายกฯ–รมต. คุมพื้นที่ 18 เขตทั่วประเทศนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่ง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค แบ่งพื้นที่ 18 เขตจังหวัดทั่วประเทศ
Read more »



