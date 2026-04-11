ภูฏานเทขาย Bitcoin ต่อเนื่อง ยอดถือครองลดลงกว่า 70%

ภูฏานยังคงลดการถือครอง Bitcoin อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้โอน Bitcoin มูลค่า 18 ล้านดอลลาร์ฯ ส่งผลให้ยอดคงเหลือลดลงกว่า 70% จากจุดสูงสุดเมื่อปี 2567 การตัดสินใจนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ Gelephu Mindfulness City และสถานะการขุด Bitcoin ของประเทศ
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 รัฐบาล ภูฏาน ได้ทำการโอน Bitcoin อีก 250 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปยังกระเป๋าเงินที่เคยใช้ในการซื้อขายผ่าน Galaxy Digital และ OKX ส่งผลให้ยอดคงเหลือ Bitcoin ทั้งหมดของประเทศลดลงเหลือประมาณ 3,774 BTC การลดลงนี้คิดเป็นมากกว่า 70% จากจุดสูงสุดที่ประมาณ 13,000 BTC ในเดือนตุลาคม 2567 ข้อมูลจาก Arkham Intelligence ยังระบุว่า ในปี 2569 เพียงปีเดียว ภูฏาน ได้โอน Bitcoin ออกไปแล้วรวมมูลค่ากว่า 215.
7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังไม่มีเงินทุนไหลเข้าจากการขุดที่มีนัยสำคัญเป็นเวลากว่าหนึ่งปี ซึ่งบ่งชี้ว่าการขุดอาจหยุดชะงักลง\การดำเนินการขาย Bitcoin ของภูฏานเริ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศถือครอง Bitcoin ในปริมาณสูงสุดประมาณ 13,000 BTC ก่อนหน้านี้ ในวันที่ 9 เมษายน 2569 Druk Holding & Investments (DHI) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการลงทุนของรัฐบาลภูฏาน ได้โอน Bitcoin จำนวนประมาณ 319.7 BTC คิดเป็นมูลค่าประมาณ 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปยังสองปลายทางที่ไม่เปิดเผย การขายเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการสินทรัพย์และการทำกำไรของรัฐบาล รายงานระบุว่ารายได้จากการขายก่อนหน้านี้ถูกนำไปใช้เพื่อการใช้จ่ายภายในประเทศ รวมถึงการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม 2568 ภูฏานยังได้ประกาศว่าจะจัดสรร Bitcoin สูงสุด 10,000 BTC เพื่อสนับสนุนโครงการ Gelephu Mindfulness City ซึ่งเป็นเมืองใหม่ที่รัฐบาลกำลังพัฒนา สำหรับการโอนล่าสุดเมื่อวันที่ 10 เมษายน นอกเหนือจาก 250 BTC ที่ส่งไปยังกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ Galaxy Digital และ OKX ยังมีการโอน Bitcoin อีก 69.7 BTC ไปยังที่อยู่ใหม่ที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งยังไม่ทราบวัตถุประสงค์\การลดลงอย่างต่อเนื่องของการถือครอง Bitcoin ของภูฏาน ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ Gelephu Mindfulness City และความสามารถในการจัดสรร Bitcoin ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ การที่ไม่มีเงินทุนไหลเข้าจากการขุดเป็นเวลานานบ่งชี้ว่าภูฏานอาจอยู่ในช่วง “ใช้ทุนสำรอง” มากกว่า “สะสมเพิ่ม” และเป็นที่น่าจับตามองว่าแรงขายจากภูฏานเพียงอย่างเดียวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดโดยรวม อย่างไรก็ตาม หากมีรัฐบาลอื่น ๆ ดำเนินการในลักษณะเดียวกันพร้อมกันหลายประเทศ สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การขาย Bitcoin ของภูฏานเกิดขึ้นอย่างเงียบ ๆ โดยไม่มีการแถลงการณ์หรือคำอธิบายอย่างเป็นทางการ ทำให้เกิดความสนใจและคำถามมากมายเกี่ยวกับเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจเหล่านี้ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจของภูฏานและการลงทุนใน Bitcoin ในระยะยา
Bitcoin Depot ถูกเจาะระบบ: 50 BTC ถูกขโมย ตอกย้ำความกังวลด้านความปลอดภัยในวงการคริปโต
Cango ปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ เทขาย Bitcoin ล้างหนี้ พร้อมรุกตลาด AI
ข่าวร้ายแฝงข่าวดี: อิหร่านใช้ Bitcoin ชำระค่าผ่านทาง? ความเสี่ยงที่ Bitcoin ต้องเผชิญ
ภูฏานโอนย้าย Bitcoin อีก 319 BTC ยอดถือลดลง 70% จากจุดสูงสุด
จำนวนที่อยู่ฝาก BTC เข้ากระดานเทรดลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี สะท้อนแนวโน้ม 'Not Your Keys, Not Your Crypto'
ตลาดคริปโตฯ พุ่งแรง! Bitcoin ทะลุ $69,400 หลังข่าวหยุดยิงสหรัฐฯ-อิหร่าน
